Danza por la lluvia (de dólares) que prometió Luis Caputo

La Administración Javier Milei necesita el ingreso de dólares (inversiones) que prometió Luis Caputo (y coincide Nouriel Roubini) pero cuanto antes.

4 de noviembre de 2025 - 09:23

EN VIVO

El economista Nouriel Roubini en referencia a la Argentina: "(...) Así pues, de cara a las recientes elecciones legislativas, el problema de Argentina radicaba en la liquidez, no en la solvencia. (...)". La asistencia estadounidense fue por liquidez pero la dificultad para el endeudamiento adicional con los bancos privados es por solvencia. En cualquier caso, Luis Caputo, poderoso ministro de Economía, necesita que una lluvia de dólares le permita resolver la solvencia -no se puede vivir sólo del swap de USA- y la escasez de inversiones directas que persiste en la economía doméstica.

Roubini cree que es posible que se cumpla el sueño / la necesidad de Caputo: "(...) Es probable que veamos importantes flujos de inversión extranjera directa, lo que permitirá que el crecimiento se acelere con el tiempo. Argentina incluso podría convertirse en un modelo para el tipo de reformas económicas orientadas al mercado y las medidas de austeridad fiscal que se necesitan en otras economías latinoamericanas, como Chile, Brasil y Colombia, que celebrarán elecciones en los próximos años."

La cuestión es cómo recuperar actividad económica, no sólo porque nadie invierte en un país en recesión sino porque sin recaudación no hay financiación genuina del Estado. La recaudación tributaria no puede continuar hacia abajo:

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Internacionales: Estados Unidos envió a la ONU la propuesta de la Fuerza de Estabilización en Gaza

Estados Unidos presentó ante el Consejo de Naciones Unidas (ONU) el borrador de la propuesta de Washington que plantea la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza, la cual, con el apoyo de Egipto e Israel, garantizaría la seguridad local y fronteriza, así como la desmilitarización de Hamás y de otros grupos yihadistas, de manera tal que prepare al enclave palestino para un gobierno de transición en dos años.

La administración de Donald Trump compartió con varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un borrador para el establecimiento de una fuerza internacional que estabilice la Franja de Gaza y desarme a Hamás durante un período de al menos dos años, según lo confirmó este martes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

En Buenos Aires dan por cancelado el proyecto del CART San Juan

La Universidad Nacional de San Juan y la comunidad científica argentina se desayunó con la noticia de que el proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) que estaba siendo construido en la localidad de El Leoncito fue suspendido por la Casa Rosada.

El aparato, que estaba en fase final, fue objeto de observación por parte del Comando Sur de los Estados Unidos por posibles utilizaciones militares.

Es oficial: Manuel Adorni por Guillermo Francos

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión con Guillermo Francos, para coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso

La economía sigue dando pésimas señales

Seis meses desfavorables a pesar de la variación interanual de 1,9% en agosto y una contracción del 1,1% en el año hasta el octavo mes. Los datos del Índice Compuesto de la Actividad Económica de Santa Fe marcan “una tendencia que comenzó a consolidarse a partir de marzo, con seis mediciones mensuales consecutivas a la baja”.

El nuevo reporte del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio santafesina revela que “prácticamente todas las series que componen el ICA-SFE mostraron una dinámica similar, delineando un período de contracción entre marzo y agosto de 2025, retomando así la situación de estancamiento en la cual se encuentra la economía provincial en los últimos catorce años”.

Javier Milei recibirá a Peter Lamelas, nuevo embajador de Estados Unidos

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, arribó este lunes a Buenos Aires para asumir formalmente sus funciones diplomáticas y presentar sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei, según confirmó la Embajada estadounidense.

Lamelas, designado por Donald Trump el 24 de marzo y confirmado por el Senado estadounidense en septiembre, destacó que su misión será “alinear los intereses de Estados Unidos y Argentina y fortalecer la alianza bilateral”, en lo que describió como una etapa de “máximo nivel de relacionamiento” entre ambos gobiernos.

En ese marco, Milei lo recibirá este martes antes de su viaje a Miami. El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El mandatario le tomará juramento mañana a las 15 al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, y luego partirá hacia su viaje número 14 al país del norte.

