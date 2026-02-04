Copa de la Liga: Manchester City 3-0 Newcastle, en busca de la final

Manchester City recibe en el Etihad Stadium al Newcastle por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga (también conocida como Carabao Cup) en busca de liquidar la faena, ya que en el partido de ida jugado en St. James Park, los “Ciudadanos” se impusieron por 2 a 0. En la final espera Arsenal, que acaba de eliminar al Chelsea.
Gooooool del City que golea 3 a 0 en 32 minutos
El Newcastle buscaba el gol desesperadamente y esto trajo sus consecuencias. En la contra Reijnders puso el 3 a 0 luego de una tapada del arquero. El City se florea sobre poco más de 30 minutos. Ahora la pregunta es ¿Cuantos goles hara el equipo de Guardiola?
