“A partir de las 21 30 horas las formaciones del Sarmiento comenzaron a volver vacías a Castelar. El jueves 19 de febrero no se moverá un solo tren en toda la Argentina” informó Rubén Pollo Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste.
ARRANCÓ LA MEDIDA DE LA CGT
Rubén Pollo Sobrero: "paro ferroviario empezó a las 21.30 del miércoles, ya no corren trenes"
El gremialista de Unión Ferroviaria seccional Oeste mostró en una computadora que las formaciones de trenes ingresaron a las cabeceras antes de medianoche.
Ante las amenazas del gobierno nacional de sancionar a los trabajadores del gremio de La Fraternidad que adhieran a la protesta (ya que estarían alcanzados por una supuesta conciliación obligatoria), el gremialista desafió:
“Si tocan al señor Omar Maturano la Unión Ferroviaria lo va a acompañar. No aceptamos ninguna presión sobre los compañeros fraternales. Vamos a garantizar la protesta”.
Preparativos en el transporte ferroviario
“No se trata de un ‘parito’ transitorio, vamos a continuar en la lucha contra la Reforma Laboral. Defendiendo los derechos de los trabajadores porque se están amenazando conquistas históricas como la jornada de 8 horas. No vamos a permitir que nos quiten lo que hemos luchado tanto por conseguir”.
Sobre el contenido de la reforma, Sobrero criticó:
El sindicalista vinculó la precarización laboral y los bajos salarios a la falta de consumo y al cierre de miles de pequeñas y medianas empresas durante la gestión actual.
“Es una vergüenza que tengamos un gobierno que festeja los despidos en lugar de crear empleos”.