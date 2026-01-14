Manchester City confirmó dónde jugará Echeverri tras la última oferta de River

Faltan seis días para que inicie el Torneo Apertura y River sigue en la búsqueda de refuerzos de calidad para afrontar un 2026 donde buscará dejar atrás la pésima imagen que dejó en 2025. En medio de la danza de nombres se supo que hubo una última oferta para sumar a Claudio Echeverri y Manchester City tomó una decisión.
El mercado de pases de River comenzó con el nombre de Claudio Echeverri sobre la mesa. El chaqueño evidenció sus ganas de pegar la vuelta al Millonario ante la falta de minutos en Bayer Leverkusen y es por eso que le pidió a Manchester City que lo dejen regresar, al mismo tiempo que Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo comenzaron a moverse para que el hijo pródigo se transforme en refuerzo.
Tras una serie de idas y vueltas, donde incluso quedó en evidencia un fuerte enojo de los popes de Manchester City con el agente del chaqueño, se confirmó que Echeverri iba a continuar su carrera en Girona, club perteneciente al City Group, a préstamo hasta el mes de junio. El Diablito agachó la cabeza, aceptó y se mudó a España.
Pasaron los días y una de las cuestiones más llamativas fue que Girona no presentó nunca a Echeverri como refuerzo y finalmente se supo que esto se debía a que el club catalán debía liberar un cupo de extranjeros para inscribirlo en LaLiga, una situación que se dilató más de la cuenta. Ante esto, River hizo una nueva embestida para quedarse con el jugador.
Manchester City deja a Echeverri en el Girona
Echeverri dio el visto bueno para que River golpee la puerta de Manchester City y fue así que tímidamente llegó una nueva propuesta de préstamo, la cual fue rechazada de inmediato por el club inglés. De hecho, en las últimas horas Girona terminó de cerrar la transferencia del colombiano Jhon Solís al Birmingham City de Inglaterra y esto soluciona los problemas de inscripción del Diablito.
A pesar de los esfuerzos de River y del propio jugador, Manchester City desde un primer momento dejó en claro que el futuro del Diablito iba a estar en el Girona y es por eso que ya está confirmado que el chaqueño será inscripto en LaLiga en las próximas horas y se convertirá en refuerzo del conjunto catalán al menos hasta el mes de junio.
