La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

image La miniserie recomendada para este fin de semana.

La miniserie especial para ver este finde largo

La serie se llama La última noche en Tremor y es una producción española estrenada en Netflix en 2024. Si bien tiene ya dos años en la pantalla de la N roja, la misma sigue más vigente que nunca y es considerada una de las mejores por su trama y actuaciones.