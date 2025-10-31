Créditos hipotecarios del Banco Nación: Qué pasará con las cuotas en noviembre

Entre los puntos más destacados del programa actual del Banco Nación se encuentran:

Financiamiento en UVA , actualizable según el índice de precios al consumidor.

, actualizable según el índice de precios al consumidor. Cuotas mensuales bajo sistema francés , con amortización constante y disminución progresiva de intereses.

, con amortización constante y disminución progresiva de intereses. Monto máximo de préstamo: hasta $390 millones .

hasta . Cobertura: hasta el 75% del valor de la vivienda .

hasta el . Plazos: hasta 30 años.

Para quienes busquen solicitarlo, el banco aclara que la cuota mensual no puede superar entre el 30% y 35% del ingreso familiar neto. Además, se exige contar con ahorro previo para cubrir la diferencia entre el valor total del inmueble y el monto que financia el banco.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto se paga si pedís $75 millones

El interrogante para muchos es cuánto cuesta acceder hoy a uno de estos préstamos.

De acuerdo con las condiciones actuales, si una persona solicita $75 millones y elige pagarlo en 30 años, la cuota inicial rondará los $380.014.

Sin embargo, esa cifra puede modificarse mes a mes según la actualización del UVA, por lo que el monto total a pagar durante la vida del crédito resulta imposible de calcular con precisión.

La ventaja principal sigue siendo la tasa baja del Banco Nación, lo que mantiene sus créditos entre los más competitivos del sistema financiero argentino.

Créditos hipotecarios y elecciones: Cómo impactó la incertidumbre política

Las elecciones nacionales generaron semanas de tensión en el mercado financiero y en el sistema bancario.

Mientras algunas entidades privadas pausaron sus líneas de crédito o modificaron condiciones, el Banco Nación optó por sostener su oferta y brindar señales de estabilidad a sus clientes.

Esta estrategia busca fomentar la confianza en los préstamos hipotecarios, que en los últimos años habían perdido atractivo por la inflación y la volatilidad del tipo de cambio.

Cómo comprar una casa o departamento con créditos hipotecarios en CABA

No obstante, el Banco Nación realizó ajustes en su scoring crediticio, el puntaje que evalúa la solvencia y el comportamiento financiero de los solicitantes. Hasta hace poco, se necesitaban entre 400 y 700 puntos para calificar, pero actualmente el umbral habría subido por encima de los 900 puntos, según fuentes del sector.

Esto implica que, aunque el producto sigue vigente, acceder a él es más difícil que antes.

Cómo mejorar el scoring para acceder a los créditos hipotecarios del Banco Nación

El scoring bancario se convirtió en la principal barrera para quienes buscan calificar a un préstamo hipotecario.

El Banco Nación recomienda mantener un historial crediticio impecable, consumir regularmente con tarjeta, tener créditos previos pagados a término y evitar demoras o incumplimientos en cualquier tipo de pago.

