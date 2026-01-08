Incendios forestales: El humo de la Patagonia llegó a Buenos Aires y hay alerta del SMN

Los incendios en Chubut

El foco principal se encuentra en la zona de Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, donde más de 2.000 hectáreas de bosques y vegetación autóctona ya fueron consumidas por las llamas.

A pesar de los esfuerzos provinciales y federales, el fuego sigue avanzando a gran velocidad. Las altas temperaturas, junto con la falta de lluvias, dificulta las tareas del equipo de combate que ya se encuentra en su máxima capacidad, con más de 200 brigadistas, apoyados por aviones hidrantes y helicópteros.

"El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos", señaló Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo.

ignacio-torres.jpg Foto: NA

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que más de 3.000 personas, incluidas turistas y residentes, ya fueron evacuadas. Además dijo que pido al ministro Diego Santilli que se incorpore la figura del 'ecocidio' en el Código Penal.

Lo hizo luego de que la fiscalía determinó la intencionalidad en el foco más grave, ocurrido en Puerto Patriada, donde se hallaron materiales acelerantes y se documentaron amenazas previas a brigadistas de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Los peritos realizan pruebas para identificar a los responsables, mientras se ofrecen recompensas de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura de los culpables.

El mandatario recordó también antecedentes recientes en la región cordillerana y denunció la persistencia de una "sensación de impunidad" generada por sanciones judiciales leves, como la condena de seis meses a un responsable de incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

"Ese garantismo berreta le hizo mucho daño a Argentina y a mi provincia", advirtió, al tiempo que reclamó penas ejemplares.

Además, vinculó la intencionalidad de algunos ataques a la presencia de "grupos marginales y violentos con delirios revolucionarios", diferenciándolos de las comunidades originarias con las que afirmó mantener convivencia armoniosa.

Por otra parte, atribuyó parte de la gravedad del episodio a la "peor sequía de los últimos veinte años" y a temperaturas inusuales, según datos estadísticos oficiales.

Por último llamó a la responsabilidad y concientización de los turistas, recordando incidentes recientes en Santa Cruz provocados por imprudencia de visitantes

