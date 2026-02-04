urgente24
Copa de la Liga: Manchester City 3-0 Newcastle, en busca de la final

Manchester City y Newcastle buscan meterse en la final de la Copa de la Liga, donde ya espera el Arsenal. Seguilo en vivo por Golazo24.

4 de febrero de 2026 - 16:26

Manchester City recibe en el Etihad Stadium al Newcastle por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga (también conocida como Carabao Cup) en busca de liquidar la faena, ya que en el partido de ida jugado en St. James Park, los “Ciudadanos” se impusieron por 2 a 0. En la final espera Arsenal, que acaba de eliminar al Chelsea.

Copa de la Liga: Manchester City-Newcastle por un lugar en la final

A partir de la hora 17 de Argentina se enfrentarán para definir al segundo finalista de la Copa de la Liga o Carabao Cup, el Manchester City y Newcastle. El partido se jugará en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester y será televisado por ESPN y Disney + Premium. En la final espera el Arsenal que eliminó por un global de 4 a 2 al Chelsea campeón del mundo.

En la ida, jugada en el mítico St. James Park, el Newcastle no pudo hacerse fuerte y sucumbieron ante los de Guardiola por 2 a 0 con goles de Semenyo y Cherki. Con ese resultado sería una catástrofe deportiva que el Manchester City de Guardiola no pase a la final de la Copa de la Liga.

Las posibles formaciones de ambos equipos son:

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O’Reilly, Rayan Ait Nouri; Nico González, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Newcastle: Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Bruno Guimarães, Sandro Tonali; Jacob Murphy, Yoane Wissa, Anthony Gordon. DT: Eddie Howe.

Miércoles de copas en toda Europa

Además de la Carabao Cup de Inglaterra se disputarán las copas domésticas de los otros 5 países denominados el “Big Five” (Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania), por lo que será una tarde a pura acción.

Gooooool del City que golea 3 a 0 en 32 minutos

El Newcastle buscaba el gol desesperadamente y esto trajo sus consecuencias. En la contra Reijnders puso el 3 a 0 luego de una tapada del arquero. El City se florea sobre poco más de 30 minutos. Ahora la pregunta es ¿Cuantos goles hara el equipo de Guardiola?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019148141786751410&partner=&hide_thread=false
Goooooool del City, serie liquidada, global 4-0

Segundo gol del City, segundo gol de Marmoush. El egipcio es la figura destacada del partido y le da el pase a la final al Manchester City, que con este global de 4 a 0 sobre Newcastle está metiendose en la final de la Carabao Cup, la cual jugará ante Arsenal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019147540470395349&partner=&hide_thread=false
Amplio dominio del City

El Manchester City le entra por todos lados al Newcastle que está totalmente sometido. Los de Guardiola están a nada de hacer el segundo. Sobre 23 minutos de juego el partido está 1 a 0 para los "Ciudadanos".

Goooooool del Manchester City que empieza a liquidar la serie

Marmoush anota el primero del partido (tercero de la serie) y pone el partido 1 a 0 a favor del City. Los dirigidos por Guardiola arrancaron con todo y eso dio sus frutos, 1 a 0 en 8 minutos. Ahora el global es 3 a 0 y está todo casi liquidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019141693480562866&partner=&hide_thread=false
Comienza el partido

Ya juegan en el Etihad Stadium Manchester City y Newcastle por un lugar en la final de la Copa de la Liga, donde espera Arsenal.

Newcastle, actual campeón busca defender su corona

Si bien cayó de local en el primer partido por 2 a 0, Newcastle no se resigna a lograr la hazaña de dar vuelta la serie de semifinal, además porque es el campeón vigente, y quiere defender su corona en la final con Arsenal. Manchester City quiere impedirlo.

Tarde de copas en Europa

Se juegan partidos de copas domésticas en toda Europa, destacan además de Inglaterra, la Copa del Rey, Copa de Alemania, Copa de Francia y Copa Italia.

Carabao Cup: Manchester City y Newcastle en busca de la final

Manchester City y Newcastle buscan meterse en la final de la Carabao Cup, donde ya está Arsenal qeu eliminó a Chelsea. El partido corresponde a la vuelta (la ida fue 2-0 para los de Guardiola) y se juega en el Etihad Stadium a partir de las 17hs, televisa ESPN y Disney + Premium.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2019125071445721407&partner=&hide_thread=false

