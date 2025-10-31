Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoVasquezOk/status/1984338263872503880&partner=&hide_thread=false Siento la necesidad de definirme con pleno apoyo al rumbo y cambio profundo que lleva adelante el Gobierno de @JMilei en quien confío, y no pretendo ser oposición. Seguiré acompañando a @PatoBullrich con convicción. Los colores no modifican las ideas y menos aún los valores que… — Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) October 31, 2025

De esa forma, el bloque amarillo se quedará con alrededor de 17 diputados a partir del recambio de fin de año. LLA, en cambio, acumulará 87, por lo que consolida el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales contra eventuales leyes opositoras sin la necesidad de aliados.

La antesala de esa ruptura fue la que se produjo tanto en las legislaturas bonaerense y porteña, donde los legisladores referenciados en Bullrich sumaron fuerzas con LLA. Los pases no habían llegado hasta el Congreso hasta ahora.

Los diputados que ahora ingresarán al bloque oficialista “estaban con la Libertad Avanza, pero no había sido explicitado todavía, para evitar roces”, indicaron las fuentes citadas por el portal Infobae.

“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado y la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso recae además en aquellos diputados que responden Bullrich que tienen mandato hasta 2027″, abundaron.

Arabia, uno de los que emprende el éxodo hacia el bloque violeta, había reprochado los comentarios que Macri hizo en las últimas horas, cuando anticipó que el PRO tendría un candidato presidencial propio en 2027, cuando acababa de ganar las elecciones el espacio de Milei, del que el partido amarillo fue aliado.

"Hablar de candidaturas en el 2027 es estar completamente desconectado de la realidad y de lo que tenemos que hacer hoy", disparó el diputado. Arabia fue expulsado formalmente del PRO bajo el argumento de sus inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo partidario, aunque por lo bajo en realidad se le recriminaba su cercanía con los libertarios cuando la relación Milei-Macri atravesaba el peor momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamianArabia/status/1983992180453863800&partner=&hide_thread=false Hablar de candidaturas en el 2027 es estar completamente desconectado de la realidad y de lo que tenemos que hacer hoy. — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) October 30, 2025

En ese sentido también se había expresado Giudici, quien en una entrevista en el canal TN dijo el jueves que "se equivocan los que disputan liderazgo o se diferencian después de aportar tanto al triunfo y la gobernabilidad de Milei”.

Por su parte, Bullrich, quien arrasó en la Capital Federal con el 50% que sacó como candidata a senadora, habría acordado con Karina Milei que conducirá el bloque oficialista desde el 10/12.

De acuerdo a Letra P, la ministra rechazó asumir la presidencia provisional de la Cámara Alta, en reemplazo del libertario puntanto Bartolomé Abdala. De hacerlo, quedará en la línea de sucesión.

Según ese mismo medio, Bullrich declinó ese puesto dado que implica reemplazar a Victoria Villarruel al frente de las sesiones.

En cuanto a Diputados, Letra P agrega que Bullrich también consiguió la vicepresidencia de la Cámara que dirige Martín Menem para Luis Petri. El ministro de Defensa fue la cara de la mejor performance de LLA de todo el país, en Mendoza, con el 53%.

“El Pro está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, había dicho Macri en Chile.

Este viernes será recibido por Milei en una posición de mayor debilidad que cuando pronunció esas palabras.

