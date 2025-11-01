Karina Milei ganadora del Halloween 2025 (enojado, Macri devaluó a Manuel Adorni)

En verdad ella había pensado en Lule Menem para ministro del Interior pero las dificultades judiciales posibles de Menem dificulta esa posibilidad. El recambio es Pareja, quien quiere una gran exposición para que Diego Santilli no le quite la posibilidad de imaginarse candidato a gobernador bonaerense 2027.

Ella llegó a fabular con Martín Menem jefe de Gabinete pero rápidamente reculó: sería obsequiarle a Ritondo la presidencia de la Cámara Baja, lo que no está en sus planes.

La idea de estar negociando políticas y recursos con Pareja ha deprimido a más de un gobernador durante la tarde del sábado.

Además de Adorni, Macri posteó en X no solamente su desacuerdo con Javier Milei sino lo que opina todo el 'Círculo Rojo' acerca del columnista de Radio Rivadavia devenido en vocero de Javier Milei: carece de experiencia para el cargo:

"Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el Presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país."

Embed Atención. Macri revela que no está de acuerdo con los cambios en el gabinete y que anoche no hubo acuerdo con Milei. https://t.co/IxZtTEikvQ — Alan Longy (@AlanLongy) November 1, 2025

Devaluación de Manuel Adorni antes de asumir. Problemón para Karina. Un llamado de atención a Javier Milei, que ha delegado la gestión del Estado en la secretaria general de la Presidencia.

Hay un alerta de que los Milei pueden estar 'licuando' en forma acelerada el éxito del 26/10.

Sebastián Pareja

Si Mauricio Macri opina eso de Manuel Adorni, lo de Sebastián Pareja como candidato a Interior es más grave.

Los gobernadores estuvieron en una reunión organizada por Francos / Catalán, y ambos ya no están en el Gobierno.

Varios gobernadores sospechaban que podría suceder precisamente esto y no querían participar pero la gestión personal de Francos y Catalán los convenció. Error.

¿Cuál sería el atributo de Pareja para sentarse con los gobernadores?

El nombre de Pareja apareció porque Santiago Caputo no quiere ese Ministerio del Interior 'a lo Florencio Randazzo' que le intentan fabricar para ponerlo a las órdenes de Manuel Adorni.

Caputo tiene un problema adicional: cómo retener sus zonas de influencia cuando no acepta comprometerse más en la Administración, o cómo detener el avance irresistible de Karina Milei. O cómo salir del Gobierno dejando 'en banda' a un montón de personas comprometidas con su proyecto.

Otra vez: la guerra doméstica que no consigue cortar Javier Milei puede comprometer su futuro.

--------------------------

Más contenido de Urgente24

Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados

Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei

Líder de ultraderecha embistió contra Milei y suspenden la CPAC México

Reacciones en defensa de Kicillof por carta de CFK calientan previa a reunión con intendentes