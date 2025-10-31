La Iglesia está enojada con Javier Milei: El pedido sin respuesta y los reproches al Ejecutivo

Casi un año después de haber solicitado una audiencia formal con el presidente Javier Milei, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sigue sin obtener respuesta. En la Iglesia reconocen que la falta de contacto directo con el Gobierno genera “preocupación y desconcierto”, especialmente en un contexto social y político que, aseguran, requiere “diálogo y acuerdos amplios”.
La Iglesia está esperando una respuesta del gobierno de Milei que nunca llega. El último contacto entre la Iglesia y el Gobierno fue hace 10 meses.
El secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, fue quien puso en palabras el malestar que circula dentro de la institución. En una entrevista con Radio María, el obispo recordó que la Iglesia mantiene una tradición de saludar a cada presidente en vísperas de Navidad, pero aclaró que en diciembre pasado el pedido formal nunca fue respondido. “No tuvimos ni una explicación”, lamentó.
Un año sin contacto directo del Gobierno con la Iglesia
Según detalló Pizarro, el único encuentro institucional entre representantes de la Iglesia y el Gobierno nacional se produjo hace diez meses, con el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. Desde entonces, no hubo más instancias de diálogo.
“Recibimos a políticos, empresarios, sindicalistas, personas que piden y reclaman diálogo, pero eso no se traduce en hechos concretos. No vemos voluntad política de hacerlo”.
El Episcopado, que en el último tiempo multiplicó reuniones con distintos actores sociales, buscó posicionarse como un espacio de encuentro frente a la tensión política que atraviesa al país. “Muchos nos piden que oficiemos de puente con senadores o diputados, pero hasta ahora no hemos tenido puertas abiertas para eso”, explicó Pizarro, quien expresó su deseo de que “este clima cambie” tras las elecciones legislativas.
Críticas al aislamiento de Milei y el Gobierno
En su diagnóstico, el religioso señaló que el aislamiento político del Ejecutivo no solo afecta a la Iglesia, sino a múltiples sectores de la sociedad. “No han mostrado mucho interés por dialogar. Han tomado su rumbo y caminado solos. Esperamos que este nuevo momento sirva para recuperar los puentes”, remarcó.
Desde la conducción del Episcopado insisten en que el país necesita reconstruir canales de diálogo y cooperación entre el Gobierno, las instituciones y la ciudadanía. “Es tiempo de acuerdos y de construir consensos. No solo para resolver los problemas económicos, sino también los sociales y culturales”, sostienen.
Llamado al consenso tras las elecciones
Respecto al clima político que dejaron las recientes elecciones, Pizarro sostuvo que “a los argentinos nos cuesta expresar nuestras decisiones y también aceptar las diferencias”. Sin embargo, insistió en que el voto debe asumirse como una oportunidad para fortalecer la convivencia democrática.
“Después de las elecciones tenemos que trabajar en los consensos. No es solo un desafío para el Gobierno, también para toda la política”, afirmó. Y añadió: “La Iglesia quiere ser un espacio de encuentro. Estamos disponibles para acompañar y facilitar el diálogo cuando sea necesario”.
El mensaje de fondo es claro: la Iglesia espera que Milei escuche. Y, aunque la falta de respuesta al pedido de audiencia se percibe como un desaire institucional, en el Episcopado aún prevalece la expectativa de que “la etapa que viene sea distinta”.
“Es un buen momento para volver a unirnos y empujar todos para el mismo lado”, concluyó Pizarro, dejando abierta la puerta a un reencuentro que, por ahora, sigue pendiente.
