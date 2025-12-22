Hidrovía en disputa: la licitación ya tiene fecha y hay una cláusula que incomoda a Beijing

Requisitos que limitan la competencia

El pliego fija condiciones financieras y técnicas exigentes: los oferentes deberán presentar un patrimonio neto mínimo de US$300 millones y una facturación anual mínima de US$450 millones, marcando una barrera de entrada alta que limita la disputa a grandes operadores globales. Además, toda cotización debe realizarse exclusivamente en dólares estadounidenses, lo que busca alinear los ingresos y costos con estándares internacionales y reducir el riesgo cambiario para el concesionario.

La concesión se enmarca como una “obra pública por peaje a riesgo empresario sin aval del Estado”, y obliga al adjudicatario a constituir una Sociedad de Propósito Específico (SPE) en Argentina, con responsabilidad ilimitada y solidaria frente al concesionante. Cualquier transferencia de control o venta de acciones de esa sociedad requerirá autorización expresa del Estado argentino.

Reacciones del sector y tensiones judiciales

El proceso viene acompañado de cuestionamientos y, en algunos casos, de denuncias de posible direccionamiento del pliego hacia ciertos operadores históricos de la hidrovía. En licitaciones previas, como la de 2025, la empresa belga Jan de Nul, que operó la vía durante años, fue señalada como pretendida beneficiaria de un proceso supuestamente poco competitivo, lo que motivó recursos y dictámenes oficiales que pedían revisión de falencias en el procedimiento.

Organismos empresariales como la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y cámaras portuarias respaldan el avance de la licitación argumentando que una hidrovía más eficiente y previsible es indispensable para reducir costos logísticos y potenciar la competitividad exportadora del país.

Un corredor estratégico bajo lupa

Con más de 3.600 kilómetros de longitud y pasando por siete provincias argentinas hasta desembocar en el Río de la Plata, la Vía Navegable Troncal es uno de los corredores fluviales naturales más extensos del mundo y un activo estratégico para la economía argentina. La definición de su concesión no solo implica un gran negocio para el operador seleccionado, sino también un punto de inflexión en la política de infraestructura y relaciones internacionales del país.