Movimientos en Casa Rosada: Lisandro Catalán no pierde de vista a Javier Milei

A 9 días del triunfo electoral, Javier Milei recibe a los diputados electos de La Libertad Avanza. Allí participarán 51 dirigentes que asumirán el 10 de diciembre.

En la antesala, el ex ministro del Interior Lisandro Catalán dialogó con los medios acreditados y aseguró que "nadie" puede "condicionar" al Presidente la elección de sus colaboradores y negó estar molesto por su salida del Gabinete nacional.

"Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el Ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él", señaló en su llegada a la Rosada.

Nueva advertencia para Javier Milei: Hora de no dormirse en los laureles

Al igual que lo hizo The Economist, el senador y aliado de La Libertad Avanza, Luis Juez, lanzó una clara advertencia al resto del oficialismo en pos de controlar la “fiebre” de la victoria de medio término. Para ello, el cordobés recordó su experiencia durante la presidencia de Mauricio Macri y el triunfo de Juntos por el Cambio en 2017.

Según Juez, la reacción post electoral de Javier Milei introduciendo cambios en su gabinete fue positiva, aunque indicó que el Gobierno nacional no puede dormirse en los laureles. En ese sentido, apuntó al espaldarazo que el electorado le dio a la Casa Rosada, al que calificó como “la entrega de las herramientas” para concretar las reformas necesarias para la estabilidad.

Según el senador, la muestra de apoyo del 26 de octubre agotó el margen de error rumbo al 2027.

De cara a lo que viene, Juez señaló como crucial la relación entre el presidente y su hermana, Karina Milei. Según el senador, la secretaria de la Presidencia es “lo más sagrado” que tiene el mandatario, por lo que la interna tendería a decantarse hacia ese ala del Gobierno.

En paralelo a los cambios del Gabinete nacional, Maximiliano Pullaro tiene un desafío por delante

En paralelo a los reacomodos nacionales, ayer hubo reunión de Gabinete de la provincia de Santa Fe. La agenda que todavía tiene por delante Maximiliano Pullaro, no es menor. Sobre todo considerando la mala performance electoral.

Hay una gran expectativa respecto a la reunión que mañana tendrá Unidos. Se verán la cara todos los partidos para balancear las elecciones.

Nunca se juntaron todos los sectores, aunque pareceria que hay una mesa chica que funciona. Pero son once partidos en total los que participan, por lo que seguro algo tienen para decir.

Entre las internas de Unidos, corrió el rumor de que la vicegobernadora Gisela Scaglia, ahora electa diputada nacional, no quiere asumir en su nuevo cargo. Hay muchísimo enojo y creen que no se trabajó lo suficiente la campaña y que la mandaron al frente a ella sola.

Por su parte, el gobernador santafesino sabe que se enfrenta a un panorama clave.

4to. día de noviembre y otro golpe al bolsillo: El temor al último mes del año

Desde hace años, los argentinos estamos acostumbrados a que cada mes trae nuevos aumentos que golpean a los hogares. Y muy lejos de la inflación 0% que promete Javier Milei, ni el resultado electoral ni noviembre cambiaron la tendencia.

Tal es así, que al amplio listado de incrementos que Urgente24 ya precisó, ahora se le suma la carne.

La carne vacuna registró un aumento promedio del 10% en las carnicerías de barrio, y los especialistas del rubro advierten que la escalada continuará en las próximas semanas, especialmente en los cortes más demandados durante las celebraciones de fin de año. La suba, según explican, responde tanto a los mayores costos en la cadena de producción como a la especulación previa a las Fiestas, un fenómeno que se repite cada año. Tras los últimos ajustes, el kilo de lomo ya se vende a $18.000, mientras que el asado ronda los $13.800.

GNL de Vaca Muerta: YPF y ENI se asociaron con ADNOC

Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud que ya genera ruido

Luego de los recientes cambios en el Gabinete que revolucionaron al gobierno de Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, en las últimas horas se sumó la renuncia de la viceministra de Salud y secretaria de Gestión Administrativa, Cecilia Loccisano.

La dimisión de la ahora ex número dos de Mario Lugones, que informó su decisión el lunes por la noche a través de la red social X, fue formalizada este martes en el Decreto 783/2025 publicado en el Boletín Oficial, en el que el ingeniero Guido Giana fue designado como su sucesor.

