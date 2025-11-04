Yanina Latorre destrozó la denuncia de Juanita Tinelli: "No existió el llamado"

Embed

El empresario, consultado por Luis Ventura para A la tarde (América TV), negó rotundamente la acusación: “Esto no es televisión, es la realidad”, dijo con fastidio. Según fuentes cercanas a Scaglione, el dueño de Telefe ni siquiera conoce a Juana Tinelli. Aun así, el tema ya tomó vuelo propio: programas como Intrusos y Sálvese quien pueda se hicieron eco de la denuncia y de las dudas que genera en los pasillos del medio.

Los Tinelli, otra vez en guerra: familia, fama y reproches al aire

La denuncia no quedó solo en lo policial, puesto que la interna familiar entre Juana, su padre y las ex parejas de Tinelli explotó a cielo abierto. Primero fue Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, quien apuntó sin filtro: "Es un invento de ella y de Paula Robles." Después vino Yanina, que no dudó en sumarse a la misma línea: "Paula se subió a esto y trae resentimientos. Le podría haber dicho a la nena que baje un poco."

Las palabras no cayeron bien en el entorno de Juana, que se siente desprotegida. En redes, la joven habló de "elegir callar" durante años y de "priorizar la paz familiar", algo que Latorre consideró una sobreactuación: "Marcelo tiene 20 mil defectos, soy amiga, los conozco todos. Le podés decir que debe guita o que hizo malos negocios, pero como padre, es un padrazo."

image El conflicto familiar se agrandó con declaraciones cruzadas entre Soledad Aquino, Paula Robles y Yanina. La situación destapó tensiones viejas y mostró que los Tinelli ya no resuelven nada en privado.

En Sálvese quien pueda (América TV), donde se repasó la denuncia, Lizardo Ponce intentó poner paños fríos: "¿Por qué mentiría Juana? Siendo hija de Marcelo, tuvo mil oportunidades para llamar la atención y nunca las usó así." Pero Yanina no cedió: "Yo desconfío. Cuando le piden el teléfono para rastrear la llamada, dice que de los nervios lo borró. ¿Quién borra una prueba así? Para mí no existió ese llamado."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Observador1079/status/1985442668030132527&partner=&hide_thread=false Yanina Latorre no le cree a Juana Tinelli: “Para mí no existió ese llamado donde la amenazan”



#Yanina1079 con @yanilatorre

Seguilo en vivo https://t.co/gDapLTf7Qj https://t.co/bECvrZGDKJ pic.twitter.com/bZTBLODR3V — El Observador 107.9 (@Observador1079) November 3, 2025

Lo que se ve detrás del ruido es un nuevo capítulo del reality involuntario de los Tinelli, donde cada conflicto familiar termina puesto en tela de juicio. Y esta vez, la historia incluye poder, exposición y una relación padre-hija que parece no encontrar paz.

Porque más allá de la amenaza, real o inventada, lo que queda claro es que los Tinelli ya no pueden resolver nada fuera del aire, y Yanina, como siempre, fue la primera en decirlo en voz alta.

