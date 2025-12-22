Hidrovía en disputa: la licitación ya tiene fecha y hay una cláusula que incomoda a Beijing

El Gobierno de Javier Milei publicó el pliego oficial para la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), la hidrovía por la cual sale cerca del 80 % de las exportaciones argentinas y eje principal del comercio exterior del país. El proceso genera expectativas, tensiones diplomáticas y cuestionamientos de distintos sectores.
Los detalles de la licitación
El llamado formal a licitación, que será evaluado con presentación de ofertas en febrero y adjudicado en marzo, contempla una concesión inicial de 25 años, con posibilidad de extenderse por hasta un 20 % adicional del plazo original. El negocio estimado para el operador seleccionado supera los US$300 millones anuales en ingresos por el servicio de dragado y balizamiento del canal, un corredor fluvial de enorme importancia logística para Argentina y la región.
Exclusión de empresas estatales y la “cláusula China”
Uno de los puntos más polémicos del pliego es la exclusión expresa de personas jurídicas que sean controladas directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales. Esta cláusula, incluida en el artículo 16 del pliego, torna inimaginable la participación de grandes empresas estatales como la china China Communications Construction Company (CCCC), líder mundial en servicios de dragado.
Aunque el Gobierno sostuvo que la medida responde a la intención de asegurar un modelo de gestión a cargo del sector privado sin interferencia estatal, la decisión encendió alertas diplomáticas en Beijing, donde la embajada china expresó su malestar y habló de trato desigual. China no solo es uno de los principales compradores de productos argentinos que salen por la hidrovía, sino también un socio comercial clave.
La cláusula, inusual en licitaciones de esta naturaleza, fue defendida por funcionarios de Casa Rosada como una forma de garantizar un entorno competitivo “en términos privados y eficientes”. Sin embargo, críticos señalan que podría reducir la concurrencia y competencia internacional en un negocio estratégico.
Requisitos que limitan la competencia
El pliego fija condiciones financieras y técnicas exigentes: los oferentes deberán presentar un patrimonio neto mínimo de US$300 millones y una facturación anual mínima de US$450 millones, marcando una barrera de entrada alta que limita la disputa a grandes operadores globales. Además, toda cotización debe realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses, lo que busca alinear los ingresos y costos con estándares internacionales y reducir el riesgo cambiario para el concesionario.
La concesión se enmarca como una “obra pública por peaje a riesgo empresario sin aval del Estado”, y obliga al adjudicatario a constituir una Sociedad de Propósito Específico (SPE) en Argentina, con responsabilidad ilimitada y solidaria frente al concesionante. Cualquier transferencia de control o venta de acciones de esa sociedad requerirá autorización expresa del Estado argentino.
Reacciones del sector y tensiones judiciales
El proceso viene acompañado de cuestionamientos y, en algunos casos, de denuncias de posible direccionamiento del pliego hacia ciertos operadores históricos de la hidrovía. En licitaciones previas, como la de 2025, la empresa belga Jan de Nul, que operó la vía durante años, fue señalada como pretendida beneficiaria de un proceso supuestamente poco competitivo, lo que motivó recursos y dictámenes oficiales que pedían revisión de falencias en el procedimiento.
Organismos empresariales como la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y cámaras portuarias respaldan el avance de la licitación argumentando que una hidrovía más eficiente y previsible es indispensable para reducir costos logísticos y potenciar la competitividad exportadora del país.
Un corredor estratégico bajo lupa
Con más de 3.600 kilómetros de longitud y pasando por siete provincias argentinas hasta desembocar en el Río de la Plata, la Vía Navegable Troncal es uno de los corredores fluviales naturales más extensos del mundo y un activo estratégico para la economía argentina. La definición de su concesión no solo implica un gran negocio para el operador seleccionado, sino también un punto de inflexión en la política de infraestructura y relaciones internacionales del país.
