MasterChef Celebrity se transformó en una especie de hotel con puerta giratoria donde los famosos entran y salen a su antojo. Claro, todos tienen agendas apretadas, compromisos firmados con meses de anticipación, y la producción del programa parece haber aceptado que mantener a las estrellas bajo el techo de la cocina es prácticamente imposible. Así es como funciona todo, cuando alguien necesita ausentarse, simplemente llega un reemplazo y el show continúa. Pero ahora, en medio de este desfile de suplentes, hay una guerra declarada entre panelistas que promete condimentos más picantes que cualquier plato.
"TODOS TE DESMIENTEN"
¿Nuevo reemplazo en Masterchef Celebrity? Yanina Latorre quiso arreglarla pero ya nadie le cree
Paula Varela reveló quién podría entrar a Masterchef Celebrity en reemplazo de Maxi López, y Yanina Latorre la frenó asegurando que era falso.
La situación tiene nombre y apellido: Maxi López. El exfutbolista vive una telenovela geográfica que lo tiene partido entre continentes. Por un lado, Suiza lo espera con los brazos abiertos de Daniela Christiansson, su pareja, la pequeña Elle y un bebé en camino que está a punto de llegar al mundo. Por el otro, Argentina guarda a tres de sus hijos —Valentino, Constantino y Benedicto— que también reclaman su presencia. Este tironeo emocional lo obliga a hacer malabares con los vuelos, porque dejar el reality no parece figurar entre sus planes inmediatos.
Sin embargo, los rumores indican que López permanecerá en Buenos Aires hasta el 5 de diciembre, fecha en la que abandonará el programa para estar presente en las últimas semanas del embarazo y el nacimiento de su hijo. Entonces, ¿quién ocupará su lugar cuando se marche? Ahí es donde empieza el verdadero escándalo. Paula Varela, desde el estudio de "Intrusos", dijo: "El que está cerrado para ingresar por Maxi López, es el señor L-Gante", haciendo referencia al cantante argentino Elián Ángel Valenzuela.
Pero Yanina Latorre, una vez más, no está de acuerdo con dicha data y salió al cruce con toda su artillería: "No entra L-Gante por Maxi López. Es otro el reemplazo, y yo lo sé. L-Gante no va a MasterChef", disparó la conductora de "Sálvese Quien Pueda" con esa seguridad que la caracteriza.
L-Gante deja abierta su entrada a MasterChef Celebrity
Sin embargo, el propio Elian Valenzuela dejó la puerta entreabierta cuando en diálogo con "A la Tarde" declaró: "Vi, a través de los medios, lo de MasterChef y estoy abierto a escuchar cualquier tipo de propuesta". El dato jugoso que no podemos obviar es que L-Gante tuvo una relación con Wanda Nara, lo que convertiría su ingreso al programa en un auténtico culebrón digno del prime time.
Ahora bien, es importante mencionar, que este enfrentamiento entre Yanina y Paula no es nuevo. Días atrás, cuando Varela adelantó la salida de Eugenia Tobal del reality, Latorre volvió a desmentirla públicamente, aunque reconoció que la actriz sí abandonaría el programa pero en otra fecha. El problema es que Yanina Arruza —su apellido de soltera— está perdiendo terreno en la batalla por la credibilidad. Después de haber difundido información falsa sobre el programa de Florencia de la V, "Los Profesionales de Siempre", la paciencia del público se agotó y las mentiras ya no encuentran lugar donde esconderse.
Redes estallan contra Yanina Latorre
Las redes sociales no perdonan, y la plataforma X se convirtió en el tribunal popular donde juzgan cada palabra de Latorre. En el posteo donde desmentía a Varela, los usuarios no se guardaron nada. @NoMercyEmanon escribió: "Yo lo sé, dice (incomprobable). Después cuando se sepa va a decir 'yo ya lo sabía' pero no lo quise decir. ¡Yo también lo sé! Pero no lo digo. Jajaj re fácil ser panelista". Otra usuaria, @andreaoryan, fue directo al hueso: "Hasta ahora la info que dio Paula Varela era cierta, mientras vos la desmentías. Yo le creo a Paula". Y @SabryEmme cerró con ironía filosa: "Siempre sabes todo y al final todos te desmienten".
Ahora, la pregunta que flota en el aire es ¿quién dice la verdad? Mientras tanto, MasterChef Celebrity sigue su rumbo entre hornallas, reemplazos y escándalos que alimentan el morbo del espectador. Lo único seguro es que este reality dejó de ser solo sobre cocina hace rato.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
El parque acuático a 40 minutos de CABA donde todos quieren ir ya
Viviana Canosa prendió el ventilador y Javier Milei cayó en la volteada: "Me quieren..."
La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche