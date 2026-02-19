Donald Trump le recordó a Javier Milei que ganó gracias a él

Esta maniobra de rescate económico bajo las órdenes de Trump, sin duda, permitió frenar las turbulencias en los mercados de Argentina tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de Buenos Aires como consecuencia de las acusaciones de corrupción y narcotráfico contra la gestión de Milei.

Ya en enero de este año, el BCRA informó que devolvió los US$2.500 millones que había utilizado del swap con USA, lo que despertó muchas dudas y acusaciones.

Lo cierto es que Scott Bessent, para calmar también cierto enojo que había en su país ante este rescate, salió a admitir que este salvataje generó millonarias ganancias a USA.

"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la estrategia de Estados Unidos", celebró el funcionario.

----------

Otras noticias en Urgente24:

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia