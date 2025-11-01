La idea del cambio de gabinete de Javier Milei fue expuesta en los medios por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto como idea de Barry Bennett, el CEO de la organización conservadora trumpista CPAC y aliado en la Argentina de Santiago Caputo vía Leonardo Scatturice. La idea era ampliar la base de respaldo a Milei luego de las elecciones del 26/10, ignorando que La Libertad avanza obtendría un triunfo tan notable como inesperado. De inmediato, Karina Milei promovió la candidatura de Manuel Adorni a Jefe de Gabinete de Ministros como 'tapón' al ascenso de Santiago Caputo. Y Karina ganó la noche de Halloween (31/10).
UN GABINETE DE MENOR CALIDAD
Karina Milei ganadora del Halloween 2025 (enojado, Macri devaluó a Manuel Adorni)
Barry Bennett lanzó a Santiago Caputo pero Karina Milei impuso a Manuel Adorni. ¿Sebastián Pareja por Lisandro Catalán? Mauricio Macri pintó un gabinete pobre.
Sucedió que la versión oficiosa de aquella reunión de Bennett con Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, en presencia de Santiago Caputo, es que el estadounidense les mencionó que sería interesante que su amigo integrara el gabinete de Milei "en un cargo importante", y todos coincidieron en que se estaba hablando de la Jefatura de Gabinete de Ministros, hasta el 31/10 en manos de Guillermo Francos, algo que tranquilizaba al 'Círculo Rojo', al que le genera vértigo la mayoría de los personajes de Mileilandia.
Karina Milei, ganadora de la elección del 26/10, no estaba dispuesta a obsequiar su triunfo a Santiago Caputo, y reforzó la candidatura de Adorni. Guillermo Francos, con toda razón, no toleró que la disputa dentro del gabinete se hiciera a costa de su buen nombre y honor, consideró que Javier Milei no lo había respaldado lo suficiente ni en la reunión con los gobernadores ni después, y le renunció por X al Presidente que había renunciado por X a otros funcionarios. Que beba de su propia medicina. Con él se marchó su escudero, Lisandro Catalán, dejando vacante el Ministerio del Interior.
Milei estaba cenando milanesas con Mauricio Macri, a quien dejó sentado, sin poder negociar el único tema que le preocupa al ex Presidente, que es el dinero de la Ciudad de Buenos Aires, y fue a clamar a Karina por una solución. Ella ya tenía todo dispuesto -la agencia Noticias Argentinas hacía varios minutos que ya anticipaba que Manuel Adorni sería Jefe del Gabinete de Ministros en lugar de Francos-, y sólo tuvo que lanzar el comunicado ya redactado. Fin.
Manuel Adorni devaluado por Macri
El equipo de Karina Milei es de baja calidad, eso es público y notorio. Ella es ingeniosa, creativa, audaz y más cerebral que su hermano. Pero es limitada en su formación y gestiona con una cosmogonía ramplona. Su universo de contacto es básico. Su propuesta de Manuel Adorni para Jefe de Gabinete y de Sebastián Pareja ministro del Interior, lo corrobora.
En verdad ella había pensado en Lule Menem para ministro del Interior pero las dificultades judiciales posibles de Menem dificulta esa posibilidad. El recambio es Pareja, quien quiere una gran exposición para que Diego Santilli no le quite la posibilidad de imaginarse candidato a gobernador bonaerense 2027.
Ella llegó a fabular con Martín Menem jefe de Gabinete pero rápidamente reculó: sería obsequiarle a Ritondo la presidencia de la Cámara Baja, lo que no está en sus planes.
La idea de estar negociando políticas y recursos con Pareja ha deprimido a más de un gobernador durante la tarde del sábado.
Además de Adorni, Macri posteó en X no solamente su desacuerdo con Javier Milei sino lo que opina todo el 'Círculo Rojo' acerca del columnista de Radio Rivadavia devenido en vocero de Javier Milei: carece de experiencia para el cargo:
"Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el Presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país."
Devaluación de Manuel Adorni antes de asumir. Problemón para Karina. Un llamado de atención a Javier Milei, que ha delegado la gestión del Estado en la secretaria general de la Presidencia.
Hay un alerta de que los Milei pueden estar 'licuando' en forma acelerada el éxito del 26/10.
Sebastián Pareja
Si Mauricio Macri opina eso de Manuel Adorni, lo de Sebastián Pareja como candidato a Interior es más grave.
Los gobernadores estuvieron en una reunión organizada por Francos / Catalán, y ambos ya no están en el Gobierno.
Varios gobernadores sospechaban que podría suceder precisamente esto y no querían participar pero la gestión personal de Francos y Catalán los convenció. Error.
¿Cuál sería el atributo de Pareja para sentarse con los gobernadores?
El nombre de Pareja apareció porque Santiago Caputo no quiere ese Ministerio del Interior 'a lo Florencio Randazzo' que le intentan fabricar para ponerlo a las órdenes de Manuel Adorni.
Caputo tiene un problema adicional: cómo retener sus zonas de influencia cuando no acepta comprometerse más en la Administración, o cómo detener el avance irresistible de Karina Milei. O cómo salir del Gobierno dejando 'en banda' a un montón de personas comprometidas con su proyecto.
Otra vez: la guerra doméstica que no consigue cortar Javier Milei puede comprometer su futuro.
