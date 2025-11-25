¿Nuevo reemplazo en Masterchef Celebrity? Yanina Latorre quiso arreglarla pero ya nadie le cree

Ahora bien, es importante mencionar, que este enfrentamiento entre Yanina y Paula no es nuevo. Días atrás, cuando Varela adelantó la salida de Eugenia Tobal del reality, Latorre volvió a desmentirla públicamente, aunque reconoció que la actriz sí abandonaría el programa pero en otra fecha. El problema es que Yanina Arruza —su apellido de soltera— está perdiendo terreno en la batalla por la credibilidad. Después de haber difundido información falsa sobre el programa de Florencia de la V, "Los Profesionales de Siempre", la paciencia del público se agotó y las mentiras ya no encuentran lugar donde esconderse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/1993380779142135832?t=eQNewrM9pKyCRi27YcSOgQ&s=03&partner=&hide_thread=false NO ENTRA L GANTE POR MAXI LOPEZ

ES OTRO EL REEMPLAZO (y yo lo se)

L GANTE NO VA A MASTERCHEF… https://t.co/fb5aD1s1b8 — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 25, 2025 Publicación en X de @yaninalatorre.

Redes estallan contra Yanina Latorre

Las redes sociales no perdonan, y la plataforma X se convirtió en el tribunal popular donde juzgan cada palabra de Latorre. En el posteo donde desmentía a Varela, los usuarios no se guardaron nada. @NoMercyEmanon escribió: "Yo lo sé, dice (incomprobable). Después cuando se sepa va a decir 'yo ya lo sabía' pero no lo quise decir. ¡Yo también lo sé! Pero no lo digo. Jajaj re fácil ser panelista". Otra usuaria, @andreaoryan, fue directo al hueso: "Hasta ahora la info que dio Paula Varela era cierta, mientras vos la desmentías. Yo le creo a Paula". Y @SabryEmme cerró con ironía filosa: "Siempre sabes todo y al final todos te desmienten".

Ahora, la pregunta que flota en el aire es ¿quién dice la verdad? Mientras tanto, MasterChef Celebrity sigue su rumbo entre hornallas, reemplazos y escándalos que alimentan el morbo del espectador. Lo único seguro es que este reality dejó de ser solo sobre cocina hace rato.

