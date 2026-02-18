Bacterias de 5.000 años ocultas en el hielo sacuden a la ciencia y la medicina: Qué hacen

“Además, puede inhibir el crecimiento de varias superbacterias resistentes a los antibióticos y mostró importantes actividades enzimáticas con un gran potencial biotecnológico”, agregó.

¿Qué descubrieron los científicos?

El hallazgo se produjo específicamente una zona de la cueva conocida como el Gran Salón, donde los científicos perforaron un núcleo de hielo de 25 metros y extrajeron fragmentos de hielo. Luego los analizaron.

Entre otras cosas, evaluaron la resistencia de la cepa SC65A frente a 28 antibióticos de 10 clases.

Los científicos encontraron que, la cepa bacteriana muestra resistencia a unos 10 antibióticos de uso actual, como trimetoprima, clindamicina y metronidazol.

Asimismo, hallaron que estas bacterias pueden tener propiedades prometedoras para enfrentar a las "superbacterias" resistentes a antibióticos.

De acuerdo con los científicos el hallazgo trae buenas y malas noticias.

Por un lado, "si el derretimiento del hielo libera estos microbios, estos genes podrían propagarse a las bacterias modernas, lo que agravaría el desafío global de la resistencia a los antibióticos", afirmó Purcarea.

Pero, "por otro lado, producen enzimas y compuestos antimicrobianos únicos que podrían inspirar nuevos antibióticos, enzimas industriales y otras innovaciones biotecnológicas", agregó.

En general, los científicos consideran que estas bacterias son clave para la humanidad.

"Estas bacterias antiguas son esenciales para la ciencia y la medicina", concluyó Purcarea, "pero una manipulación cuidadosa y las medidas de seguridad en el laboratorio son esenciales para mitigar el riesgo de propagación descontrolada".

Resistencia a los antibióticos, una amenaza mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido acerca de la resistencia a los antibióticos, considerada como una "amenaza".

Un informe de la autoridad sanitaria mundial detalla que, en 2023, 1 de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio que desembocaron en infecciones habituales en las personas eran resistente a los tratamientos con antibióticos, según comunicado.

También informaron que el incremento de la resistencia a los antibióticos fue significativo: aumentó en más del 40 % de las combinaciones de patógeno-antibiótico monitoreadas, entre 2018 y 2023. El incremento anual medio fue de entre el 5 % y el 15%.

Para la OMS, estos datos del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLASS) son una "advertencia" de que el aumento de la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una "amenaza creciente para la salud mundial".

