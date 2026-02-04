urgente24
Copa de la Liga: Manchester City 3-1 Newcastle, los de Guardiola jugarán la final con Arsenal

Marmoush, autor de dos goles y figura del partido Manchester City-Newcastle por la Copa de la Liga

Manchester City goleó 3 a 1 (global 5-1) a Newcastle y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde lo espera el Arsenal. Seguilo en vivo por Golazo24.

4 de febrero de 2026 - 16:26

EN VIVO

Manchester City derrotó 3 a 1 en el Etihad Stadium al Newcastle por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga (también conocida como Carabao Cup) y el global fue 5 a 1, ya que en el partido de ida jugado en St. James Park, los “Ciudadanos” se impusieron por 2 a 0. En la final espera Arsenal, que acaba de eliminar al Chelsea.

image
Manchester City y Newclastle buscan meterse en la final de la Copa de la Liga o Carabao Cup.

Copa de la Liga: Manchester City-Newcastle por un lugar en la final

A partir de la hora 17 de Argentina se enfrentarón para definir al segundo finalista de la Copa de la Liga o Carabao Cup, el Manchester City y Newcastle, y todo se definió rápido ya que sobre los 8 minutos el local ya ganaba 1 a 0 con gol de Marmoush. Los de Guardiola siguieron yendo para adelante y en 32 minutos ganaban 3 a 0 con otro de Marmoush y uno de Reinjders. Todo estaba liquidado.

A pesar de que el Newcastle descontó y puso las cosas 3-1 todo quedo definido por el resultado de la ida, jugada en el mítico St. James Park, donde el Newcastle no pudo hacerse fuerte y sucumbieron ante los de Guardiola por 2 a 0 con goles de Semenyo y Cherki. Con ese resultado el Manchester City de Guardiola pasó a la final de la Copa de la Liga.

Miércoles de copas en toda Europa

Además de la Carabao Cup de Inglaterra se disputaron las copas domésticas de los otros 5 países denominados el “Big Five” (Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania), por lo que fue una tarde a pura acción.

Copa del Rey (España) – Cuartos de final

  • Alavés 2-3 Real Sociedad
  • Valencia 1-1 Athletic Bilbao

Copa de Alemania – Cuartos de final

  • Holstein Kiel 0-3 Stuttgart

Copa Italia – Cuartos de final

  • Inter 2-1 Torino

Copa de Francia – Octavos de final

  • Lyon 2-0 Laval
  • Niza 3-2 Montpelier
  • Lorient 2-0 Paris FC
  • Toulouse 1-0 Amiens
  • Troyes 2-4 Lens
Final: Manchester City derrotó 3 a 1 (Global 5-1) al Newcastle y le dijo adiós al campeón

Ahora el partido se hizo de ida y vuelta

A pesar de que está todo liquidado hace rato, el partido se tornó de ida y vuelta, como si los dos se hubieran olvidado del resultado global, inclusive Newcastle anotó el 2º pero fue anulado por fuera de juego. Se juegan 80 minutos y el final está cerca.

Gooool descuenta Newcastle, ahora 3-1

Sobre 62 minutos, el Newcastle descuenta por medio de Elanga, y pone las cosas 3-1, y el global ahora está 5-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019160738682618215&partner=&hide_thread=false
Todos los resultados de las copas domésticas en Europa al término del primer tiempo

Copa del Rey (España) – Cuartos de final

  • Alavés 2-1 Real Sociedad
  • Valencia 1-1 Athletic Bilbao

Copa de Alemania – Cuartos de final

  • Holstein Kiel 0-0 Stuttgart

Copa Italia – Cuartos de final

  • Inter 1-0 Torino

Copa de Francia – Octavos de final

  • Lyon 0-0 Laval
  • Niza 0-2 Montpelier
  • Lorient 1-0 Paris FC
  • Toulouse 1-0 Amiens
  • Troyes 1-1 Lens
Final del primer tiempo, Manchester City hizo todo bien

El Manchester hizo todo bien. Anotó rápido, hizo que su rival este obligado a anotar urgente y eso generó espacios. Estos espacios fueron aprovechados a la perfección por los dirigidos por Guardiola y liquidaron el partido con dos contras y un 3 a 0 parcial que puede incrementarse.

Gooooool del City que golea 3 a 0 en 32 minutos

El Newcastle buscaba el gol desesperadamente y esto trajo sus consecuencias. En la contra Reijnders puso el 3 a 0 luego de una tapada del arquero. El City se florea sobre poco más de 30 minutos. Ahora la pregunta es ¿Cuantos goles hara el equipo de Guardiola?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019148141786751410&partner=&hide_thread=false
Goooooool del City, serie liquidada, global 4-0

Segundo gol del City, segundo gol de Marmoush. El egipcio es la figura destacada del partido y le da el pase a la final al Manchester City, que con este global de 4 a 0 sobre Newcastle está metiendose en la final de la Carabao Cup, la cual jugará ante Arsenal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019147540470395349&partner=&hide_thread=false
Amplio dominio del City

El Manchester City le entra por todos lados al Newcastle que está totalmente sometido. Los de Guardiola están a nada de hacer el segundo. Sobre 23 minutos de juego el partido está 1 a 0 para los "Ciudadanos".

Goooooool del Manchester City que empieza a liquidar la serie

Marmoush anota el primero del partido (tercero de la serie) y pone el partido 1 a 0 a favor del City. Los dirigidos por Guardiola arrancaron con todo y eso dio sus frutos, 1 a 0 en 8 minutos. Ahora el global es 3 a 0 y está todo casi liquidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019141693480562866&partner=&hide_thread=false
Comienza el partido

Ya juegan en el Etihad Stadium Manchester City y Newcastle por un lugar en la final de la Copa de la Liga, donde espera Arsenal.

Newcastle, actual campeón busca defender su corona

Si bien cayó de local en el primer partido por 2 a 0, Newcastle no se resigna a lograr la hazaña de dar vuelta la serie de semifinal, además porque es el campeón vigente, y quiere defender su corona en la final con Arsenal. Manchester City quiere impedirlo.

Tarde de copas en Europa

Se juegan partidos de copas domésticas en toda Europa, destacan además de Inglaterra, la Copa del Rey, Copa de Alemania, Copa de Francia y Copa Italia.

Copa del Rey (España) – Cuartos de final

  • 17hs - Alavés vs Real Sociedad
  • 17hs – Valencia vs Athletic Bilbao

Copa de Alemania – Cuartos de final

  • 16:45hs – Holstein Kiel vs Stuttgart

Copa Italia – Cuartos de final

  • 17hs – Inter vs Torino

Copa de Francia – Octavos de final

  • 16:30hs – Lyon vs Laval
  • 16:30hs – Niza vs Montpelier
  • 16:30hs – Lorient vs Paris FC
  • 16:30hs – Toulouse vs Amiens
  • 17hs – Troyes Lens
Carabao Cup: Manchester City y Newcastle en busca de la final

Manchester City y Newcastle buscan meterse en la final de la Carabao Cup, donde ya está Arsenal qeu eliminó a Chelsea. El partido corresponde a la vuelta (la ida fue 2-0 para los de Guardiola) y se juega en el Etihad Stadium a partir de las 17hs, televisa ESPN y Disney + Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019125071445721407&partner=&hide_thread=false

