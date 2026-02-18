En un contexto económico signado por la alta inflación y la débil recuperación del poder adquisitivo, una reciente investigación revela que casi la mitad del ingreso de los hogares de Argentina ya está comprometido en cubrir gastos fijos y deudas con el sistema financiero, una señal de alarma sobre la sustentabilidad del consumo y la salud financiera de las familias.
BILLETERAS EN ROJO
Alarma por deuda y mora en Argentina: la mitad del salario se esfuma en gastos fijos y créditos
Inflación, salarios rezagados y cuotas bancarias consumen hasta 50% del ingreso y empujan al alza la mora en Argentina.
Según la consultora Empiria, el peso de los gastos fijos —que incluyen alquiler, expensas, servicios como agua, luz, gas y transporte— volvió a subir durante 2025 hasta alcanzar el 23% del ingreso promedio, frente al 15% de hace dos años.
Paralelamente, la carga de cuotas de préstamos y créditos bancarios alcanzó un récord histórico del 26% de los ingresos.
Esto consolida un escenario en el que casi el 50% de los salarios se destina automáticamente al inicio de cada mes a compromisos preestablecidos, mucho antes de enfrentar gastos variables como comida, salud o educación.
El análisis de Empiria,publicado por Bloomberg Línea, detalla los porcentajes de gastos de las familias argentinas:
Salarios que no alcanzan y mayor endeudamiento
Mientras los ingresos registrados aumentaron cerca de 28,8% en 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que esa suba quedó 2,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual, que cerró en 31,5%, deteriorando aún más el salario real.
En otras palabras, esto significa que los hogares enfrentan costos más altos con ingresos que pierden poder.
Ese desequilibrio hizo que muchos asalariados recurriesen cada vez más al crédito, no solo al bancario tradicional, sino también a fuentes no bancarias, donde los costos financieros y las tasas de interés son más elevados.
Un informe de Eco Go señala que el crédito no bancario está creciendo con fuerza y ya representa cerca del 34% de la masa salarial mensual, un aumento importante respecto a diciembre de 2024.
La mora crediticia se dispara
Según datos de la misma consultora, la irregularidad de las carteras de entidades no bancarias alcanzó 22,8%, más de cuatro veces la del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario.
Este incremento de la mora no es un fenómeno aislado. Estudios independientes muestran tendencias similares en distintos segmentos del crédito al consumo, desde tarjetas hasta préstamos personales, con niveles de impago que se duplican o más en algunos casos.
Un círculo difícil de romper
La combinación de salarios reales estancados, inflación persistente y la cultura de consumo en cuotas crea una trampa de consumo. Muchos hogares continúan consumiendo en cuotas con la expectativa de que la inflación licúe su valor, cuando en realidad ese efecto es menor de lo esperado y suma carga financiera.
Si los ingresos no logran recomponerse por encima del crecimiento de los gastos fijos y de las cuotas, la presión sobre la mora y el acceso al crédito podría intensificarse, con efectos negativos tanto para las familias como para el sistema financiero en su conjunto.
