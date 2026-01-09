Pinky y Cerebro: Los cerebros detrás del movimiento MAGA

¿Cómo puede haber una columna vertebral intelectual en un movimiento liderado por un cruzado antiintelectual?

Tras ganar las elecciones de 2016, Trump, con estudios en universidades de la Ivy League, declaró: «Amo a los que tienen poca educación. Somos los más inteligentes, los más leales». Ese mismo año, dijo en un mitin: «Amigos, nos gobiernan personas que no son inteligentes, o dicho de otro modo, nos gobiernan personas estúpidas. Personas estúpidas».

"Si bien la Nueva Derecha habla de su batalla contra la izquierda, lo suyo es una revuelta contra la derecha del establishment", explica Field. "Las personas sobre las que escribo tienen una relación compleja con [Trump]. Se unieron y le brindaron argumentos que formaban parte natural de su forma de pensar y comenzaron a construir esa infraestructura intelectual. No es que sean titiriteros detrás de Trump, pero están creando gran parte de la política y alimentando muchas de las ideas", dice Field.

Steve Bannon.

Los 4 bandos de la Nueva Derecha

Entre los ejemplos más conocidos de esta dinámica se encuentra el Proyecto 202 , una hoja de ruta política de extrema derecha creada por centros de investigación conservadores y publicada por la Fundación Heritage. El plan de 920 páginas, publicado antes de las elecciones de 2024, busca reformar el gobierno federal y consolidar el poder legislativo y judicial bajo la presidencia.

Irónicamente, Trump minimizó todo esto porque se distanció del Proyecto 2025, dice Field. Pero para finales de 2025, Trump lo volvió a abrazar públicamente.

Field afirma que la Nueva Derecha se compone de 4 bandos:

Los "Claremont-ers": intelectuales afiliados al think tank conservador fundado por los seguidores del filósofo judío-alemán Leo Strauss, que abogan por una recuperación radical de los principios fundadores de USA. Ryan Williams es el presidente del Instituto Claremon.

Los posliberales: muchos de los cuales son católicos que buscan degradar las ideas democráticas en favor del “bien común”, y su ala integralista más pequeña que llama a poner fin a la separación entre la Iglesia y el Estado.

Los conservadores nacionales: un movimiento de gran alcance que promueve el nacionalismo y un Estado-Nación homogéneo.

La extrema derecha: una constelación dispersa de agitadores en línea con doctorados que promueven la misoginia, la teoría racial y la hipermasculinidad estetizada.

El hilo común que conecta a estas distintas ramas del MAGA es "un rechazo total del internacionalismo liberal universal y su reemplazo por el populismo nativista", dice Field.

Tucker Carlson Twitter fox news El histórico presentador de Fox News, Tucker Carlson, despedido por Rupert Murdock, reimpulsado por Elon Musk.

Michel Anton

Uno de los intelectuales MAGA que encarna la influencia de la Nueva Derecha es Michael Anton, miembro del Instituto Claremont y exfuncionario de la exAdministración Bush, quien causó revuelo en círculos conservadores al publicar un ensayo anónimo en la revista de Claremont en 2016, en el que comparaba votar en las elecciones de ese año con morir en un avión secuestrado el 11-S. Anton argumentaba que, a pesar de la vulgaridad y las limitaciones progresistas de Trump, en los temas que realmente importan —migración, comercio y guerra—, Trump era su única opción.

"Acelera la cabina o mueres. Podrías morir de todos modos. Tú, o el líder de tu partido, podrías entrar en la cabina y no saber cómo pilotar o aterrizar el avión. No hay garantías. Excepto una: si no lo intentas, la muerte es segura", escribió Anton. "Una presidencia de Hillary Clinton es como una ruleta rusa con una semiautomática. Con Trump, al menos puedes girar el cilindro y arriesgarte".

Field menciona a 2 intelectuales MAGA que usan seudónimos:

Costin Vlad Alamariu, un académico rumano-estadounidense que se hace llamar "Pervertido de la Edad de Bronce" y promueve ideas reaccionarias sobre la raza y el género en su podcast y libro; y

Charles Cornish-Dale, educado en Oxford, más conocido como Raw Egg Nationalist, que edita 'Man's World'.

"Anton definió el trumpismo como economía nacionalista, fronteras seguras y una política exterior de 'America First'. De Claremont, él importó que el conservadurismo no logró conservar la República, por lo que son necesarias medidas contrarrevolucionarias", lo que alimentó la lógica intelectual de MAGA: "El liberalismo ha tomado el control total y los demócratas han manipulado el sistema mediante medidas como la teoría del gran reemplazo. Así que es hora de hacer lo que sea necesario".

Antonescribió el borrador del manifiesto de estrategia de Seguridad Nacional de USA publicado recientemente, que establece el plan para las medidas agresivas que Trump ha adoptado en el escenario internacional.

Field señala que algunas de estas críticas encontraron un público más amplio, como cuando el best seller de 2018 'Por qué fracasó el liberalismo', de Patrick Deneen, profesor de Notre Dame y pensador posliberal, fue seleccionado por Barack Obama como libro del año.

"Con el tiempo, Deneen se radicalizó en sus escritos, como si su libro 'Cambio de régimen' proporcionara una receta para un nuevo Estado administrativo que utiliza las palancas del poder de manera autoritaria, como [el primer ministro de Hungría] Viktor Orbán , para dar forma a la sociedad".

Orbán describe su propio euroescepticismo como una forma de nacionalconservadurismo. Sin embargo, en USA, el bando nacionalconservador (a menudo abreviado como NatCon), que aboga por la "defensa de la civilización occidental" mediante la preservación de la identidad nacional y cultural estadounidense, con un fuerte énfasis en el nacionalismo cristiano, se asocia principalmente con Yoram Hazony , un judío israelí que dirige la Fundación Edmund Burke, la principal organización del movimiento, y su Conferencia Nacional de Conservadurismo anual.

"Después de 2020, hubo muchísima agitación: la COVID-19, el movimiento Black Lives Matter y las protestas y disturbios por George Floyd. Por aquella época, The New York Times publicó el Proyecto 1619, una serie de artículos que conmemoraban los 400 años de la primera llegada de esclavos a Estados Unidos. Esa colección hizo que la derecha perdiera la cabeza por completo. Lo vieron como si el 'neomarxismo progresista' se hubiera apoderado de la cultura".

En una conferencia de NatCon en 2022, Hazony afirmó que lo único con fuerza suficiente para detener a estos "neomarxistas progresistas" es el nacionalismo cristiano. Es una afirmación notable, pero encaja perfectamente con su visión de que la modernidad racional y la Ilustración han sido un fracaso.

"Uno se pregunta qué pasará con los judíos estadounidenses en este lugar que él está intentando crear".

nick fuentes.jpg Nnick Fuentes.

Las crisis que definen a MAGA

Abarcando el período 2016-2024 y rastreando las raíces ideológicas del movimiento en el pensamiento estadounidense, inspirado en las enseñanzas de Strauss y sus alumnos, Harry V. Jaffa y Allan Bloom, y en la política de Barry Goldwater, el candidato republicano en 1964, 'Furious Minds' rastrea la trayectoria y la radicalización de pensadores cuyo vacilante apoyo a Trump se volvió fundamental para su proyecto intelectual.

Estos cambios se produjeron no solo a través de los éxitos del movimiento MAGA, sino también de sus crisis en el final del 1er. mandato de Trump:

la manifestación "Unite the Right" (de 2017, en Charlottesville, Virginia), y

el intento de golpe de Estado en el Capitolio de Estados Unidos el 06/01/2021.

"Cuando Trump fue elegido, la extrema derecha se envalentonó con gente como Richard Spencer. Luego ocurrió lo de Charlottesville. La derecha alternativa —el ala más repugnante y explícita de la derecha— perdió influencia y fue desbancada", dice Field, señalando a personas como Anton, Steve Bannon y Darren Beattie, profesor de la Universidad de Duke que perdió su trabajo como redactor de discursos del 1er. mandato de Trump por asistir a una conferencia nacionalista blanca.

En vísperas del 06/01/2021, tal como venían haciéndolo desde septiembre de 2020, los líderes del Instituto Claremont publicaron disparates en su sitio web, acerca de elecciones amañadas. "Publicaron artículos como 'Game On for the Coup', con un trasfondo violento en su retórica", afirma Field.

Luego estaba John Eastman, miembro de la junta directiva y profesor del Instituto Claremont, a quien Trump le solicitó asesoramiento legal sobre cómo anular los resultados electorales. Eastman redactó 2 memorandos que delineaban diferentes vías para que el exvicepresidente Mike Pence pudiera evitar la certificación de los resultados. Pence se negó. Los casos fueron desestimados en los tribunales.

Eastman habló en el mitin del 06/01/2021, promoviendo la mentira de que los resultados electorales no eran válidos. Si bien Eastman es uno de los pocos que enfrentaron consecuencias por sus acciones (fue inhabilitado en California en 2025), "la mayoría esperó el momento oportuno y terminó volviendo al poder y la influencia", afirma Field. "Por ejemplo, Beattie ahora forma parte de la nueva administración, donde recientemente se reunió con miembros de AfD ", el partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania.

