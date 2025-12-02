Puerta internacional: Aeropuerto clave del interior suma vuelos al Caribe

Arajet 3P

El Aeropuerto de Córdoba en expansión

En el 2025, Córdoba sumó varios destinos alcanzando una red de 16 rutas internacionales que se combinan con varias más de cabotaje. Entre los regresos más notorios del año se destacaron Bogotá operado por Avianca, San Pablo operado por GOL y LATAM, y Asunción operado por Paranair y Flybondi.

Además de esos destinos, desde Córdoba se pueden alcanzar lugares como Madrid (Air Europa), Lima y Santiago de Chile (LATAM), Panamá (Copa Airlines), Recife (GOL), Río de Janeiro (Flybondi, AR, GOL JetSMART), Maceió (GOL) y Florianópolis (Flybondi, AR, GOL). En varios casos, se trata de rutas estacionales mientras que otras se mantienen con oferta firme durante todo el año.

Mientras tanto, la concesionaria de la terminal cordobesa, Aeropuertos Argentina, anunció una inversión de 26 millones de dólares para duplicar la capacidad de procesamiento de pasajeros con una importante expansión en metros cuadrados. La obra contempla la incorporación de una treintena de mostradores para check in, siete nuevas puertas de embarque, nuevas áreas comerciales y la instalación de dos nuevas salas VIP, elevando el nivel del aeropuerto.

La obra resultaría necesaria para el desembarco de más aerolíneas interesadas en operar en el Ambrosio Taravella. Con una ubicación estratégica, el aeropuerto cordobés podría convertirse en un hub regional de alcance internacional en caso de que las gestiones lo orienten a tal fin, representando una importante oportunidad de crecimiento para la economía provincial.

Aeropuerto Córdoba 3P.jpg

Fiebre por el exterior

El acumulado anual de la balanza turística arrojó que para octubre, los viajeros argentinos en el exterior alcanzaron un gasto de 9.000 millones de dólares. La cifra quedó cerca de superar el 2017, año en el que se usaron 10.600 millones de dólares para afrontar costos en el extranjero.

Según proyecciones oficiales, el año podría cerrar como un punto récord con casi 13.000 millones de dólares usados por el sector de turismo emisivo, en un escenario cambiario que todavía invita a alcanzar destinos externos a precios muy competitivos.