El nuevo funcionario es un exmiembro del PRO cercano al titular de la cartera sanitaria, con quien trabajó en el Sanatorio Güemes, y al asesor presidencial Santiago Caputo. Además, desempeñó funciones en el PAMI durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Estado y fue concejal y candidato a intendente del municipio bonaerense de Presidente Perón.

Algunos datos sobre Giana que aparecieron en las redes:

El enojo de Mauricio Macri con Javier Milei repercute en Manuel Adorni

La cara de Mauricio Macri lo decía todo. La cena con Javier Milei el viernes en la quinta de Olivos terminó de forma abrupta y con un sabor amargo, y no el de las milanesas que degustaron, con las que probablemente el ingeniero se atragantó.

Fue un fallido reencuentro precipitado por la decisión del Presidente de aceptarle la renuncia a Guillermo Francos y designar a su vocero, Manuel Adorni, como sucesor en la jefatura de Gabinete.

Posteriormente, Adorni no se quedó callado y le respondió al exmandatario en vísperas de su asunción. "El Gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el Presidente", remarcó.

En declaraciones a radio El Observador, el sucesor de Francos, quien jurará este miércoles, consideró también que proponer para ese cargo al titular de YPF, Horacio Marín, tal como hizo el líder del PRO, es ubicar al CEO de la petrolera "en una situación incómoda".

"Me llamó la atención, pero es su opinión", señaló en alusión a la publicación que el exjefe de Estado hizo en la red social X al enterarse de su elección para el puesto y sostuvo que su crítica "es un tema de segundo orden".

En cuanto al futuro de la vocería, Adorni señaló que "el Presidente tomará la decisión final", aunque adelantó: "La idea es que yo siga siendo quien comunique las decisiones y las cuestiones de gestión del Gobierno"

Elecciones históricas en Nueva York: Zohran Madami, un musulmán, podría ser el nuevo alcalde, pero Trump amenaza con dejarlo sin fondos por "lunático comunista"

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó abiertamente con retener los fondos federales de Nueva York si en las elecciones locales triunfa el candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, un dirigente musulmán de 34 años, a quien los sondeos lo perfilan como ganador en las comicios nuevayorquinos de este martes, y que podría terminar coronándose de gloria como el alcalde de esta ciudad cosmopolita que alberga la mayor población judía por fuera de Israel.

En una publicación en su plataforma de Truth Social, Trump sentenció: Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana la elección para alcalde de Nueva York, es muy poco probable que yo contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido, a mi querida primera casa, porque, como comunista, esta ciudad que alguna vez fue grandiosa no tiene NINGUNA posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.

El show debe continuar

El presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios nacionales del 26 de octubre, con la mira puesta en las leyes de reformas clave que pretende impulsar para la segunda mitad de su mandato, entre ellas la tributaria y la laboral.

Son unos 60 los dirigentes libertarios que desembarcarán desde las 13 en la sede gubernamental. Eso sí, no fueron convocados los que ingresaron en la lista oficialista por parte del PRO en el marco de la alianza electoral que cerraron. En tanto, no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis, ni Antonela Giampieri.

Por parte del Gobierno, también asistirá el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido libertario, Martín Menem.

Este lunes, Santilli comentó que el mandatario hizo foco en la reunión de Gabinete en los lineamientos de la segunda etapa de la gestión y mencionó "las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos".

La semana pasada, Milei había recibido a la mayoría de los gobernadores para también comenzar a analizar con ellos estos proyectos de reformas. Durante el encuentro, el mandatario nacional aludió a la necesidad de financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional.

Mirando la inflación de cerca, el Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo

Según la resolución oficial, la convocatoria se formalizó para el 26 de noviembre a las 10:00 horas. Allí se verán las caras 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, designados ad honorem por el Poder Ejecutivo, además de un presidente designado por el Ministerio de Trabajo.

La determinación del nuevo salario mínimo es importante también para establecer los nuevos valores de los seguros de desempleo y del programa Potenciar Trabajo, que representan la mitad del salario mínimo.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo prevista para el 26/11 genera poca expectativa en los participantes ya que este año no hubo acuerdos y el Poder Ejecutivo fue quien terminó de imponer los aumentos salariales. Las subas que decidió la Administración Milei quedaron por debajo de la evolución de los precios.

Así las cosas, el monto vigente del salario mínimo desde agosto de 2025 sigue en $322.200 mensuales para una jornada laboral completa de 48 horas semanales el valor por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.610.