JD Vance, el 'creador'

El desenlace del antisemitismo en la derecha se ha acelerado en los últimos meses. Desde el asesinato de Charlie Kirk en septiembre, la comentarista de extrema derecha Candace Owens ha impulsado teorías conspirativas que culpan a Israel. En octubre, Politico.com filtró cientos de textos antisemitas de un chat grupal de los Jóvenes Republicanos; ese mismo mes, la Fundación Heritage provocó una ruptura entre los republicanos MAGA y los tradicionalistas más tradicionales del partido cuando su director, Kevin Roberts, defendió a Tucker Carlson por apoyar al influencer antisemita Nick Fuentes.

vance33.jpg

El último día de AmericaFest, la conferencia anual de Turning Point USA, celebrada en diciembre, el vicepresidente JD Vance pronunció un discurso de apertura.

Vance, considerado ampliamente como el líder republicano que sucederá a Trump, se negó a poner límites a los antisemitas en su bando, argumentando que "¿no preferirían liderar un movimiento de librepensadores que a veces discrepan que un grupo de zánganos que siguen las órdenes de George Soros?" y que "el presidente Trump no construyó la mayor coalición en política sometiendo a sus partidarios a interminables pruebas de pureza contraproducentes".

Vance promocionó los logros de Trump en la lucha contra la inmigración, afirmando que "ya no tienes que disculparte por ser blanco", que el objetivo de los demócratas es "hacerte menos seguro en el país que construyeron tus antepasados" y que querían "envenenar a tus hijos con terapia de reemplazo hormonal".

Field afirma que Vance es un auténtico ideólogo cuyo atractivo abarca la nueva derecha MAGA. Ha sido elogiado por figuras del Claremont Institute, aunque se identifica con el bando posliberal de la Nueva Derecha. Durante su mandato como senador por Ohio, Vance intervino en la presentación en 2023 del libro "Cambio de Régimen", de Deneen, profesor de Notre Dame; el libro aboga por un "Estado abiertamente cristiano con festividades sagradas y obras públicas religiosas financiadas con impuestos". También mantiene una estrecha relación con conservadores nacionales como el fundador de Palantir, Peter Thiel.

"Ellos [la Nueva Derecha] adoran a JD Vance", dice Field. "Tiene a todo el movimiento bajo su control, o ellos lo tienen a él bajo su control. Lo convencieron de que la política podía ser complicada, pero que los fines de un orden moral renovado valdrían la pena".

Vance tampoco parece dispuesto a tomar partido en las luchas dentro de MAGA, ya sea entre DOGE y MAGA, o en las luchas internas por el antisemitismo dentro de MAGA. No digo que JD Vance sea antisemita, no lo creo. Creo que probablemente le gustaría decir algo contra Nick Fuentes, pero está cubriendo sus apuestas. Pero el trumpismo está demostrando ser profundamente impopular, así que necesita a la gente de Nick Fuentes... Está atrapado en una situación donde no puede hablar y parece un verdadero cobarde.

kirk Charles James Kirk: 14/10/1993 al 10/09/2025.

Misoginia intelectualizada

La gente como Nick Fuentes es la peor de las suertes. "No es un personaje del libro. Las personas sobre las que escribo son un grupo informal de doctores que usan el lenguaje de la "ginocracia" y otras formas sorprendentes de describir a las mujeres que se vinculan con el odio de la Nueva Derecha hacia las élites. Usan seudónimos para hacer declaraciones descabelladas en internet."

Field: "Para ellos, las élites son las mujeres que han feminizado el poder. Esto ha llegado hasta personas como Vance, que hablaba de las 'mujeres gato sin hijos'. Hay una especie de misoginia intelectualizada. No se trata necesariamente de una misoginia odiosa o cotidiana. Es más bien como si se inspiraran en Platón y Allan Bloom y dijeran que las mujeres no pueden ser filósofas, porque las mujeres están genéticamente predispuestas a no ser capaces de genio. Existe un entorno intelectual donde se rechaza el intelecto femenino y se niegan a tomarlas en serio, excepto en el ámbito doméstico."

La influencia política y cultural de la derecha MAGA puede parecer ineludible en este momento, pero Field dice que el éxito a largo plazo de la Nueva Derecha está lejos de estar garantizado.

"Al proporcionar el marco intelectual al régimen, han convertido la guerra cultural en una política concreta. Pero no son invencibles", afirma. "Existen vulnerabilidades reales, especialmente la inestable situación económica del país. Llegado a cierto punto, la guerra cultural ya no puede salvarte".

