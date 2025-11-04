Danza por la lluvia (de dólares) que prometió Luis Caputo

El economista Nouriel Roubini en referencia a la Argentina: "(...) Así pues, de cara a las recientes elecciones legislativas, el problema de Argentina radicaba en la liquidez, no en la solvencia. (...)". La asistencia estadounidense fue por liquidez pero la dificultad para el endeudamiento adicional con los bancos privados es por solvencia. En cualquier caso, Luis Caputo, poderoso ministro de Economía, necesita que una lluvia de dólares le permita resolver la solvencia -no se puede vivir sólo del swap de USA- y la escasez de inversiones directas que persiste en la economía doméstica.
Internacionales: Estados Unidos envió a la ONU la propuesta de la Fuerza de Estabilización en Gaza
Estados Unidos presentó ante el Consejo de Naciones Unidas (ONU) el borrador de la propuesta de Washington que plantea la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza, la cual, con el apoyo de Egipto e Israel, garantizaría la seguridad local y fronteriza, así como la desmilitarización de Hamás y de otros grupos yihadistas, de manera tal que prepare al enclave palestino para un gobierno de transición en dos años.
La administración de Donald Trump compartió con varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un borrador para el establecimiento de una fuerza internacional que estabilice la Franja de Gaza y desarme a Hamás durante un período de al menos dos años, según lo confirmó este martes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
