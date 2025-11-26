Mercado Pago anunció una de las incorporaciones más esperadas por los argentinos que viajan al exterior, se trata de la posibilidad de usar Pix, el sistema de pagos instantáneos más popular de Brasil, directamente desde la app. La herramienta, que comenzará a habilitarse de manera progresiva, promete cambiar la forma en que los turistas pagan sus consumos en el país vecino durante la próxima temporada.
VIAJES MÁS SIMPLES
Mercado Pago y Pix: El nuevo sistema que rompe las reglas del turismo en Brasil
Con Pix integrado en Mercado Pago, los viajeros suman comodidad, previsibilidad y rapidez, tres elementos claves.
La funcionalidad permitirá abonar en comercios brasileños escaneando un QR o ingresando una clave Pix, y pagar en reales usando saldo disponible en pesos. Esto elimina la necesidad de efectivo, reduce la dependencia de las tarjetas y evita sorpresas en la conversión, ya que Mercado Pago mostrará el monto final en pesos antes de confirmar la operación.
¿Cómo impacta la integración de Mercado Pago en los viajes a Brasil?
Brasil se prepara para recibir una nueva ola de turistas argentinos, y la digitalización de los pagos aparece como un aliado clave. Según datos de Embratur, entre enero y octubre viajaron más de 2,9 millones de argentinos, un 85% más que el año anterior. Para la temporada 2025/26, se proyecta un incremento del 31,6% en la oferta aérea entre ambos países.
De esta manera, la incorporación de Pix dentro de Mercado Pago busca simplificar la manera de pagar del viajero y abarcar el nicho de pagos internacionales. La empresa asegura que esta era “una funcionalidad muy requerida”, según expresó Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica. Con esta innovación, los turistas tendrán más control sobre sus gastos, podrán evitar retiros de efectivo y minimizarán costos asociados a transacciones internacionales.
Brasil es históricamente uno de los destinos favoritos de los argentinos y, en temporada alta, millones dependen de soluciones rápidas y accesibles para manejar su dinero durante el viaje.
Mercado Pago y Pix: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de pagos?
El uso de Pix desde Mercado Pago será simple y completamente integrado a la aplicación. Los usuarios deberán seguir tres pasos:
- Seleccionar la opción “Pagar con Pix”, disponible en la pantalla principal o dentro del menú “Ver más”.
- Escanear el QR del comercio o ingresar la clave Pix del local donde se realiza la compra.
- Visualizar el monto en reales y su equivalente automático en pesos, con conversión incluida antes de confirmar.
Una vez aceptada la operación, el pago se debita al instante del saldo disponible, sin necesidad de cargar previamente moneda extranjera. El proceso replica la inmediatez que caracteriza a Pix en Brasil y se adapta a las funcionalidades ya conocidas por los usuarios argentinos.
La incorporación de Pix no es el primer intento de Mercado Pago por conectar sus soluciones de pago entre países de la región. En Uruguay, por ejemplo, los argentinos ya pueden abonar en comercios locales escaneando códigos QR de la plataforma. A la inversa, los turistas brasileños que visitan Argentina pueden usar Pix mediante terminales Point Smart instaladas en negocios habilitados.
Este avance en Brasil representa un paso más en la integración transfronteriza que la empresa viene desarrollando. Para los especialistas del sector fintech, este tipo de soluciones marca una nueva etapa en la regionalización de los pagos digitales y anticipa un escenario donde las plataformas buscarán unificar experiencias entre distintos mercados.
