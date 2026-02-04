Copa de la Liga: Manchester City 3-1 Newcastle, los de Guardiola jugarán la final con Arsenal

Manchester City derrotó 3 a 1 en el Etihad Stadium al Newcastle por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga (también conocida como Carabao Cup) y el global fue 5 a 1, ya que en el partido de ida jugado en St. James Park, los “Ciudadanos” se impusieron por 2 a 0. En la final espera Arsenal, que acaba de eliminar al Chelsea.
EN VIVO
-
18:58
Final: Manchester City derrotó 3 a 1 (Global 5-1) al Newcastle y le dijo adiós al campeón
-
18:41
Ahora el partido se hizo de ida y vuelta
-
18:24
Gooool descuenta Newcastle, ahora 3-1
-
18:07
Comenzó el segundo tiempo
-
17:54
Todos los resultados de las copas domésticas en Europa al término del primer tiempo
-
17:51
Final del primer tiempo, Manchester City hizo todo bien
-
17:33
Gooooool del City que golea 3 a 0 en 32 minutos
-
17:30
Goooooool del City, serie liquidada, global 4-0
-
17:23
Amplio dominio del City
-
17:08
Goooooool del Manchester City que empieza a liquidar la serie
-
17:03
Comienza el partido
-
16:52
Manchester City busca la 10º, Newcastle la 4º
-
16:50
Newcastle, actual campeón busca defender su corona
-
16:32
Tarde de copas en Europa
-
16:28
Carabao Cup: Manchester City y Newcastle en busca de la final
Copa de la Liga: Manchester City-Newcastle por un lugar en la final
A partir de la hora 17 de Argentina se enfrentarón para definir al segundo finalista de la Copa de la Liga o Carabao Cup, el Manchester City y Newcastle, y todo se definió rápido ya que sobre los 8 minutos el local ya ganaba 1 a 0 con gol de Marmoush. Los de Guardiola siguieron yendo para adelante y en 32 minutos ganaban 3 a 0 con otro de Marmoush y uno de Reinjders. Todo estaba liquidado.
A pesar de que el Newcastle descontó y puso las cosas 3-1 todo quedo definido por el resultado de la ida, jugada en el mítico St. James Park, donde el Newcastle no pudo hacerse fuerte y sucumbieron ante los de Guardiola por 2 a 0 con goles de Semenyo y Cherki. Con ese resultado el Manchester City de Guardiola pasó a la final de la Copa de la Liga.
Miércoles de copas en toda Europa
Además de la Carabao Cup de Inglaterra se disputaron las copas domésticas de los otros 5 países denominados el “Big Five” (Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania), por lo que fue una tarde a pura acción.
Copa del Rey (España) – Cuartos de final
- Alavés 2-3 Real Sociedad
- Valencia 1-1 Athletic Bilbao
Copa de Alemania – Cuartos de final
- Holstein Kiel 0-3 Stuttgart
Copa Italia – Cuartos de final
- Inter 2-1 Torino
Copa de Francia – Octavos de final
- Lyon 2-0 Laval
- Niza 3-2 Montpelier
- Lorient 2-0 Paris FC
- Toulouse 1-0 Amiens
- Troyes 2-4 Lens
