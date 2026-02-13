Cuenta regresiva en el Senado: El Gobierno quiere cerrar febrero con dos leyes clave

En el oficialismo relativizan esas objeciones y sostienen que la ratificación permitirá consolidar la inserción internacional del país y enviar una señal de previsibilidad a los mercados.

La Ley Penal Juvenil, otro frente abierto

En paralelo, el Senado deberá tratar la Ley Penal Juvenil que propone, entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y generó un fuerte debate político.

El Gobierno considera que existen condiciones para reunir los votos necesarios, aunque reconoce que la discusión volverá a evidenciar diferencias dentro del bloque de Unión por la Patria, que ya mostró posturas divididas en la Cámara baja.

Negociaciones en marcha en el Senado

La estrategia legislativa está coordinada por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a la mesa política del oficialismo. En estos días se multiplican los contactos con bloques provinciales y sectores dialoguistas para garantizar el quórum y la mayoría simple.

El oficialismo también monitorea el posicionamiento de senadores alineados con gobernadores peronistas, que podrían jugar un rol clave en la definición final.

Un cierre con impacto político

La apuesta oficial no se limita a lo legislativo. En la Casa Rosada entienden que la aprobación de ambos proyectos fortalecería el discurso presidencial de apertura de sesiones y consolidaría la narrativa de reformas en marcha.

Para cumplir con el cronograma, el Ejecutivo extendió por decreto el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, buscando asegurar que los plazos reglamentarios no frenen el tratamiento en la Cámara alta.

Con la mirada puesta en el Senado, el Gobierno encara una semana decisiva. El resultado definirá no solo el avance de dos leyes sensibles, sino también el clima político con el que comenzará el año parlamentario.

