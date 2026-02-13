Hidrovía: Reclamo histórico de los usuarios de la vía navegable

image La Provincia pidió que el nuevo organismo funcione en la ciudad portuaria y, en palabras del ministro Gustavo Puccini, que el control sea "estable, profesional y con herramientas concretas para medir resultados". Foto: Gobierno de Santa Fe

Las mejores condiciones

Desde la gestión provincial subrayaron que el Consejo debe contar con equipos técnicos especializados y funciones efectivas de fiscalización: "El control no puede ser circunstancial; tiene que ser estable, profesional y respaldado por herramientas concretas. Dragado, balizamiento y mantenimiento no son palabras: son resultados medibles. Y el control tiene que mirar resultados, no solo papeles", expresó el ministro.

A su vez, Puccini advirtió que el nuevo esquema debe priorizar la eficiencia por encima de la expansión burocrática.

"Este esquema no debe convertirse en una estructura costosa. Tenemos equipos técnicos en las provincias y en los organismos existentes. La clave es coordinación, no aumento del gasto. Un Consejo fuerte no es el que más presupuesto tiene, sino el que mejor funciona con los recursos disponibles", señaló.

De manera continuada, Henn defendió un control integral y con participación federal, que permita sancionar incumplimientos y corregir desvíos. "Si no se cumple algo, debe sancionarse; si hay desvíos, deben corregirse", aseguró.

En ese sentido, el subsecretario remarcó que el desafío no pasa por crear nuevas estructuras, sino por asignar responsabilidades claras y aprovechar la experiencia acumulada en las jurisdicciones.

"La Hidrovía no es solo un canal para barcos"

Uno de los ejes centrales de la propuesta santafesina es incorporar la seguridad integral y la gobernanza público-privada como pilares del Consejo. La Provincia planteó que el organismo debe superar el mero monitoreo técnico del río y consolidarse como un espacio estratégico de articulación entre Nación y provincias, con continuidad institucional a 30 años.

“La Hidrovía no es solo un canal para barcos; es un territorio crítico. La seguridad debe ser un eje central, con coordinación permanente entre el Estado nacional y las provincias”, enfatizó Puccini.

Por su parte, Henn coincidió en que los actores ya están presentes en el sistema y que cada uno debe aportar su experiencia, evitando duplicaciones y sobrecostes. También subrayó que el Consejo debe garantizar legitimidad federal, participación efectiva de las provincias y del sector privado, y estabilidad institucional frente a cambios coyunturales.

Las exigencias técnicas de Santa Fe

Santa Fe aspira a integrar las dos divisiones del organismo -al norte y al sur de Timbúes-, lo que le permitiría intervenir en la supervisión de tarifas, obras y estándares de navegación. Entre los puntos planteados figuran: supervisión técnica permanente del dragado y el balizamiento; acceso a datos en tiempo real y certificaciones de obra; fiscalización económica estricta del concesionario; transparencia activa y publicidad de la información; evaluación ambiental interjurisdiccional; y estabilidad institucional con proyección de largo plazo.

Por último, el ministro Puccini insistió en que el nuevo pliego contemple el canal de acceso al Puerto de Santa Fe como pieza estratégica de la conectividad regional. "La Hidrovía necesita competitividad, pero sobre todo confianza. Y la confianza se construye con control real y transparente", concluyó.

image El gobierno nacional convocó para este jueves a empresarios que son usuarios de la vía navegable y a las provincias con frente fluvial para definir la conformación de un Consejo de Control del concesionario privado. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más contenidos en Urgente24

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó