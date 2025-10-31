Sube el impuesto a los combustibles, y moverá los precios en surtidores (dos veces)

Si bien la norma no fija precios finales, en el sector energético estiman que el ajuste dispuesto podría implicar una suba cercana al 4% promedio en las naftas y al 3% en el gasoil durante noviembre. Luego, con la aplicación completa del esquema en diciembre, se espera un nuevo incremento que podría elevar el costo de los combustibles entre 8% y 10% adicional, dependiendo de la región y del tipo de producto.

Y al impacto de estos valores, habrá que sumar los ajustes propios de cada petrolera, que desde hace meses manejan precios variables según la zona y la demanda.

Surtidores. El decreto establece que, desde el 1° de diciembre, se aplicará el resto del aumento pendiente de 2024 y los ajustes programados para los primeros dos trimestres de 2025.

Así, el mismo se sentirá en el surtidor desde el 1° de noviembre, pero el aumento total recién se completará en diciembre.

El decreto oficial establece que, desde el 1° de diciembre, se aplicará el resto del aumento pendiente correspondiente a 2024 y los ajustes programados para los primeros dos trimestres de 2025

El Gobierno viene postergando la actualización total de los impuestos a los combustibles desde mediados de 2024, en un intento por moderar el impacto en la inflación. Sin embargo, con esta nueva fase de incrementos, el sector prevé que el costo final en los surtidores vuelva a subir de manera significativa hacia fin de año.

Cabe recordar que el Ejecutivo sostiene que la medida forma parte de un esquema gradual que apunta a reordenar las cuentas públicas sin frenar la actividad económica. Sin embargo, el desafío sigue siendo cómo equilibrar la recaudación fiscal con la presión que estos aumentos ejercen sobre los precios y el bolsillo de los consumidores.

