“Llamo a nuestra bancada nacional en la asamblea y a los opositores para que en unión avancemos hacia sanar las consecuencias del extremismo. Han quedado heridas muy profundas por el ataque del 3 de enero. Bienvenido el diálogo político de altura a pesar de que existen las diferencias” agregó la flamante presidenta.
CRITICÓ DURO A USA
Delcy Rodríguez admitió diferencias en el chavismo pero pidió saldarlas dentro del parlamento
“Debe existir un área de convivencia. Necesitamos tranquilidad económica y social en Venezuela. No se pueden tolerar expresiones fascistas” dijo Delcy Rodríguez
“Nosotros tenemos un proyecto de país nacional con raíz en Simón Bolívar. Nos debe unir un interés común que es Venezuela”.
Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela han surgido voces de discordancia por el acuerdo suscripto por PDVSA con el gobierno de Washington pero el margen de maniobra de la actual Jefa de Estado es muy restringido.
Venezuela contra USA
“La voracidad energética del Norte nos ha traído grandes problemas porque somos una potencia en ese sector” se quejó la presidenta.
“La Venezuela a la que estamos apuntando es una Venezuela con crecimiento y demanda energética” aseguró la presidenta caribeña. Vamos a ver pronto la mejora en el sistema eléctrico nacional tanto en generación como en distribución”.
