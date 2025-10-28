La Asamblea anual de AFA trató 10 puntos en este día martes 28 de octubre, los cuales fueron todos aprobados por unanimidad por los 44 de 46 representantes que había presentes. De dichos puntos destaca el cambio de domicilio de AFA, pasó de CABA a PBA, algo insignificante al parecer, pero en realidad fue una jugada legal de “Chiqui” Tapia.
ASAMBLEA ANUAL
AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei
AFA celebró la Asamblea anual y dentro de los puntos aprobados se destaca el de cambio de domicilio, una movida de Tapia para evitar a Milei.
AFA cambia de domicilio de CABA a Provincia de Buenos Aires
AFA dejará de tener domicilio legal en la calle Viamonte para trasladar sus oficinas a Ezeiza al predio Lionel Andrés Messi, algo que lo liberará por el momento de Javier Milei y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
En la asamblea anterior AFA había tenido problemas legales, ya que el presidente de Talleres, Andrés Fassi, apoyado por el de la Nación, Javier Milei, había presentado papeles al IGJ para anular dicha Asamblea, algo que no logro, pero a AFA le costó desatar ese nudo legal.
Esto lo hizo pensar a Tapia y compañía para decidir cambiar de domicilio y pasar todo lo de Viamonte a Ezeiza, de esta forma se liberaba de la jurisdicción de la Inspección general de Justicia, organismo que le había puesto trabas para realizar la Asamblea anterior. Todo esto diagramado por Fassi y Milei.
Ahora con su dirección física de Ezeiza depende de la provincia de Buenos Aires y no de Capital Federal, entonces se libera de IGJ, Fassi y Milei. Por las dudas si en un futuro cercano, y sobre todo ahora que Milei ganó las elecciones, vuelven a la carga por las SAD.
Universidad de AFA
Una de las cosas que se anunció en esta Asamblea es la creación de la Universidad de AFA, la cual se llamará “UnAFA” y estará dirigida a jugadores, entrenadores, dirigentes y toda la familia del fútbol, para que puedan formarse y tener un mejor futuro laboral.
Claudio Tapia la presentó y dijo: “Todos podrán estudiar, recibirse y aspirar a una calidad de vida mejor para quienes lo deseen”.
A su vez estuvo presente el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, quien ayudará con la parte académica de esta nueva institución, Alberto Barbieri, quién expresó lo siguiente:
“Hoy tengo el honor de presentarles lo que será la Universidad del Fútbol Argentino, que se llamará UnAFA. Hay una vocación transformadora, intentaremos convertir esa pasión en conocimiento, será de carácter mundial y de alcance internacional. Será la primera institución de su tipo en Latinoamérica”.
De esta forma AFA será innovadora en este tipo de educaciones en toda Latinoamérica, otro gol para el mandato de Claudio “Chiqui” Tapia.
+ de Golazo24
Venden histórico estadio que albergó 2 finales de Copa del Mundo
En Boca festejan la picardía de Leandro Paredes y Úbeda mira para otro lado
Volver con la ex: Platense negocia el regreso de la dupla Orsi-Gómez