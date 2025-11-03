Javier Milei se "siente bien": El show debe continuar

urgente24
Mucha puesta en escena en Casa Rosada para el recambio de gabinete, en medio de internas feroces. Javier Milei busca mostrar que todo marcha bárbaro, aún cuando no sea tan así...

3 de noviembre de 2025 - 17:43

EN VIVO

La euforia post triunfo electoral es entendible, pero la sobreactuación en Casa Rosada para el recambio de gabinete, en medio de internas feroces, con la intención de fingir que todo marcha bárbaro -aún cuando no lo sea- es llamativa. El video de Javier Milei a los abrazos y saltitos con Luis Petri, cual adolescentes, musicalizado con 'I feel good' ('Me siento bien') de James Brown roza la ficción.

La reunión de Gabinete con las nuevas incorporaciones, como Diego Santilli -que de todos modos postergaría su asunción como ministro de Interior para continuar en Diputados- y el video posterior difundido por la Oficina del Presidente, es un intento de Milei de retomar el manejo de la agenda, tras las renuncias de Guillermo Francos y Gerardo Werthein que lo obligaron a apurar los cambios que él pretendía realizar post 10 de diciembre.

Mientras en Casa Rosada había fiesta (real o sobreactuada), el dólar se volvía a disparar -el oficial cerró en $1.500- evidenciando que sigue la demanda sobre el tipo de cambio, y cada vez hay más presión sobre el equipo económico para eliminar las bandas y dejar al dólar en libertad.

Y ni hablar de los bolsillos de los trabajadores, con noviembre llegando con más aumentos y una inflación que ya se proyecta en torno al 2,4% en octubre. Y eso sin contar todos los que perdieron su trabajo en la gestión Milei: según reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el empleo asalariado formal acumuló en julio 205.000 bajas, un nuevo mínimo desde fines de 2023.

Pero... el show debe continuar (al menos en la Rosada).

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

La recaudación tributaria cayó casi 4% real en octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en octubre, la recaudación tributaria fue de $16,17 billones, un 26,5% más que en octubre del año anterior, mientras que la inflación en ese período ronda el 31,4%. De este modo, representa una caída real de casi 4%.

La quita temporal de las retenciones al campo es uno de los factores que explica este número.

ARCA destacó que “la variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre 2024″. En ese mes había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos, según explicó el organismo:

  • El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp): tanto de bienes regularizados como no regularizados.
  • La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): había vencido el plazo para la cancelación al contado de la deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, y el pago a cuenta del plan más amplio con condonación del 40% de los intereses.
  • El Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.
  • El Impuesto de Regularización de Activos: se encontraba vigente la adhesión al Régimen y el ingreso del pago adelantado de no menos del 75% del Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 -única para regularizar fondos-).

ARCA precisó que "sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 37%", lo que habría dado un número positivoen función de los precios subieron en ese período un 31,4% de acuerdo a estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

Más info acá: Retenciones: Milei sacrifica recaudación para defender la banda

Live Blog Post

Rescate de USA: Preocupación del FMI por el salvataje de bancos (garantías) posterga un anuncio

Javier Milei / Luis Caputo esperan con ansias el rescate de los bancos estadounidenses -que se sumaría al swap con USA-, pero las dudas sobre las garantías y una preocupación del FMI demoraría esta parte del salvataje.

Julián Guarino en Ámbito.com:

"En el corazón de la agenda económica poselectoral de Javier Milei, el paquete de asistencia financiera de u$s40.000 millones con Estados Unidos —compuesto por un swap cambiario ya firmado y un préstamo adicional de u$s20.000 millones de un consorcio de bancos internacionales— se encuentra en una encrucijada.

Oficializado el 20 de octubre, el swap de u$s20.000 millones del Tesoro estadounidense permitió al Gobierno intervenir en el mercado cambiario para contener la volatilidad del peso. Sin embargo, el tramo bancario, liderado por J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, avanza con lentitud debido a la exigencia de garantías 'sólidas', un reclamo que ha desatado preocupaciones en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esas preocupaciones tienen un foco central: que exista una posible priorización de pagos a Wall Street en detrimento de las obligaciones que la Argentina mantiene con el FMI.

Los bancos estadounidenses, escarmentados por el historial de nueve defaults argentinos, han condicionado el desembolso a respaldos creíbles que mitiguen el riesgo soberano. Fuentes cercanas a las negociaciones revelan que se discuten avales directos del Tesoro de EEUU vía el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que dispone de más de u$s220.000 millones en activos, incluyendo derechos especiales de giro del FMI.

