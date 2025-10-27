River Plate está atravesando una fuerte crisis futbolística y el máximo responsable de que así sea, es su entrenador Marcelo Gallardo. Flavio Azzaro contó en su canal AZZ, una particular situación entre el DT del conjunto Millonario y los dirigentes.
River: Fuerte lo que contó Flavio Azzaro sobre Marcelo Gallardo y los dirigentes
River está envuelto en una crisis deportiva. Flavio Azzaro contó un tenso episodio entre Marcelo Gallardo y los dirigentes.
La derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Argentina, fue un duro golpe en un año en donde hubo bastantes momentos malos para el club de Núñez.
Flavio Azzaro, Marcelo Gallardo y los dirigentes
River Plate sufrió una dura eliminación en las semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado viernes 24 de octubre.
Esto hizo que Cuidemos el Fútbol (CEF), programa estrella de AZZ, tenga una emisión especial el sábado 25, es decir, horas después del encuentro en el que el Millonario quedó eliminado.
En el mismo, el dueño del canal, Flavio Azzaro, tuvo una participación por unos minutos en la que habló de la pésima actualidad del Millonario.
Una de las declaraciones que dejó Marcelo Gallardo fue: "Cuando ganás están todos, y cuando perdés no está nadie" y generó cola tanto en redes como en programas deportivos.
En base a esto, Azzaro, habló de las "internas" entre el DT y la dirigencia y contó una situación que habría sucedido en una de las concentraciones.
"Gallardo los desprecia a los dirigentes", comenzó diciendo el periodista.
Luego aseguró, que en la previa de un partido de River, el grupo dirigencial que había acompañado al plantel y Cuerpo Técnico, se habría ido a una excursión y al volver, Gallardo los recibió de mala manera.
No solo eso, sino que les hizo poner 500 dólares a cada uno para cuestiones del plantel.
Cabe recordar que el entrenador tiene contrato hasta diciembre de este año y aún es una incógnita si continuará, aunque todo indica que así será
La continuidad de River Plate
Está claro que ha sido un muy mal año del Millonario y los resultados así lo indican. Ha sufrido lo siguiente:
-
Subcampeón de la Supercopa Internacional: derrota por penales ante Talleres de Córdoba
Eliminado en cuartos de final Torneo Apertura de la Liga Profesional: derrota por penales ante Platense
Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes
Eliminado en cuartos de final Copa Libertadores: derrotas ante Palmeiras (1-2 y 3-1)
Eliminado en semifinales de Copa Argentina: derrota por penales ante Independiente Rivadavia
Lo único que le queda al club de Núñez, es el Torneo Clausura. El conjunto de Gallardo está quinto en su zona con 21 puntos, a seis de los punteros Rosario Central y Deportivo Riestra.
El próximo partido para River, será el domingo 2 de noviembre ante Gimnasia de La Plata desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
