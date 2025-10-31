El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Miami para participar del America Business Forum, un evento que reunirá a algunas de las figuras más influyentes del mundo empresarial y político. Aunque no está prevista una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno argentino aprovechará la visita para estrechar vínculos con inversores y compañías globales, en un momento clave para la economía nacional.
NUEVO VIAJE
Milei viaja a USA para reforzar lazos con empresarios y atraer inversiones: La agenda prevista
Javier Milei viaja a Miami y espera reunirse con diversos empresarios estadounidenses para traer inversiones al país. El Gobierno ultima los detalles.
Nuevo viaje de Javier Milei
La cumbre, que se desarrollará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, contará con la presencia de líderes de distintos sectores como el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon; el presidente de Google, Eric Schmidt; el titular de Citadel, Ken Griffin; el cofundador de Flow, Adam Neumann; y el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. También participarán referentes del ámbito deportivo como Lionel Messi y Rafael Nadal, además de la dirigente venezolana María Corina Machado.
La agenda con empresarios
Según pudo saber el canal TN, la delegación argentina trabaja en una agenda paralela de encuentros bilaterales con empresarios y fondos de inversión, con el objetivo de acelerar la llegada de capitales y presentar las reformas estructurales que impulsa el Gobierno. El discurso del mandatario estará centrado en la recuperación económica, la estabilidad fiscal y el nuevo marco de desregulación, que busca posicionar a la Argentina como un país atractivo para invertir.
Sin encuentro con Trump, pero con guiños políticos
En Balcarce 50 aseguran que no hay gestiones formales para concretar un encuentro con Donald Trump. “Es muy poco probable, porque estarán en Miami en días distintos”, explicaron fuentes oficiales. Aun así, el acercamiento político entre ambos referentes —que comparten afinidades ideológicas— sigue en marcha y se espera que haya contactos indirectos a través de los equipos de trabajo de ambos gobiernos.
El Gobierno argentino considera que la visita servirá también para reforzar el vínculo con Estados Unidos, en medio de las negociaciones para conseguir un préstamo por 20 mil millones de dólares con bancos de Wall Street, destinado a cubrir vencimientos de deuda de 2026. A ese monto se suma el swap por otros 20 mil millones que la administración de Trump ya había oficializado a través del Banco Central.
Expectativa por acuerdos comerciales y nuevas inversiones
Mientras tanto, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, avanza en un acuerdo de reducción recíproca de aranceles con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, liderada por Jamieson Greer. En el Gobierno aseguran que el entendimiento “ya está prácticamente cerrado” y que solo falta definir el momento de su anuncio conjunto.
Otro de los temas en la agenda bilateral es la visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien manifestó su intención de viajar a la Argentina en las próximas semanas, aunque la fecha todavía no fue confirmada oficialmente. En la Casa Rosada creen que su llegada será una señal política clave de apoyo desde Washington.
Además, Milei recibirá este mes al nuevo embajador estadounidense, Peter Lamelas, quien presentará sus cartas credenciales ante el presidente. En Balcarce 50 esperan que ese encuentro marque el inicio de una etapa de cooperación más activa entre ambos gobiernos, que incluirá también a los gobernadores dialoguistas, a quienes se busca sumar a los contactos con funcionarios y empresas norteamericanas.
El viaje a Miami se perfila, así, como un gesto de apertura hacia el mundo empresarial, en un intento del Presidente por mostrar que la Argentina quiere volver a ser confiable para los inversores. Sin reunión con Trump, pero con la mirada puesta en los grandes capitales, Milei buscará consolidar su imagen de líder liberal ante los ojos de los mercados y de la comunidad internacional.
