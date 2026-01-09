Delcy Rodríguez fue aportante de Trump hace 10 años; Michelo, el salteño que defiende a Maduro

1-Delcy Rodríguez le envió US$ 500.000 a Trump en 2016
La presidenta interina de Venezuela entregó hace una década medio millón de dólares al actual titular de la Casa Blanca en un intento de acercamiento político con Washington.
Delcy Rodríguez fue aportante de Trump en 2016; Michelo, el salteño que defiende a Maduro, pase lo que pase; la TV de USA se rie de republicanos y dictaduras.
El dinero fue enviado a través de la subsidiaria venezolana CITGO, en una jugada que buscó tender puentes con el poder en Estados Unidos.
Por ello, quedó claro que Trump y Rodríguez se conocían mucho antes de la captura de Nicolás Maduro, un antecedente que hoy vuelve a generar ruido y suspicacias.
Trump se presenta ante el mundo como enemigo de las dictaduras pero mantiene vínculos políticos y comerciales con líderes fuertemente cuestionados o directamente autocráticos.
Entre ellos figuran Mohamed bin Salman, acusado por un homicidio en una sede diplomática, Vladimir Putin por crímenes de guerra y Kim Jong-un por su régimen autoritario.
En la TV de Estados Unidos incluso se habló de la “importación” de Nicolás Maduro, en pleno contexto de deportaciones masivas de venezolanos
El influencer argentino se volvió una voz importante dentro del chavismo y salió a defender al régimen de Maduro ante medios críticos como C5N, generando polémica.
Tras la expulsión del equipo de C5N de Venezuela, Michelo acusó al canal de mentir y fue duramente cruzado por Jorge Rial en vivo.
Mientras Michelo asegura que “todo marcha bien” tras el conflicto del 3 de enero, Jorge Rial sostiene que debe moverse con custodia por el país caribeño.