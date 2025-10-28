Revuelo contra la AFA: suspicacias y quejas por el día de la final de la Copa Argentina

La definición se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre, algo que rompe con todos los registros históricos de la Copa Argentina, cuyas finales suelen tener lugar hacia fines de noviembre o principios de diciembre.

En 2024, Central Córdoba hizo historia al vencer a Vélez en la final un 11 de diciembre; en 2023, Estudiantes de La Plata dio la vuelta olímpica ante Defensa y Justicia un 13 de diciembre.

En 2022, el Patronato-Talleres de Córdoba fue un paréntesis, ya que la final se disputó un 30 de octubre porque era año mundialista y los torneos debían finalizar antes de lo habitual.

Vamos con una más: Boca-Talleres, en 2021, definieron el certamen un 8 de diciembre...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1982918740657484238&partner=&hide_thread=false #CopaArgentina La final entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre (horario y estadio a confirmar). pic.twitter.com/KBsGmrEmj2 — AFA (@afa) October 27, 2025

A raíz de la publicación de AFA en redes sociales, propios y ajenos se escandalizaron por la designación oficial y buscan que la entidad de Viamonte revierta su decisión.

"Una semana nos dan a amabas hinchadas para organizarnos, además de donde carajo sacamos la guita para costear viaje, entrada y hospedaje (en determinados casis). Y no sólo eso, sino que lo ponen un día de semana, la gente labura hermano", fue el reclamo de un usuario hincha de Argentinos Jrs. " La final se juega la semana que viene y no anuncian sede, horario, son un papelón", remarcó otro, en relación a la incertidumbre del escenario de la definición que será dentro de ocho días.

No obstante, un futbolero (algunos dirán con buen tino, otros acusarán conspiranoia) denunció que la fecha establecida es para beneficiar a Barracas Central. "Ponen a dedo esa fecha para que Argentinos le tenga que poner suplentes a Barracas que se juega clasificar a copa sí o sí", escribió. El próximo sábado 1 de noviembre, a las 16 horas, el Bicho visita al Caballo del Comisario en Olavarría y Luna...

image Partido trascendental por el ingreso a copas internacionales. Barracas Central quiere entrar a Copa Sudamericana; Argentinos Juniors, a la Libertadores. Aunque la Tabla Anual dejará de importarle al Bicho si consigue la medalla dorada en la Copa Argentina, ya que el certamen nacional ofrece un boleto a 'Lali'.

