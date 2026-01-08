Tras una década y media ocupando una banca en la Cámara de Diputados, Fernando Iglesias seguirá en el Estado pero ahora como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina en Bélgica, luego de que Javier Milei lo designara en el cargo, vacante desde junio de 2025 y para el cual Bruselas ya le había concedido el placet de estilo.
CON LILITA, MACRI Y LLA
Fernando Iglesias se convirtió y llegó el premio por decreto: Es el nuevo embajador en Bélgica
Fernando Iglesias, ex colaborador de Lilita Carrió y ex diputado de JxC, había sido postulado en noviembre ante la Unión Europea y, desde entonces, se aguardaba la aprobación del pliego. El nombramiento se hizo "en comisión" por el receso del Senado.
El nuevo cargo que ostentará el exdiputado fue hecho "en comisión", debido al receso en que se encuentra el Senado de la Nación. El decreto 6/2026 explica que el jefe de Estado tiene la capacidad de designar excepcionalmente cargos bajo esa modalidad, según lo permite la ley de Servicio Exterior 20.957.
"El nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente que lo haya efectuado", aclara la norma publicada en el Boletín Oficial.
Fernando Iglesias cambió el amarillo por el violeta
El exdiputado que ingresó al Congreso en 2007 de la mano de la Coalición Cívica, que luego revalidó como miembro del PRO y que hacia el final de su mandato se pasó a La Libertad Avanza (LLA) fue repudiado en varias ocasiones.
Los fundamentos por los cuales el exlegislador representará a la Argentina en Bruselas lo elogian por reunir "las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige". Y ello pese a que el funcionario no sólo no cuenta con carrera diplomática sino que además fue cuestionado en varias ocasiones por sus expresiones misóginas, mensajes de odio, conductas violentas, inconductas hacia las autoridades de la Cámara, exabruptos en las redes sociales y constantes provocaciones a sus adversarios políticos.
Sin embargo, su designación fue amparada en un apartado de la ley de Servicio Exterior que habilita al Gobierno a nombrar para esos cargos a personas sin experiencia diplomática pero con "condiciones relevantes" que lo acrediten.
En rigor, la experiencia más próxima con la que cuenta es de cuando fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese período, fue uno de los impulsores del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, un pacto que nunca llegó a buen puerto.
