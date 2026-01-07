urgente24
MUNDO Delcy Rodríguez > Venezuela > presidenta

CRITICÓ DURO A USA

Delcy Rodríguez admitió diferencias en el chavismo pero pidió saldarlas dentro del parlamento

“Debe existir un área de convivencia. Necesitamos tranquilidad económica y social en Venezuela. No se pueden tolerar expresiones fascistas” dijo Delcy Rodríguez

07 de enero de 2026 - 23:07
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez

“Llamo a nuestra bancada nacional en la asamblea y a los opositores para que en unión avancemos hacia sanar las consecuencias del extremismo. Han quedado heridas muy profundas por el ataque del 3 de enero. Bienvenido el diálogo político de altura a pesar de que existen las diferencias” agregó la flamante presidenta.

“Nosotros tenemos un proyecto de país nacional con raíz en Simón Bolívar. Nos debe unir un interés común que es Venezuela”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009069749582659663&partner=&hide_thread=false

Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela han surgido voces de discordancia por el acuerdo suscripto por PDVSA con el gobierno de Washington pero el margen de maniobra de la actual Jefa de Estado es muy restringido.

Seguir leyendo

La primera mandataria ocupó el horario central de los miércoles por la noche en el sistema de medios públicos. Ese espacio estuvo monopolizado durante más de una década por Diosdado Cabello y su programa “Con el mazo dando”.

image
Delcy Rodr&iacute;guez ocup&oacute; lugar de Diosdado Cabello en la televisi&oacute;n

Delcy Rodríguez ocupó lugar de Diosdado Cabello en la televisión

Venezuela contra USA

“La voracidad energética del Norte nos ha traído grandes problemas porque somos una potencia en ese sector” se quejó la presidenta.

“La Venezuela a la que estamos apuntando es una Venezuela con crecimiento y demanda energética” aseguró la presidenta caribeña. Vamos a ver pronto la mejora en el sistema eléctrico nacional tanto en generación como en distribución”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2009072703530262992&partner=&hide_thread=false

Rudolph Giuliani insiste: “Tolerancia Cero”

El ex alcalde de Nueva York y ex abogado de Donald Trump fue duro contra el titular de la Casa Blanca.

NO PIERDAS TIEMPO, CORTA LA CABEZA ENTERA DE LA SERPIENTE! Cuanto antes destituyan a Delcy Rodríguez, mejor. Fue inteligente dejarla ayudar a “delatar” a su jefe, pero ella es parte integral del régimen corrupto y homicida de Chávez-Maduro. Cuanto antes se derroque a ella y a su régimen comunista y homicida, más probable será que evitemos un error histórico recurrente de la inteligencia estadounidense. NO PIERDAS TIEMPO, CORTA LA CABEZA ENTERA DE LA SERPIENTE! Cuanto antes destituyan a Delcy Rodríguez, mejor. Fue inteligente dejarla ayudar a “delatar” a su jefe, pero ella es parte integral del régimen corrupto y homicida de Chávez-Maduro. Cuanto antes se derroque a ella y a su régimen comunista y homicida, más probable será que evitemos un error histórico recurrente de la inteligencia estadounidense.

image

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES