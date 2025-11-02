urgente24
Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial

Se mencionaba a Santiago Caputo con firmeza para ocupar la Jefatura de Gabinete o el ministerio de Interior tras salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

02 de noviembre de 2025 - 19:35
En distintos programas libertarios de streaming se aseguró, tras la elección del 26 de Octubre, que Karina Milei había logrado frenar un golpe interno (¿de Santiago Caputo?) tras la catastrófica derrota de La Libertad Avanza el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.

Se decía que, tras la conmoción inicial, que el asesor estrella había tomado las riendas y pergeñaba una modificación integral de gabinete.

Su participación para lograr el apoyo de Donald Trump en el momento más difícil de la campaña electoral, cuando la Casa Rosada se había quedado sin dólares para responder en el mercado financiero había sido internamente muy valorada.

Sin embargo, tras el rescate providencial de Washington, todo cambió.

La Secretaria General de la presidencia se “ató al mástil” para evitar los cantos de sirena y ratificó a sus asesores (Lule y Martín Menem). Todo cambió tras las parlamentarias de medio término y el famoso “triángulo de hierro” quedó reducido a la voluntad de los hermanos gobernantes. La Secretaria General de la presidencia se “ató al mástil” para evitar los cantos de sirena y ratificó a sus asesores (Lule y Martín Menem). Todo cambió tras las parlamentarias de medio término y el famoso “triángulo de hierro” quedó reducido a la voluntad de los hermanos gobernantes.

santiago caputo2
Santiago Caputo fue mencionado como posible reemplazante de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

Un ingreso formal de Santiago Caputo que quedó “en veremos”

Los rumores sobre un cambio de status en las funciones del asesor permanecen ahora entre paréntesis.

Por ahora, el menor de los Caputo mantendría su poder interno y no tiene que firmar resoluciones que podrían haberlo complicado en el futuro.

¿Avanzarán sobre sus “dominios”?

El asesor parece tener un carácter multifacético al punto que tiene influencias sobre:

-YPF, a través de su socio Guillermo Garat

-Anses,

-Arca,

-ministerio de Salud (allí está el doctor Mario Lugones, padre de otro de sus socios en el sector privado)

-el ministerio de Justicia, el vicejefe es de su íntima confianza, Sebastián Amerio

-la SIDE, gracias al alfil caputista Sergio Neiffert.

Algunas versiones indican que la tenebrosa secretaría que nuclea a los espías podría asistir al desembarco allí del diputado nacional Cristian Ritondo quien aún encabeza el bloque de diputados macristas en la Cámara baja pero ya funciona a pleno dentro del esquema de poder de La Libertad Avanza. Algunas versiones indican que la tenebrosa secretaría que nuclea a los espías podría asistir al desembarco allí del diputado nacional Cristian Ritondo quien aún encabeza el bloque de diputados macristas en la Cámara baja pero ya funciona a pleno dentro del esquema de poder de La Libertad Avanza.

