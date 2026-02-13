Este fin de semana largo XL es ideal para descansar y empezar una buena miniserie. Netflix tiene varias opciones que seguramente no viste en la plataforma y esta vez te recomendamos un thriller psicológico muy adictivo que vas a empezar y terminar en estos días.
La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo
Una miniserie muy aclamada te espera este finde largo con tan solo 8 episodios y en la plataforma de Netflix. Es muy adictiva.
Nada mejor que una miniserie envolvente, con una trama que te atrapa desde el minuto uno y que no querés pausar en ningún momento. Así es esta propuesta de la plataforma Netflix que no vas a querer perderte. Cada episodio es mejor que el anterior.
La miniserie especial para ver este finde largo
La serie se llama La última noche en Tremor y es una producción española estrenada en Netflix en 2024. Si bien tiene ya dos años en la pantalla de la N roja, la misma sigue más vigente que nunca y es considerada una de las mejores por su trama y actuaciones.
A lo largo de sus ocho capítulos esta miniserie te envuelve en una atmósfera llena de intriga, suspenso, juegos psicológicos y drama. Una opción ideal para estos cuatro días de descanso en los que muchos eligen series para pasar el rato.
La serie está basada en una reconocida novela llamada La última noche en Tremore Beach, escrita en 2014 por el autor español Mikel Santiago. Se trata de una combinación de ciencia ficción, drama, tensión y muchas otras ideas perturbadoras que hacen de esta una gran serie.
“Cuando un pianista atormentado recibe el golpe de un rayo, comienza a tener visiones perturbadoras de su futuro, y una amenaza mortal parece acechar a sus seres queridos”, sostiene la sinopsis oficial que entrega Netflix sobre esta serie.
