Todos están atentos a lo que ocurre en Mar del Plata luego de que se reportara un sismo de última hora. El fenómeno ocurrió este jueves 19/02 con epicentro en el mar argentino. Ante este suceso, surge la duda de si hay riesgo, o no, de que se produzca un tsunami. Expertos han aclarado la situación.
EPICENTRO MAR ADENTRO
Susto por sismo en Mar del Plata de último minuto: ¿Hay peligro de tsunami?
Un sismo de 4,9 puntos en Mar del Plata, con epicentro mar adentro, mantiene a todos bajo expectativa. Expertos revelan si hay, o no, riesgo de tsunami.
¿Cómo fue el sismo en Mar del Plata?
El sismo en Mar del Plata reportado este 19/02 fue de 4.9 en la escala de Richter, según el reporte difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
El epicentro del terremoto fue en el mar argentino, a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y 282 kilómetros al sudeste de Tandil, y a una profundidad de 9 kilómetros.
Ocurrió a las 8:15 de la mañana y sorprendió a vecinos y turistas.
"Fueron unos pocos segundos, pero tembló todo", relató un vecino al medio local 0223.
El movimiento se sintió en localidades aledañas, como Miramar y Sierra de los Padres.
"Residentes reportaron vibración en paredes, ventanas y muebles. En distintos puntos de la ciudad se evacuaron espacios", indica el medio El Marplatense.
¿Hay peligro de tsunami en Mar del Plata?
De acuerdo con expertos, pese al sismo reportado en Mar del Plata, no hay riesgo de tsunami.
"Aparentemente es un terremoto de magnitud, esperemos que no haya réplicas", sostuvo el geólogo Federico Isla, en conversación con 0223.
"Google ya lo anunció pero el Servicio de Estados Unidos aún no calculó la profundidad. Se sabe que sucedió en la zona entre Miramar y Chapadmalal, allí va a haber mayor oleaje pero no hay alerta de tsunami", informó.
Recordemos que el 12 de enero se registró una muerte por meteotsunami en Mar Chiquita, en la Costa Atlántica, por lo que la gente se mantiene atenta.
Por otro lado, especialistas confirmaron al mismo medio que, tras el sismo, estaban "dando asistencia a un edificio donde la gente se asustó".
Hasta ahora no se han reportado heridos, ni daños graves.
De acuerdo con Noticias Argentinas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que la intensidad del terremoto fue nivel débil, por lo que no habría mayores inconvenientes.
Pese a ello, el sismo fue catalogado con el color rojo debido a que se trató de un sismo sentido revisado por un sismólogo.
-------
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma