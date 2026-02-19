Susto por sismo en Mar del Plata de último minuto: ¿Hay peligro de tsunami?

El movimiento se sintió en localidades aledañas, como Miramar y Sierra de los Padres.

"Residentes reportaron vibración en paredes, ventanas y muebles. En distintos puntos de la ciudad se evacuaron espacios", indica el medio El Marplatense.

Sismo Mar del Plata El epicentro del sismo fue en el mar argentino / imagen del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

¿Hay peligro de tsunami en Mar del Plata?

De acuerdo con expertos, pese al sismo reportado en Mar del Plata, no hay riesgo de tsunami.

"Aparentemente es un terremoto de magnitud, esperemos que no haya réplicas", sostuvo el geólogo Federico Isla, en conversación con 0223.

"Google ya lo anunció pero el Servicio de Estados Unidos aún no calculó la profundidad. Se sabe que sucedió en la zona entre Miramar y Chapadmalal, allí va a haber mayor oleaje pero no hay alerta de tsunami", informó.

Recordemos que el 12 de enero se registró una muerte por meteotsunami en Mar Chiquita, en la Costa Atlántica, por lo que la gente se mantiene atenta.

Por otro lado, especialistas confirmaron al mismo medio que, tras el sismo, estaban "dando asistencia a un edificio donde la gente se asustó".

Hasta ahora no se han reportado heridos, ni daños graves.

De acuerdo con Noticias Argentinas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que la intensidad del terremoto fue nivel débil, por lo que no habría mayores inconvenientes.

Pese a ello, el sismo fue catalogado con el color rojo debido a que se trató de un sismo sentido revisado por un sismólogo.