Alternativas incluyen colaterales locales como flujos de exportaciones de commodities —cobre, litio o soja— o una estructura de 'swap de rentabilidad total' similar al acuerdo de Angola con J.P. Morgan por u$s1.000 millones respaldados en bonos.

La presión de los bancos no es un capricho: el riesgo país, aunque ha caído 38% en apenas algunos días hasta por debajo de 650 puntos básicos, sigue elevado por las reservas netas negativas de u$s11.000 millones y vencimientos por 4.500 millones en bonos para enero de 2026. El préstamo se destinaría a recomprar deuda soberana en el mercado secundario a descuento, generando ahorros netos y alineándose con el superávit fiscal.

No obstante, la estructura propuesta implica una exposición adicional para el ESF, evocando el rescate mexicano de 1995 donde absorbió casi todos sus recursos, un precedente que genera recelos en el Congreso de EEUU, donde demócratas como Elizabeth Warren cuestionan el uso de fondos públicos para respaldar préstamos privados a un país 'volátil'.

El FMI, como principal acreedor con más de u$s60.000 millones en deuda —incluyendo el nuevo Extended Fund Facility (EFF) de 20.000 millones aprobado en abril de 2025—, ha elevado la voz en reuniones recientes del Directorio Ejecutivo.

El dato es que durante las asambleas anuales con el Banco Mundial en octubre, directivos del Fondo expresaron inquietudes sobre cómo el paquete estadounidense podría alterar la jerarquía de pagos, priorizando obligaciones con el Tesoro de EEUU —como el swap y potenciales intereses del préstamo bancario— sobre las cuotas al FMI.

Kristalina Georgieva, directora gerente, enfatizó en una conferencia que 'el apoyo bilateral debe complementar, no competir, con los programas multilaterales', advirtiendo que cualquier subordinación erosionaría la paridad entre acreedores oficiales.

Esta definición de prioridades no es un detalle técnico: viola las reglas multilaterales del FMI, que exigen igualdad en el tratamiento de deudas soberanas. Si Argentina usa reservas reforzadas por el swap para cubrir pagos a EEUU antes que al Fondo —un escenario plausible ante vencimientos inminentes como los u$s822 millones de intereses al FMI hoy—, podría interpretarse como una infracción de los estatutos, algo que podría generar retrasos en los desembolsos pendientes del EFF".

El diario The Wall Street Journal había anticipado que los bancos de USA no confían en Javier Milei y no aparecen las garantías: VER NOTA.

Live Blog Post

El Presupuesto 2026 de Axel Kicillof hace énfasis en obra pública: El detalle

El Presupuesto 2026 que presentó Kicillof establece una inversión de 3,2 billones de pesos e incluye una ley de Financiamiento para cumplir con las “obligaciones financieras” del distrito aunque con deuda en “niveles sostenibles”.

La ley de leyes provincial “prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de los bonaerenses”.

“Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras”, enumeró la Gobernación en un comunicado.

Sobre la Ley Impositiva 2026, el gobierno bonaerense estableció que “el lineamiento es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria”.

A la vez, no se modifica alícuota alguna de Ingresos Brutos y “se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos”.

También “se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa” y “se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor”.

Por último, la ley de Financiamiento “tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles”, e “incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para acompañar a los municipios en la realización de obras de infraestructura prioritaria”.

Live Blog Post

Gestión Milei: Se perdieron más de 200 mil empleos asalariados

El empleo asalariado formal acumula 205.000 bajas en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

El reporte expuso que “el empleo asalariado formal total en julio de 2025 representaba una pérdida de 14 mil puestos de trabajo (-0,1%) respecto de julio de 2024 y una pérdida de 205 mil puestos de trabajo (-2,0%) respecto de noviembre de 2023”.

Con este escenario, reveló que “el número total de trabajadores formales a julio de este año alcanzó un nuevo mínimo desde la contracción observada a partir de fines de 2023 y advirtió que desde aquel momento en el que se produjo la asunción de Milei “se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024 y un estancamiento posterior”.

El informe, según publica Noticias Argentinas, precisó que en julio de 2025, el número de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social alcanzó los 10.096.000, contemplando el empleo en el sector privado, el sector público y en casas particulares.

En relación al empleo asalariado formal del sector público, se evidenció una tendencia descendente desde finales de 2023, aunque en julio de 2025 se mantuvo prácticamente sin cambios. El total de empleados públicos formales en ese mes fue de 3,4 millones, lo que implica una disminución del 0,4% respecto a julio de 2024 (-15.000 puestos) y del 1,7% en comparación con noviembre de 2023 (-58.000 empleos).

