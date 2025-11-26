Mercado Pago y Pix: El nuevo sistema que rompe las reglas del turismo en Brasil

Mercado Pago y Pix: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de pagos?

El uso de Pix desde Mercado Pago será simple y completamente integrado a la aplicación. Los usuarios deberán seguir tres pasos:

Seleccionar la opción “Pagar con Pix” , disponible en la pantalla principal o dentro del menú “Ver más”.

, disponible en la pantalla principal o dentro del menú “Ver más”. Escanear el QR del comercio o ingresar la clave Pix del local donde se realiza la compra.

del local donde se realiza la compra. Visualizar el monto en reales y su equivalente automático en pesos, con conversión incluida antes de confirmar.

Una vez aceptada la operación, el pago se debita al instante del saldo disponible, sin necesidad de cargar previamente moneda extranjera. El proceso replica la inmediatez que caracteriza a Pix en Brasil y se adapta a las funcionalidades ya conocidas por los usuarios argentinos.

mercado pago y pix

La incorporación de Pix no es el primer intento de Mercado Pago por conectar sus soluciones de pago entre países de la región. En Uruguay, por ejemplo, los argentinos ya pueden abonar en comercios locales escaneando códigos QR de la plataforma. A la inversa, los turistas brasileños que visitan Argentina pueden usar Pix mediante terminales Point Smart instaladas en negocios habilitados.

Este avance en Brasil representa un paso más en la integración transfronteriza que la empresa viene desarrollando. Para los especialistas del sector fintech, este tipo de soluciones marca una nueva etapa en la regionalización de los pagos digitales y anticipa un escenario donde las plataformas buscarán unificar experiencias entre distintos mercados.

