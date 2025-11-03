Javier Milei se "siente bien": El show debe continuar

La euforia post triunfo electoral es entendible, pero la sobreactuación en Casa Rosada para el recambio de gabinete, en medio de internas feroces, con la intención de fingir que todo marcha bárbaro -aún cuando no lo sea- es llamativa. El video de Javier Milei a los abrazos y saltitos con Luis Petri, cual adolescentes, musicalizado con 'I feel good' ('Me siento bien') de James Brown roza la ficción.
La recaudación tributaria cayó casi 4% real en octubre
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en octubre, la recaudación tributaria fue de $16,17 billones, un 26,5% más que en octubre del año anterior, mientras que la inflación en ese período ronda el 31,4%. De este modo, representa una caída real de casi 4%.
La quita temporal de las retenciones al campo es uno de los factores que explica este número.
ARCA destacó que “la variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre 2024″. En ese mes había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos, según explicó el organismo:
- El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp): tanto de bienes regularizados como no regularizados.
- La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): había vencido el plazo para la cancelación al contado de la deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, y el pago a cuenta del plan más amplio con condonación del 40% de los intereses.
- El Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.
- El Impuesto de Regularización de Activos: se encontraba vigente la adhesión al Régimen y el ingreso del pago adelantado de no menos del 75% del Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 -única para regularizar fondos-).
ARCA precisó que "sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 37%", lo que habría dado un número positivoen función de los precios subieron en ese período un 31,4% de acuerdo a estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).
