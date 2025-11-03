Pedido con chicana del gobierno de Axel Kicillof a Santilli: "Que gestione la plata que nos robó Milei"

Chicana de Bianco a Diego Santilli

Primera reacción del entorno de Axel Kicillof a la designación de Diego Santilli en el ministerio del Interior con poco entusiasmo y mucha ironía por parte del jefe de ministros bonaerense Carlos Bianco: "Me parece que tiene una responsabilidad, que es trabajar para solucionar los problemas de las provincias, más allá de su pertenencia a la Provincia, como bonaerense y candidato de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno le robó 12.000 billones de pesos. Así que seguro está en este momento gestionando que se devuelvan, hablando con Toto Caputo de la plata que nos robó Milei".