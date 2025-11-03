Axel Kicillof fue uno de los gobernadores que no participó de la reunión entre Javier Milei y los mandatarios provinciales la semana pasada. Con Diego Santilli ahora ministro del Interior, desde el entorno del bonaerense se muestran excépticos de que la relación con la Casa Rosada mejore, pero adelantan que si son convocados asistirán.
"SI CONVOCA, VAMOS"
Pedido con chicana del gobierno de Axel Kicillof a Santilli: "Que gestione la plata que nos robó Milei"
El jefe de gabinete de Axel Kicillof habló de Diego Santilli como ministro del Interior, reiteró el reclamo de fondos, pero asistirán a una convocatoria oficial
Chicana de Bianco a Diego Santilli
Primera reacción del entorno de Axel Kicillof a la designación de Diego Santilli en el ministerio del Interior con poco entusiasmo y mucha ironía por parte del jefe de ministros bonaerense Carlos Bianco: "Me parece que tiene una responsabilidad, que es trabajar para solucionar los problemas de las provincias, más allá de su pertenencia a la Provincia, como bonaerense y candidato de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno le robó 12.000 billones de pesos. Así que seguro está en este momento gestionando que se devuelvan, hablando con Toto Caputo de la plata que nos robó Milei".
En declaraciones este lunes 3/11 a la radio Futurock, Bianco recordó los fondos que la Nación le debe a la provincia y que llevaron a Kicillof a presentar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia que incluye deudas varias y saldos de obras públicas.
¿Axel Kicillof con Javier Milei?
En relación a los vínculos entre el gobierno bonaerense y Nación, Bianco recordó: "Tuvimos varias reuniones, todas fueron públicas. Me trataron bien, me dieron un rico café, pero no me ofrecieron ninguna solución. Pasa lo de siempre, dicen que lo reciben pero que lo tienen que elevar y la respuesta nunca llega”.
En esa línea, anticipando un posible llamado de Santilli para reunirse, Bianco anticipó el escenario: "Santilli los primeros días va a mostrar proactividad, cierta apertura, seguramente nos vamos a juntar, si nos convoca vamos a ir, pero no nos va a traer ninguna solución".
Horas antes de las declaraciones de Bianco, Santilli dio varias entrevistas a distintos medios de comunicación, en una de ellas a Radio Rivadavia fue crítico de Kicillof y no dijo si lo llamaría para reunirse: “Tenés un gobernador que dice una cosa y hace otra. Se rehusó al Pacto de Mayo, no adhiere a las leyes antimafia y cuando hablamos de bajar impuestos los sube…”
