La plataforma gratuita para disfrutar de series y películas que sepulta a Netflix

La realidad económica golpea fuerte. Entre el alquiler, los servicios, las compras del supermercado y los gastos cotidianos que no dan tregua, contratar una plataforma de streaming se convierte en un lujo que muchos ya no pueden sostener. Sin embargo, la necesidad de desconectar, de sumergirse en una buena película o serie después de una jornada agotadora, sigue ahí. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas gratuitas que les permitan acceder a contenido de calidad sin que sus bolsillos sufran un nuevo golpe.
Ahí es donde aparece Plex, una opción que promete resolver este dilema de manera contundente. Esta aplicación ofrece acceso libre a un extenso catálogo de películas que podés disfrutar cuando quieras y desde donde estés, sin pagar un solo peso. Nada de suscripciones mensuales ni cargos sorpresa en la tarjeta de crédito.
Lo interesante de Plex es su alcance global y la amplitud de su biblioteca. Dado que, no se limita únicamente a largometrajes, sino que también incluye series de diversos géneros, documentales deportivos para los fanáticos del deporte, contenido musical, producciones de la reconocida cadena AMC, canales de televisión que transmiten en vivo y una variedad de opciones que mantienen la propuesta como una alternativa más que llamativa.
Pero el verdadero atractivo radica en su gratuidad absoluta. No hay letra chica ni períodos de prueba que después te cobran automáticamente. Es gratis de verdad. Además, funciona prácticamente en cualquier dispositivo que tengas, ya sea tablets, celulares o televisores inteligentes de diferentes marcas.
Sin embargo, la propuesta va más allá del simple visionado. Según explica la propia plataforma, tenés la posibilidad de elegir tus servicios de streaming preferidos para descubrir más contenido, realizar búsquedas mucho más ágiles y obtener sugerencias adaptadas a tus gustos personales. Todo esto sin necesidad de abandonar la plataforma. También posee una función social que te permite conectarte con amigos, ver qué están mirando ellos y en qué plataformas se encuentran determinadas producciones.
Otro detalle nada menor tiene que ver con la comodidad del usuario. La plataforma asegura que "cuando crees una cuenta gratuita en Plex, inicies sesión y veas alguna película gratis, guardaremos justo el momento en el que la dejes (si no la terminas) para que la reanudes cómodamente, aunque utilices otro dispositivo". Esta funcionalidad resulta fundamental para quienes arrancan una película en el celular durante el viaje en colectivo y quieren continuar viéndola después en la televisión de casa, sin perder el hilo ni tener que rebobinar buscando dónde habían quedado.
Otro punto a tener en cuenta es, que detrás de esta oferta se encuentran alianzas estratégicas con estudios de peso. Plex trabaja como socio de gigantes del entretenimiento como Paramount, Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Legendary, Lionsgate y Magnolia Pictures. Estos acuerdos garantizan que el catálogo no esté compuesto únicamente por producciones desconocidas, sino que incluya títulos respaldados por nombres que cualquier cinéfilo reconocería al instante.
