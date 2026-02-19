Probablemente los libertarios celebrarán que Javier Milei haya sido nombrado por Donald Trump durante la sesión inaugural de la "Junta por la Paz", y que haya dicho que el argentino le cae "bien". Pero no es un dato menor que el presidente de Estados Unidos le recordara, ante los medios, que ganó las elecciones legislativas gracias a su apoyo.
"UN POCO ATRASADO"
Donald Trump le recordó a Javier Milei que ganó gracias a él
En la reunión de la Junta por la Paz, y ante los medios, Donald Trump le recordó a Javier Milei que su apoyo en las elecciones legislativas fue determinante.
"¿Dónde está el presidente Milei?", pregunta Trump en el fragmento que se hizo viral en X, durante su discurso. "Yo lo respaldé. No se supone que respalde a la gente pero los respaldo cuando me caen bien. He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a [el premier húngaro] Viktor Orban, que está aquí, y a otros", agregó.
Y luego vino el comentario, que sonó a recordatorio, sobre Javier Milei: "estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante".
Al dirigirse a Orban -que enfrentará elecciones el 12 de abril-, Trump volvió a hablar de su respaldo al Presidente argentino. “Te diré que Milei lo hizo muy bien. Estaba un poco abajo, ¿verdad? Y luego terminó ganando de forma aplastante. Eso está muy bien. Lo harás genial, Viktor. Tienes mi total apoyo", señaló, con una referencia al triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado.
Cabe recordar que antes de las elecciones legislativas nacionales, el Tesoro de Estados Unidos salió a 'rescatar' a Javier Milei con un swap de divisas por US$ 20.000 millones con el Banco Central y la compra de pesos argentinos.
Esta maniobra de rescate económico bajo las órdenes de Trump, sin duda, permitió frenar las turbulencias en los mercados de Argentina tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de Buenos Aires como consecuencia de las acusaciones de corrupción y narcotráfico contra la gestión de Milei.
Ya en enero de este año, el BCRA informó que devolvió los US$2.500 millones que había utilizado del swap con USA, lo que despertó muchas dudas y acusaciones.
Lo cierto es que Scott Bessent, para calmar también cierto enojo que había en su país ante este rescate, salió a admitir que este salvataje generó millonarias ganancias a USA.
"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la estrategia de Estados Unidos", celebró el funcionario.
