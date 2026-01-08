Fernando Iglesias se convirtió y llegó el premio por decreto: Es el nuevo embajador en Bélgica

Sin embargo, su designación fue amparada en un apartado de la ley de Servicio Exterior que habilita al Gobierno a nombrar para esos cargos a personas sin experiencia diplomática pero con "condiciones relevantes" que lo acrediten.

En rigor, la experiencia más próxima con la que cuenta es de cuando fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese período, fue uno de los impulsores del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, un pacto que nunca llegó a buen puerto.

fernando-iglesias-comision.jpg

El plan para que el excolaborador de Elisa Carrió, exmilitante del macrismo y ahora ferviente defensor del mileísmo ocupe un cargo en la escena internacional había comenzado en noviembre pasado, cuando renunció a su aspiración para renovar su banca en la Cámara baja con la promesa de ser embajador ante la Unión Europea El plan para que el excolaborador de Elisa Carrió, exmilitante del macrismo y ahora ferviente defensor del mileísmo ocupe un cargo en la escena internacional había comenzado en noviembre pasado, cuando renunció a su aspiración para renovar su banca en la Cámara baja con la promesa de ser embajador ante la Unión Europea