El empleo asalariado formal del sector privado, por su parte, se situó en 6,24 millones de trabajadores en julio pasado, lo que implica una reducción de 8.800 puestos (-0,1%). Comparado con noviembre de 2023, el sector privado perdió 127.000 empleos (-2,0%).

En el análisis por rama de actividad, se observa que en julio hubo 6 de 13 sectores con variaciones negativas en el volumen de empleo. Minería (-0,8%), Servicios Inmobiliarios (-0,4%), Industria (-0,3%) y Servicios Personales (-0,3%) fueron los sectores que presentaron las mayores caídas porcentuales de empleo.

Agro y Pesca fue el único sector con una variación positiva (+0,2%) y los demás sectores: Construcción, Transporte, Educación, Salud, Comercio y Suministro de Electricidad, Gas y Agua, no presentaron variaciones significativas.

En el desglose por provincias, en julio el empleo se redujo en 16 provincias y aumentó sólo en 5. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Chubut (-1,2%), Santa Cruz (-1,2%) y Tierra del Fuego (-0,8%). Las provincias que experimentaron los mayores aumentos fueron Santiago del Estero (+1,2%), Mendoza (+0,4%), San Juan (+0,2%) y Tucumán (+0,2%).

Más información del tema:

* La crisis económica sigue dejando huellas preocupantes: Empresas que cierran e impacto en el empleo

** Desde que asumió Javier Milei, se perdieron más de 15.000 empleos por mes

*** "Por poco consumo, hay PyMEs que no hacen caja hasta pasada la mañana"

Live Blog Post

Dólar oficial en $1500, y el mayorista otra vez al borde del techo

El dólar mayorista subió $37 con respecto al cierre del viernes y se ubicó en $1.482, apenas por debajo de los $1.497 que marcan el margen superior de la banda cambiaria. El volumen operado alcanzó los US$ 574 millones.

En el Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1.500, registrando una suba de 25 pesos con respecto a la cotización del viernes.

"CAOS" SI NO HAY CAMBIOS /Consejo de un ex FMI a Milei: 20% de devaluación y flotación libre del dólar

Live Blog Post

Axel Kicillof presentó Presupuesto 2026, con críticas a Milei: "Dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es pésima idea"

En la presentación del Presupuesto 2026, Axel Kicillof reiteró el reclamo al gobierno Nacional por la deuda con la provincia de Buenos Aires: "Estamos alcanzando los $13 billones".

"No es una cuestión de disputa o agenda, son compromisos incumplidos".

"Que dé una respuesta a la gente que empieza a perder sus trabajos, parece que lo disfrutara": Kicillof afirmó que el Presupuesto 2026 de la Provincia "surge" de las "crecientes necesidades" que hay.

"Dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es una pésima idea", dijo Kicillof tras ser excluido de la reunión con gobernadores, y apuntó contra Milei porque "agrede al federalismo" y a la "democracia".

Más sobre Axel Kicillof, excluido por Milei de la mesa de gobernadores:

* Axel Kicillof reclamó por quedar fuera del diálogo (muchas críticas)

** Pedido con chicana del gobierno de Axel Kicillof a Santilli: "Que gestione la plata que nos robó Milei"

*** Diego Santilli con mensaje a los gobernadores, distancia del Milei Vs Macri y ninguneo a Kicillof

**** Axel Kicillof criticó a Milei por no invitarlo: "Habla de sus limitaciones"

Live Blog Post

Al revés del mundo, Javier Milei autoriza más emisión de CO2

El gobierno nacional presentó la nueva meta de emisiones, su compromiso frente al Acuerdo de París. Antes el límite era de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para 2030, y ahora lo subió a 375.

Ya es conocida la postura de Javier Milei respecto a la temática ambiental sencillamente, y pese a los numerosos argumentos científicos, él no cree que exista el cambio climático y está en contra de cualquier agenda con énfasis en el medio ambiente. Claro, Donald Trump cree lo mismo...

En noviembre pasado, ordenó el retiro de la delegación argentina de la cumbre de la cumbre del clima COP29 en Azerbaiyán, en rechazo a la "Agenda 2030".

Luego, anunció la salida de la Argentina del Acuerdo de París y de la OMS.

Más sobre Javier Milei y el cambio climático, acá: VER NOTA

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista

Caputo 'repesca' a Alejandro Lew, el que "nos dejó sin nafta" (y Massa echó)

Cuenta DNI confirmó el descuento más esperado para noviembre

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"

