Delcy Rodríguez admitió diferencias en el chavismo pero pidió saldarlas dentro del parlamento

“La Venezuela a la que estamos apuntando es una Venezuela con crecimiento y demanda energética” aseguró la presidenta caribeña. Vamos a ver pronto la mejora en el sistema eléctrico nacional tanto en generación como en distribución”.

"Hemos avanzado en la recuperación, pero la Venezuela a la que apuntamos requiere crecimiento y demanda". pic.twitter.com/yNBWOzzqoH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

Rudolph Giuliani insiste: “Tolerancia Cero”

El ex alcalde de Nueva York y ex abogado de Donald Trump fue duro contra el titular de la Casa Blanca.

NO PIERDAS TIEMPO, CORTA LA CABEZA ENTERA DE LA SERPIENTE! Cuanto antes destituyan a Delcy Rodríguez, mejor. Fue inteligente dejarla ayudar a "delatar" a su jefe, pero ella es parte integral del régimen corrupto y homicida de Chávez-Maduro. Cuanto antes se derroque a ella y a su régimen comunista y homicida, más probable será que evitemos un error histórico recurrente de la inteligencia estadounidense.