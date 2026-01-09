El Imperio Petrolero de Donald Trump puede ser un grave error estratégico (1)

“[Las élites creían que] los procesos físicos del industrialismo [...] podían externalizarse a jurisdicciones de bajo coste sin riesgo estratégico”, añade. Esto permitió a China intervenir y dominar las cadenas de suministro manufactureras globales sin apenas protestas.

Es una tesis que vale la pena examinar ahora, dada la decapitación del gobierno venezolano por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Una forma de enmarcar estos dramáticos acontecimientos es que la Administración Trump está volviendo a una forma repugnante de "retroimperialismo" basada en el mantra de la esfera de influencia y el saqueo descarado.

Sin embargo, otra interpretación es que el equipo de Trump ha aceptado la insistencia de Tindale en la importancia de la materia física y lucha por el dominio industrial. De ahí el deseo de Trump de controlar los combustibles fósiles de Venezuela indefinidamente, al tiempo que socava el acceso de China a ellos.

“El futuro estará determinado por la capacidad de proteger el comercio, el territorio y los recursos, fundamentales para la seguridad nacional”, explicó Trump la semana pasada. “Estas son las leyes de hierro que siempre han determinado el poder global, y vamos a mantenerlo así”.

¿Funcionará? La respuesta es "sí" y "no", según tu perspectiva intelectual y temporal.

mbs trump washington Donald Trump y el príncipe heredero Mohamed bin Salman: Líderes de 2 imperios petroleros se saludan.

Reservas petroleras

En teoría, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, casi una quinta parte del suministro potencial. Sin embargo, no se pueden explotar sin una inversión de más de US$ 100.000 millones, ya que su infraestructura ha colapsado y el crudo es tan pesado y cargado de azufre que requiere un costoso procesamiento para su venta en los mercados occidentales.

Trump afirma que las compañías petroleras estadounidenses realizarán esa inversión. Pero Philip Verleger, economista especializado en energía, me dice que "no tienen el dinero". Por ello, el sector petrolero estadounidense exige ahora garantías de la Casa Blanca antes de actuar.

Quizás Trump cumpla. Si lo hace, «las reservas petroleras combinadas de Venezuela, Guyana y USA podrían representar alrededor del 30% de las reservas petroleras mundiales si se consolidan bajo su influencia», como señala JPMorgan Chase. Esto cambiaría la dinámica petrolera mundial.

Pero hay una amarga ironía aquí. Si bien Tindale tiene razón al criticar la visión de túnel antimanufactura de los neoliberales, el equipo de Trump también tiene sesgos cognitivos. En particular, parecen decididos a ignorar que los combustibles fósiles no son la única fuente de energía.

China y el error de Trump

Esto es ridículo. Para entender por qué, basta con observar el caso de China: si bien ha expandido la producción industrial y (lamentablemente) la minería de carbón en los últimos años, también ha invertido en energías renovables a una escala asombrosa. Esto se debe, en parte, a la lucha contra el cambio climático, lo cual es un objetivo loable.

Pero Beijing también ha actuado así porque algunas energías renovables, tal como la solar, son muy baratas, y la diversificación genera mayor resiliencia.

Así pues, si bien a China le perjudicará perder el acceso al crudo venezolano barato, puede utilizar parcialmente otras fuentes de energía. También está ganando influencia al exportar productos como paneles solares ultrabaratos a países de todo el mundo.

Y al invertir en energías renovables, China está expandiendo su infraestructura de electrificación de una manera que podría generar una gran ventaja en la carrera de la IA.

“China produce ahora 2,5 veces más electricidad que USA y está aún más adelantada”, señala Ian Bremmer, del Grupo Eurasia, quien señala que países como Arabia Saudita e India están (con bastante sensatez) imitando esta estrategia.

Pero Trump no. En cambio, su Casa Blanca está redoblando la apuesta por los combustibles fósiles y socavando las energías renovables estadounidenses, incluso eliminando subsidios anteriores.

craig tyndale

Siglo 20 vs. Siglo 21

Esto constituye un crimen moral, dado su posible impacto en el cambio climático. También constituye un autosabotaje económico: Washington no solo cede poder blando a Beijing, sino que los ataques a las energías renovables también podrían obstaculizar los esfuerzos estadounidenses por construir la infraestructura energética necesaria para la IA. El petróleo venezolano por sí solo no puede resolver el problema.

“La vía más rápida y económica para obtener nueva capacidad [eléctrica] a gran escala —solar más baterías, implementable en 18 meses— es precisamente lo que Estados Unidos está obstaculizando ahora”, señala Bremmer.

“Washington DC le pide al mundo que compre infraestructura del siglo 20, mientras que Pekín ofrece infraestructura del siglo 21”.

Para decirlo sin rodeos, el equipo de Trump ya ha ganado la batalla a corto plazo contra China por el control del petróleo venezolano. Pero corre el riesgo de perder la guerra estratégica global más amplia en torno a la energía necesaria para la IA. Los inversores —y los partidarios de Trump— deberían prestar atención y lamentarse por estos instintos peligrosamente retrógrados.

