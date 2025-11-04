Danza por la lluvia (de dólares) que prometió Luis Caputo

Live Blog Post

Economía Real vs. Economía Financiera: Dilema del 4to. Trimestre

Las elecciones fueron ganadas por Javier Milei con un notable respaldo de los ciudadanos electores. ¿Cuándo se entera el nivel de actividad? El dato es muy relevante para abandonar el escenario de recesión en que se encuentra la economía argentina. Y el temor a la inflación en U. Hasta ahora, la culpa de todo era 'kuka', ¿y ahora?

Lorena Hak en LetraP:

"El ministro de Economía, Toto Caputo, confía en que el regreso de las grandes empresas argentinas a los mercados de deuda genere una lluvia de dólares para el país. Sin embargo, mientras el optimismo financiero se traduce en emisiones corporativas, las provincias analizan con cautela las tasas, que aún superan el 7% anual pese a la baja del riesgo país. (…)

La reactivación del mercado de Obligaciones Negociables (ON) en dólares fue inmediata. Las grandes corporaciones, especialmente del sector Oil & Gas, aprovecharon el nuevo clima de negocios.

Tecpetrol (Grupo Techint) colocó US$ 750 millones a 5 años con una tasa del 7,625%, destinados a financiar Vaca Muerta. Por su parte, YPF reabrió su ON en dólares y consiguió US$ 500 millones a una tasa del 8,25%.

Embed El nuevo Sec. de Finanzas: Alejandro Lew es ex-CFO de $YPF (2020–2023). Trae experiencia, lideró el canje de ~US$6.2bn en 2021 y nuevas colocaciones >US$1bn (2026/2029/2033), estirando vencimientos. Ojalá sea señal de una vuelta cercana del soberano a los mercados. https://t.co/jrU5KBD4XM — matias cattaruzzi (@maticattaruzzi) November 3, 2025

Aunque las tasas siguen siendo elevadas, las emisiones marcan el regreso al financiamiento externo de largo plazo y en grandes volúmenes. Para el Gobierno, este movimiento es clave: inyecta divisas que fortalecen la oferta de dólares que necesita la economía. (…)

El economista Christian Buteler moderó el entusiasmo: “Buena parte de este financiamiento se destina a refinanciar deuda previa, por lo que el ingreso neto de dólares será menor". (…)".

Natalia Motyl por Radio Buenos Aires AM 1350:

"La base monetaria desde julio del año pasado hasta ahora se ha incrementado en más de un 100%". Esta inyección de liquidez se produce cada vez que el gobierno no renueva las deudas del Tesoro, liberando esos pesos al circuito económico: "La inflación se genera únicamente con un exceso de oferta de pesos circulantes en la economía".

"Hay que entender que la Argentina tiene una estructura productiva muy orientada a lo que es el mercado interno. Ojo con descuidar mucho este aspecto, yo creo que quizás tendrías que encarar de forma un poquito más gradual".

"En la Argentina tenés la famosa patria del carry trade, que es algo que predomina".