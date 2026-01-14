Manchester City confirmó dónde jugará Echeverri tras la última oferta de River

A pesar de los esfuerzos de River y del propio jugador, Manchester City desde un primer momento dejó en claro que el futuro del Diablito iba a estar en el Girona y es por eso que ya está confirmado que el chaqueño será inscripto en LaLiga en las próximas horas y se convertirá en refuerzo del conjunto catalán al menos hasta el mes de junio.

