El escándalo por la denuncia de Juanita Tinelli sacudió al clan y terminó metiendo a todos en la misma bolsa. Mientras Yanina Latorre salió a ponerle el pecho al tema y defendió con todo a Marcelo Tinelli, dejó flotando una duda incómoda: ¿hubo realmente una amenaza o se trata de otro capítulo del eterno drama familiar?
"¿QUÉ CULPA TIENE EL PADRE?"
Yanina Latorre destrozó la denuncia de Juanita Tinelli: "No existió el llamado"
Yanina Latorre explotó contra Juanita Tinelli, dudó de su denuncia y salió a bancar a Marcelo Tinelli. ¿Defensa de amiga o nuevo capítulo del lío familiar?
Yanina Latorre no compra el drama: "Para mí ese llamado nunca existió"
En su programa radial Yanina 107.9 (El Observador), la panelista habló sin rodeos sobre el tema que tiene en vilo al ambiente del espectáculo. Fiel a su estilo, desconfió de la denuncia de Juana y defendió a su amigo Marcelo Tinelli. "Ponele que le hicieron una amenaza, ¿qué culpa tiene el padre? De verdad lo digo... ¿No podía enviárselo por WhatsApp? Ella quería armar quilombo", disparó, dejando clara su postura.
La denuncia de Juana, presentada ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, describe una llamada entre las 9 y las 10 de la mañana del 29 de octubre. Según el expediente, una voz masculina le habría dicho: "Vos y toda la familia se tienen que cuidar mucho". La joven aseguró que el tono fue "inequívocamente amenazante" y que, del miedo, terminó borrando el número.
Pero Latorre no le creyó ni un poco. "Esta chica nunca trabajó. Se fue a París a probar suerte para desfilar y nunca pegó un laburo. La mantuvo el padre. Tuvo avión privado, casa en Punta del Este... no entiendo de qué habla", dijo en su ciclo.
Y fue más lejos: "Ella dice que la llamó Gustavo Scaglione... ¡Mirá si este tipo, que acaba de comprar Telefe, va a llamar a Juana Tinelli! Para mí ese llamado nunca existió. Y si existió, era una broma, una pelotudez."
El empresario, consultado por Luis Ventura para A la tarde (América TV), negó rotundamente la acusación: “Esto no es televisión, es la realidad”, dijo con fastidio. Según fuentes cercanas a Scaglione, el dueño de Telefe ni siquiera conoce a Juana Tinelli. Aun así, el tema ya tomó vuelo propio: programas como Intrusos y Sálvese quien pueda se hicieron eco de la denuncia y de las dudas que genera en los pasillos del medio.
Los Tinelli, otra vez en guerra: familia, fama y reproches al aire
La denuncia no quedó solo en lo policial, puesto que la interna familiar entre Juana, su padre y las ex parejas de Tinelli explotó a cielo abierto. Primero fue Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, quien apuntó sin filtro: "Es un invento de ella y de Paula Robles." Después vino Yanina, que no dudó en sumarse a la misma línea: "Paula se subió a esto y trae resentimientos. Le podría haber dicho a la nena que baje un poco."
Las palabras no cayeron bien en el entorno de Juana, que se siente desprotegida. En redes, la joven habló de "elegir callar" durante años y de "priorizar la paz familiar", algo que Latorre consideró una sobreactuación: "Marcelo tiene 20 mil defectos, soy amiga, los conozco todos. Le podés decir que debe guita o que hizo malos negocios, pero como padre, es un padrazo."
En Sálvese quien pueda (América TV), donde se repasó la denuncia, Lizardo Ponce intentó poner paños fríos: "¿Por qué mentiría Juana? Siendo hija de Marcelo, tuvo mil oportunidades para llamar la atención y nunca las usó así." Pero Yanina no cedió: "Yo desconfío. Cuando le piden el teléfono para rastrear la llamada, dice que de los nervios lo borró. ¿Quién borra una prueba así? Para mí no existió ese llamado."
Lo que se ve detrás del ruido es un nuevo capítulo del reality involuntario de los Tinelli, donde cada conflicto familiar termina puesto en tela de juicio. Y esta vez, la historia incluye poder, exposición y una relación padre-hija que parece no encontrar paz.
Porque más allá de la amenaza, real o inventada, lo que queda claro es que los Tinelli ya no pueden resolver nada fuera del aire, y Yanina, como siempre, fue la primera en decirlo en voz alta.
