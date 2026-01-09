Delcy Rodríguez fue aportante de Trump hace 10 años; Michelo, el salteño que defiende a Maduro

En la TV de Estados Unidos incluso se habló de la “importación” de Nicolás Maduro, en pleno contexto de deportaciones masivas de venezolanos

Embed - Doble vara en Washington: discurso y alianzas incómodas

3-Michelo mantiene su defensa a ultranza de Maduro

El influencer argentino se volvió una voz importante dentro del chavismo y salió a defender al régimen de Maduro ante medios críticos como C5N, generando polémica.

Tras la expulsión del equipo de C5N de Venezuela, Michelo acusó al canal de mentir y fue duramente cruzado por Jorge Rial en vivo.

Mientras Michelo asegura que “todo marcha bien” tras el conflicto del 3 de enero, Jorge Rial sostiene que debe moverse con custodia por el país caribeño.