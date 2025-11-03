Javier Milei se "siente bien": El show debe continuar

Live Blog Post

Rescate de USA: Preocupación del FMI por el salvataje de bancos (garantías) posterga un anuncio

Javier Milei / Luis Caputo esperan con ansias el rescate de los bancos estadounidenses -que se sumaría al swap con USA-, pero las dudas sobre las garantías y una preocupación del FMI demoraría esta parte del salvataje.

Julián Guarino en Ámbito.com:

"En el corazón de la agenda económica poselectoral de Javier Milei, el paquete de asistencia financiera de u$s40.000 millones con Estados Unidos —compuesto por un swap cambiario ya firmado y un préstamo adicional de u$s20.000 millones de un consorcio de bancos internacionales— se encuentra en una encrucijada.

Oficializado el 20 de octubre, el swap de u$s20.000 millones del Tesoro estadounidense permitió al Gobierno intervenir en el mercado cambiario para contener la volatilidad del peso. Sin embargo, el tramo bancario, liderado por J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, avanza con lentitud debido a la exigencia de garantías 'sólidas', un reclamo que ha desatado preocupaciones en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esas preocupaciones tienen un foco central: que exista una posible priorización de pagos a Wall Street en detrimento de las obligaciones que la Argentina mantiene con el FMI.

Los bancos estadounidenses, escarmentados por el historial de nueve defaults argentinos, han condicionado el desembolso a respaldos creíbles que mitiguen el riesgo soberano. Fuentes cercanas a las negociaciones revelan que se discuten avales directos del Tesoro de EEUU vía el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que dispone de más de u$s220.000 millones en activos, incluyendo derechos especiales de giro del FMI.

Alternativas incluyen colaterales locales como flujos de exportaciones de commodities —cobre, litio o soja— o una estructura de 'swap de rentabilidad total' similar al acuerdo de Angola con J.P. Morgan por u$s1.000 millones respaldados en bonos.

La presión de los bancos no es un capricho: el riesgo país, aunque ha caído 38% en apenas algunos días hasta por debajo de 650 puntos básicos, sigue elevado por las reservas netas negativas de u$s11.000 millones y vencimientos por 4.500 millones en bonos para enero de 2026. El préstamo se destinaría a recomprar deuda soberana en el mercado secundario a descuento, generando ahorros netos y alineándose con el superávit fiscal.

No obstante, la estructura propuesta implica una exposición adicional para el ESF, evocando el rescate mexicano de 1995 donde absorbió casi todos sus recursos, un precedente que genera recelos en el Congreso de EEUU, donde demócratas como Elizabeth Warren cuestionan el uso de fondos públicos para respaldar préstamos privados a un país 'volátil'.

El FMI, como principal acreedor con más de u$s60.000 millones en deuda —incluyendo el nuevo Extended Fund Facility (EFF) de 20.000 millones aprobado en abril de 2025—, ha elevado la voz en reuniones recientes del Directorio Ejecutivo.

El dato es que durante las asambleas anuales con el Banco Mundial en octubre, directivos del Fondo expresaron inquietudes sobre cómo el paquete estadounidense podría alterar la jerarquía de pagos, priorizando obligaciones con el Tesoro de EEUU —como el swap y potenciales intereses del préstamo bancario— sobre las cuotas al FMI.

Kristalina Georgieva, directora gerente, enfatizó en una conferencia que 'el apoyo bilateral debe complementar, no competir, con los programas multilaterales', advirtiendo que cualquier subordinación erosionaría la paridad entre acreedores oficiales.

Esta definición de prioridades no es un detalle técnico: viola las reglas multilaterales del FMI, que exigen igualdad en el tratamiento de deudas soberanas. Si Argentina usa reservas reforzadas por el swap para cubrir pagos a EEUU antes que al Fondo —un escenario plausible ante vencimientos inminentes como los u$s822 millones de intereses al FMI hoy—, podría interpretarse como una infracción de los estatutos, algo que podría generar retrasos en los desembolsos pendientes del EFF".

