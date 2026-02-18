Alarma por deuda y mora en Argentina: la mitad del salario se esfuma en gastos fijos y créditos

Todo ese combo tiene esta consecuencia: tenés 26% en cuotas, 23% en gastos fijos… la mitad ya está comprometida antes de arrancar el mes. Todo ese combo tiene esta consecuencia: tenés 26% en cuotas, 23% en gastos fijos… la mitad ya está comprometida antes de arrancar el mes.

Salarios que no alcanzan y mayor endeudamiento

Mientras los ingresos registrados aumentaron cerca de 28,8% en 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que esa suba quedó 2,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual, que cerró en 31,5%, deteriorando aún más el salario real.

En otras palabras, esto significa que los hogares enfrentan costos más altos con ingresos que pierden poder.

Ese desequilibrio hizo que muchos asalariados recurriesen cada vez más al crédito, no solo al bancario tradicional, sino también a fuentes no bancarias, donde los costos financieros y las tasas de interés son más elevados.

Un informe de Eco Go señala que el crédito no bancario está creciendo con fuerza y ya representa cerca del 34% de la masa salarial mensual, un aumento importante respecto a diciembre de 2024.

La mora crediticia se dispara

Según datos de la misma consultora, la irregularidad de las carteras de entidades no bancarias alcanzó 22,8%, más de cuatro veces la del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario.

Este incremento de la mora no es un fenómeno aislado. Estudios independientes muestran tendencias similares en distintos segmentos del crédito al consumo, desde tarjetas hasta préstamos personales, con niveles de impago que se duplican o más en algunos casos.

Un círculo difícil de romper

La combinación de salarios reales estancados, inflación persistente y la cultura de consumo en cuotas crea una trampa de consumo. Muchos hogares continúan consumiendo en cuotas con la expectativa de que la inflación licúe su valor, cuando en realidad ese efecto es menor de lo esperado y suma carga financiera.

Si los ingresos no logran recomponerse por encima del crecimiento de los gastos fijos y de las cuotas, la presión sobre la mora y el acceso al crédito podría intensificarse, con efectos negativos tanto para las familias como para el sistema financiero en su conjunto.

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma