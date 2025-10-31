La Iglesia está enojada con Javier Milei: El pedido sin respuesta y los reproches al Ejecutivo

Críticas al aislamiento de Milei y el Gobierno

En su diagnóstico, el religioso señaló que el aislamiento político del Ejecutivo no solo afecta a la Iglesia, sino a múltiples sectores de la sociedad. “No han mostrado mucho interés por dialogar. Han tomado su rumbo y caminado solos. Esperamos que este nuevo momento sirva para recuperar los puentes”, remarcó.

Desde la conducción del Episcopado insisten en que el país necesita reconstruir canales de diálogo y cooperación entre el Gobierno, las instituciones y la ciudadanía. “Es tiempo de acuerdos y de construir consensos. No solo para resolver los problemas económicos, sino también los sociales y culturales”, sostienen.

Llamado al consenso tras las elecciones

Respecto al clima político que dejaron las recientes elecciones, Pizarro sostuvo que “a los argentinos nos cuesta expresar nuestras decisiones y también aceptar las diferencias”. Sin embargo, insistió en que el voto debe asumirse como una oportunidad para fortalecer la convivencia democrática.

“Después de las elecciones tenemos que trabajar en los consensos. No es solo un desafío para el Gobierno, también para toda la política”, afirmó. Y añadió: “La Iglesia quiere ser un espacio de encuentro. Estamos disponibles para acompañar y facilitar el diálogo cuando sea necesario”.

El mensaje de fondo es claro: la Iglesia espera que Milei escuche. Y, aunque la falta de respuesta al pedido de audiencia se percibe como un desaire institucional, en el Episcopado aún prevalece la expectativa de que “la etapa que viene sea distinta”.

“Es un buen momento para volver a unirnos y empujar todos para el mismo lado”, concluyó Pizarro, dejando abierta la puerta a un reencuentro que, por ahora, sigue pendiente.

