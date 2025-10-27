Las reformas laboral y tributaria ya están listas y Milei busca aprovechar su nuevo poder en el Congreso

La iniciativa también contempla adicionales por mérito individual y la opción de pagar sueldos en distintas monedas, con el objetivo de “modernizar” las relaciones laborales y reducir los costos asociados a la contratación.

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto, Cordero explicó que la intención es “adaptar las negociaciones a la realidad de cada empresa y región”, dejando atrás un esquema que —según el Gobierno— “asfixia” la creación de empleo formal.

La visión del Presidente Milei

Javier Milei, por su parte, defendió públicamente la reforma y pidió acompañamiento del Congreso. “Los sindicatos saben que el sistema actual no funciona. Si logramos que más trabajadores pasen a la formalidad, aumentará la recaudación y también los fondos para jubilaciones. Es un cambio que beneficia a todos”, sostuvo en diálogo con A24.

La reforma tributaria

Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma tributaria acompañará al paquete laboral, con la intención de simplificar el sistema impositivo, eliminar tributos “distorsivos” y fomentar la inversión privada.

Aunque todavía no trascendieron los detalles finales, en el oficialismo confían en que las iniciativas podrían aprobarse antes del cierre del año legislativo. “El Presidente entiende que este es el momento político para avanzar. Las urnas lo legitimaron y ahora quiere capitalizar ese impulso”, reconoció un funcionario de primera línea.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

El derrumbe del centro: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica pierden peso en el Congreso y buscan rearmarse

Diego Santilli cumplirá su promesa y se cortará el pelo: Dónde y cuándo lo hará

Batacazo legislativo de Javier Milei bajo escrutinio de la prensa internacional