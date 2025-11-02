En distintos programas libertarios de streaming se aseguró, tras la elección del 26 de Octubre, que Karina Milei había logrado frenar un golpe interno (¿de Santiago Caputo?) tras la catastrófica derrota de La Libertad Avanza el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.
¿LA GUILLOTINA DE KARINA?
Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial
Se mencionaba a Santiago Caputo con firmeza para ocupar la Jefatura de Gabinete o el ministerio de Interior tras salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán
Se decía que, tras la conmoción inicial, que el asesor estrella había tomado las riendas y pergeñaba una modificación integral de gabinete.
Su participación para lograr el apoyo de Donald Trump en el momento más difícil de la campaña electoral, cuando la Casa Rosada se había quedado sin dólares para responder en el mercado financiero había sido internamente muy valorada.
Sin embargo, tras el rescate providencial de Washington, todo cambió.
Un ingreso formal de Santiago Caputo que quedó “en veremos”
Los rumores sobre un cambio de status en las funciones del asesor permanecen ahora entre paréntesis.
Por ahora, el menor de los Caputo mantendría su poder interno y no tiene que firmar resoluciones que podrían haberlo complicado en el futuro.
¿Avanzarán sobre sus “dominios”?
El asesor parece tener un carácter multifacético al punto que tiene influencias sobre:
-YPF, a través de su socio Guillermo Garat
-Anses,
-Arca,
-ministerio de Salud (allí está el doctor Mario Lugones, padre de otro de sus socios en el sector privado)
-el ministerio de Justicia, el vicejefe es de su íntima confianza, Sebastián Amerio
-la SIDE, gracias al alfil caputista Sergio Neiffert.