Para esta reunión del Consejo, los gremios reclaman un aumento de entre 20% y 25%, mientras que las cámaras empresarias piden “compatibilizar la recomposición con la sostenibilidad del empleo”. El Gobierno, por su parte, quiere que se llegue a un acuerdo entre partes para no imponer subas por decreto.

La reforma laboral de Javier Milei continúa bajo la lupa

"El proyecto de reforma laboral que el gobierno elevaría al Congreso plantea que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos sectoriales. La idea es correcta. Pero para que sea efectiva hay que habilitar a los trabajadores de cada empresa para que puedan negociar su propio acuerdo con su empleador".

Mientras la CGT define su nueva conducción, Gerardo Martínez (UOCRA) aseguró que "No somos una máquina de impedir" pero advirtió "movilizaciones" si el gobierno de Javier Milei no les garantiza un diálogo profundo sobre el proyecto. Además ya dejó en claro sus cuestionamientos preventivos a Federico Sturzenegger, una de las plumas del proyecto.

Tal lo señaló Urgente24, en la CGT interpretan el nuevo borrador del Ejecutivo como un intento por reinstalar los puntos más controvertidos del decreto de necesidad y urgencia que había modificado normas laborales a fines de 2023, y que fue parcialmente frenado por la Justicia.

A ello, se le suma el rechazo de La Bancaria. La postura del gremio cobra relevancia en un momento de fuertes definiciones políticas y económicas. En ese sentido expone el malestar de los sindicatos ante la estrategia oficial que pretende flexibilizar las relaciones laborales bajo el argumento de "modernizar" el empleo.

Mientras tanto, el Presidente ya cuenta con el apoyo de un gobernador peronista (sólo si hay plata para su Provincia). Osvaldo Jaldo (Tucumán) anticipó que respaldará la iniciativa oficial siempre y cuando su provincia sea bien considerada en el reparto de recursos en 2026.

El líder del ejecutivo tucumano se expresó públicamente luego del encuentro que Milei mantuvo con gobernadores de 20 provincias, en el que también se analizaron reformas vinculadas al Código Penal, el sistema tributario, pero con los ojos y oídos de todos puestos en dos aspectos clave: el presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El peronismo paga las culpas del kirchnerismo: Si no corta el vínculo...

Por fin hay una revisión de la economía de los Kirchner. Urgente24 cuestionó ese rumbo desde 2003, y muchos de los actuales críticos no estaban en escena. El problema es que el peronismo hoy día tiene 3 posiciones bien diferentes, que le impiden convertirse en opción de poder, sólo es una oposición bastante ordenada que intenta obstaculizar a Javier Milei, a veces con éxito.

Además, todavía no hizo una autocrítica de la economía 2019 / 2023.

Las 3 posiciones son:

En cualquier caso, al peronismo le falta una propuesta de gobernabilidad, revisar las banderas macroeconómicas del kirchnerismo y demostrar que puede ocurrir un 'derrame' sin emisión de moneda sin respaldo.

Mientras tanto sigue un debate intenso, con polarización dominante:

@itailgabes: No es menor el rol del recambio generacional tampoco, la poblacion que movia las urnas en ese entonces era hija de los 70 y resentida de los 90, hoy son hijos de los 90 que vivieron en carne propia las consecuencias del desastre populista.

@Pampero191: En El desastre populista tenías trabajo, forro. Prepárate para tener desocupación de dos dígitos. Encima los iluminados actuales quieren una jornada de 12 horas y que te jubiles a los 70 años. En un tiempo, estos "mesías" se van a esconder debajo de las piedras.

El riesgo de Milei / Caputo: Economía Financiera con su burbuja sin Economía Real

Esto ya sucedió en la Argentina y fue clave en la 'demonización' de Carlos Menem a partir de la larga recesión 1997 / 1999, luego de haber ganado la reelección en 1995: la economía financiera vive en su mundo, que no es el de la economía real, en particular el de los asalariados, los trabajadores informales, los comercios y las pymes.

Veamos un ejemplo de cómo ve el mundo la economía financiera:

Pero en el otro lado de la Luna...

El debate sobre dolarizar o el problema de los dólares suficientes

La economía argentina tiene dificultades para obtener los dólares que precisa. Es el motivo por el que regresa el debate sobre dolarización o cómo hacer para que fluyan los dólares 'del colchón' (¡otra vez sopa!). Ahora aparece el impulso de la supuesta necesidad geopolítica estadounidense. Y también las obsesiones del veterano Steve Hanke.

