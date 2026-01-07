La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata

La destitución

Muy interesante en X el posteo de Cristian Crespo F., en cuya cuenta se declara simpatizante de la Legión Guarimba, que respalda a María Corina Machado:

"En un movimiento que termina de sepultar la era de Nicolás Maduro dentro de los muros de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ordenado la destitución fulminante y el arresto del Mayor General Javier Marcano Tábata, quien hasta hoy ostentaba el mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia de Honor Presidencial.

##El Desmoronamiento de la "Lealtad Absoluta"

La caída de Marcano Tábata, el hombre encargado de la seguridad personal del dictador, ocurre apenas 72 horas después de la captura de Maduro en una operación aérea estadounidense.

El arresto del General no es solo una medida administrativa; es un ajuste de cuentas político y un mensaje de control total por parte del nuevo eje de poder liderado por los hermanos Rodríguez.

Las fuentes oficiales justifican la medida bajo cargos de:

Negligencia Crítica: Incapacidad para detectar o repeler la incursión que extrajo a Maduro de la residencia presidencial. Traición a la Patria: Sospechas de haber facilitado información sobre los protocolos de seguridad de los anillos internos de Miraflores. Falta de mando: El asedio de anoche a la Asamblea Nacional demostró que la cadena de mando de la Guardia de Honor estaba fracturada y operando sin coordinación central.

Un Tablero de Poder en Reconfiguración: Con el arresto de Marcano Tábata, Delcy Rodríguez elimina el último vestigio de la estructura de mando que respondía exclusivamente a la figura personal de Maduro.

Mientras Maduro enfrenta la justicia federal en Nueva York, en Caracas se libra una guerra de purgas internas.

"No hay espacio para la sombra del pasado en esta transición necesaria. El General Marcano Tábata ha fallado en su deber más sagrado y hoy la ley le exige responsabilidades." — Vocería de la Presidencia Encargada.

Implicaciones para la FANB: La detención de uno de los generales más poderosos del país envía una onda de choque a los cuarteles. Al descabezar simultáneamente la DGCIM (brazo represor) y la Guardia de Honor (brazo protector), Delcy Rodríguez:

Neutraliza posibles motines: Ningún oficial leal a Maduro tiene ahora un líder operativo en la capital.

Centraliza la Inteligencia: Se espera que en las próximas horas se anuncie una nueva estructura que unifique los servicios de inteligencia bajo el mando directo de la Vicepresidencia.

Negocia desde la fuerza: Al demostrar que puede arrestar a sus propios generales, Rodríguez le dice a Washington que ella tiene las riendas del poder real.

La Ciudad bajo Vigilancia

Tras los incidentes en la Asamblea Nacional y la noticia del arresto del General, Caracas permanece bajo un Estado de Conmoción Exterior.

Las tanquetas que ayer protegían a Maduro hoy patrullan bajo las órdenes de una nueva Administración que parece dispuesta a todo para sobrevivir al vacío dejado por el dictador.

El destino de Marcano Tábata es incierto, pero su caída marca el punto final de una década donde la Guardia de Honor fue el muro infranqueable de la autocracia.

Ese muro, finalmente, se ha derrumbado."

