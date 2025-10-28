AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei

Universidad de AFA

Una de las cosas que se anunció en esta Asamblea es la creación de la Universidad de AFA, la cual se llamará “UnAFA” y estará dirigida a jugadores, entrenadores, dirigentes y toda la familia del fútbol, para que puedan formarse y tener un mejor futuro laboral.

Claudio Tapia la presentó y dijo: “Todos podrán estudiar, recibirse y aspirar a una calidad de vida mejor para quienes lo deseen”.

A su vez estuvo presente el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, quien ayudará con la parte académica de esta nueva institución, Alberto Barbieri, quién expresó lo siguiente:

“Hoy tengo el honor de presentarles lo que será la Universidad del Fútbol Argentino, que se llamará UnAFA. Hay una vocación transformadora, intentaremos convertir esa pasión en conocimiento, será de carácter mundial y de alcance internacional. Será la primera institución de su tipo en Latinoamérica”.

De esta forma AFA será innovadora en este tipo de educaciones en toda Latinoamérica, otro gol para el mandato de Claudio “Chiqui” Tapia.

