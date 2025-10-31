Milei viaja a USA para reforzar lazos con empresarios y atraer inversiones: La agenda prevista

Expectativa por acuerdos comerciales y nuevas inversiones

Mientras tanto, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, avanza en un acuerdo de reducción recíproca de aranceles con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, liderada por Jamieson Greer. En el Gobierno aseguran que el entendimiento “ya está prácticamente cerrado” y que solo falta definir el momento de su anuncio conjunto.

Otro de los temas en la agenda bilateral es la visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien manifestó su intención de viajar a la Argentina en las próximas semanas, aunque la fecha todavía no fue confirmada oficialmente. En la Casa Rosada creen que su llegada será una señal política clave de apoyo desde Washington.

Además, Milei recibirá este mes al nuevo embajador estadounidense, Peter Lamelas, quien presentará sus cartas credenciales ante el presidente. En Balcarce 50 esperan que ese encuentro marque el inicio de una etapa de cooperación más activa entre ambos gobiernos, que incluirá también a los gobernadores dialoguistas, a quienes se busca sumar a los contactos con funcionarios y empresas norteamericanas.

El viaje a Miami se perfila, así, como un gesto de apertura hacia el mundo empresarial, en un intento del Presidente por mostrar que la Argentina quiere volver a ser confiable para los inversores. Sin reunión con Trump, pero con la mirada puesta en los grandes capitales, Milei buscará consolidar su imagen de líder liberal ante los ojos de los mercados y de la comunidad internacional.