Acerca de este tema, la presión de Donald Trump para que América Latina regrese al redil estadounidense y abandone las seducciones chinas, se lee en Bloomberg:

"Los líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no asistirán a la cumbre de la UE con los estados de América Latina y el Caribe, en parte debido a la preocupación por enfadar al presidente estadounidense Donald Trump .

La cumbre Unión Europea-CELAC está siendo objeto de escrutinio en Europa, ya que Estados Unidos señala a países como Colombia —que acoge la cumbre— y Venezuela por acusaciones de narcotráfico, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Según fuentes cercanas a la organización, solo cinco líderes europeos y tres líderes latinoamericanos y caribeños han confirmado su asistencia a la reunión. El encuentro tendrá lugar en Santa Marta, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre.

La baja asistencia se debe en parte a la postura cada vez más agresiva de Washington en la región, según indicaron fuentes anónimas. Trump ha intensificado sus amenazas militares contra Venezuela y recientemente sancionó al presidente colombiano Gustavo Petro .

Merz no tiene previsto asistir debido a “la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno”, según indicó su portavoz, Stefan Kornelius, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Esa es también la razón por la que von der Leyen no asistirá a la reunión, según Paula Pinho, portavoz principal de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE.

“En vista de la actual agenda política europea y la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta von der Leyen no asistirá a la cumbre”, dijo Pinho en un comunicado enviado por correo electrónico, señalando que la alta diplomática de la UE, Kaja Kallas, asistirá en lugar de von der Leyen.

En conjunto, la UE y la CELAC representan a 60 países y el 21% del PIB mundial. La cumbre tiene como objetivo debatir temas como el fortalecimiento de los lazos comerciales y la lucha contra el crimen organizado. (...)".

Economía Real vs. Economía Financiera: Dilema del 4to. Trimestre

Las elecciones fueron ganadas por Javier Milei con un notable respaldo de los ciudadanos electores. ¿Cuándo se entera el nivel de actividad? El dato es muy relevante para abandonar el escenario de recesión en que se encuentra la economía argentina. Y el temor a la inflación en U. Hasta ahora, la culpa de todo era 'kuka', ¿y ahora?

Lorena Hak en LetraP:

"El ministro de Economía, Toto Caputo, confía en que el regreso de las grandes empresas argentinas a los mercados de deuda genere una lluvia de dólares para el país. Sin embargo, mientras el optimismo financiero se traduce en emisiones corporativas, las provincias analizan con cautela las tasas, que aún superan el 7% anual pese a la baja del riesgo país. (…)

La reactivación del mercado de Obligaciones Negociables (ON) en dólares fue inmediata. Las grandes corporaciones, especialmente del sector Oil & Gas, aprovecharon el nuevo clima de negocios.

Tecpetrol (Grupo Techint) colocó US$ 750 millones a 5 años con una tasa del 7,625%, destinados a financiar Vaca Muerta. Por su parte, YPF reabrió su ON en dólares y consiguió US$ 500 millones a una tasa del 8,25%.

Aunque las tasas siguen siendo elevadas, las emisiones marcan el regreso al financiamiento externo de largo plazo y en grandes volúmenes. Para el Gobierno, este movimiento es clave: inyecta divisas que fortalecen la oferta de dólares que necesita la economía. (…)

El economista Christian Buteler moderó el entusiasmo: “Buena parte de este financiamiento se destina a refinanciar deuda previa, por lo que el ingreso neto de dólares será menor". (…)".

Natalia Motyl por Radio Buenos Aires AM 1350:

"La base monetaria desde julio del año pasado hasta ahora se ha incrementado en más de un 100%". Esta inyección de liquidez se produce cada vez que el gobierno no renueva las deudas del Tesoro, liberando esos pesos al circuito económico: "La inflación se genera únicamente con un exceso de oferta de pesos circulantes en la economía".

"Hay que entender que la Argentina tiene una estructura productiva muy orientada a lo que es el mercado interno. Ojo con descuidar mucho este aspecto, yo creo que quizás tendrías que encarar de forma un poquito más gradual".

"En la Argentina tenés la famosa patria del carry trade, que es algo que predomina".

