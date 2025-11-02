Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial

santiago caputo2 Santiago Caputo fue mencionado como posible reemplazante de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

Un ingreso formal de Santiago Caputo que quedó “en veremos”

Los rumores sobre un cambio de status en las funciones del asesor permanecen ahora entre paréntesis.

Por ahora, el menor de los Caputo mantendría su poder interno y no tiene que firmar resoluciones que podrían haberlo complicado en el futuro.

¿Avanzarán sobre sus “dominios”?

El asesor parece tener un carácter multifacético al punto que tiene influencias sobre:

-YPF, a través de su socio Guillermo Garat

-Anses,

-Arca,

-ministerio de Salud (allí está el doctor Mario Lugones, padre de otro de sus socios en el sector privado)

-el ministerio de Justicia, el vicejefe es de su íntima confianza, Sebastián Amerio

-la SIDE, gracias al alfil caputista Sergio Neiffert.

Algunas versiones indican que la tenebrosa secretaría que nuclea a los espías podría asistir al desembarco allí del diputado nacional Cristian Ritondo quien aún encabeza el bloque de diputados macristas en la Cámara baja pero ya funciona a pleno dentro del esquema de poder de La Libertad Avanza.