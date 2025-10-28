"La final entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre (horario y estadio a confirmar)", notificó la AFA en sus redes sociales. Como es costumbre, la entidad que rige al fútbol en la Argentina, comunicó a medias, ya que los hinchas aún no conocen la sede del partido. Mucho pero mucho enojo...
¿Y AHORA QUÉ...?
Revuelo contra la AFA: suspicacias y quejas por el día de la final de la Copa Argentina
La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) determinó que la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Jrs se dispute el próximo 5/11.
La Lepra Mendocina y el Bicho definirán el torneo más federal de todos. Los dirigidos por Alfredo Berti vienen de ganarle el pasado viernes 24 de octubre a River Plate en las semifinales del certamen, mientras que el conjunto de Nicolás Diez venció a Belgrano de Córdoba -con polémica- el día anterior y se clasificó a la final.
A continuación, el camino completo de IRM hasta llegar a la definición:
- Superó a Estudiantes de Buenos Aires por 1-0 en 32avos.
- Se impuso 3-1 en los penales ante Platense luego de haber igualado 2-2 en 16avos.
- Le ganó 2-1 a Central Córdoba de Rosario en 8vos. de final
- Aplastó a Tigre por 3-1 en los 4tos.
- Eyectó a River en las semifinales en los penales (4-3), tras empatar en cero en los 90'.
A continuación, el trayecto completo de Argentinos hasta llegar a la final de la Copa Argentina 2025:
- 3-0 a Central Norte de Salta en 32avos.
- 3-0 a Excursionistas en 16avos.
- 2-1 sobre Aldosivi en 8vos.
- 1-0 ante Lanús en 4tos.
- 2-1 contra Belgrano (Cba.) en semifinales.
Enojo con la AFA por el día designado para la final de la Copa Argentina
Este lunes 27 de octubre por la tarde, más específicamente, pasadas las 18 horas, AFA hizo oficial el día (pero no la sede ni el horario porque es pedirle mucho) de la final de la Copa Argentina que se disputará entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.
La definición se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre, algo que rompe con todos los registros históricos de la Copa Argentina, cuyas finales suelen tener lugar hacia fines de noviembre o principios de diciembre.
En 2024, Central Córdoba hizo historia al vencer a Vélez en la final un 11 de diciembre; en 2023, Estudiantes de La Plata dio la vuelta olímpica ante Defensa y Justicia un 13 de diciembre.
En 2022, el Patronato-Talleres de Córdoba fue un paréntesis, ya que la final se disputó un 30 de octubre porque era año mundialista y los torneos debían finalizar antes de lo habitual.
Vamos con una más: Boca-Talleres, en 2021, definieron el certamen un 8 de diciembre...
A raíz de la publicación de AFA en redes sociales, propios y ajenos se escandalizaron por la designación oficial y buscan que la entidad de Viamonte revierta su decisión.
"Una semana nos dan a amabas hinchadas para organizarnos, además de donde carajo sacamos la guita para costear viaje, entrada y hospedaje (en determinados casis). Y no sólo eso, sino que lo ponen un día de semana, la gente labura hermano", fue el reclamo de un usuario hincha de Argentinos Jrs. " La final se juega la semana que viene y no anuncian sede, horario, son un papelón", remarcó otro, en relación a la incertidumbre del escenario de la definición que será dentro de ocho días.
No obstante, un futbolero (algunos dirán con buen tino, otros acusarán conspiranoia) denunció que la fecha establecida es para beneficiar a Barracas Central. "Ponen a dedo esa fecha para que Argentinos le tenga que poner suplentes a Barracas que se juega clasificar a copa sí o sí", escribió. El próximo sábado 1 de noviembre, a las 16 horas, el Bicho visita al Caballo del Comisario en Olavarría y Luna...
