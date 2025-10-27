Los bonos y las acciones vuelan tras el batacazo de Milei

Los fondos extranjeros, que venían reduciendo exposición, reingresaron con fuerza a posiciones locales, favorecidos por los bajos precios relativos en dólares y el fuerte descuento de valuaciones respecto de pares regionales.

Bonos soberanos en alza

El clima positivo también contagió al segmento de deuda. Los bonos en dólares avanzaron entre +0,1% y +0,4%, acumulando subas mensuales de hasta +25%. Los Global 2035 (GD35D) y Bonar 2035 (AL35D) fueron los más demandados, con saltos del +24,5% y +24,2% en el mes.

La compresión de spreads reflejó una mejora en la expectativa de sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se espera una nueva ronda de negociaciones con el FMI para flexibilizar metas y reforzar reservas. El riesgo país cayó más de 100 puntos básicos y perforó los 1.400 pb, su menor nivel en casi cuatro meses.

El dólar se derrumba pero preocupa una dinámica

En el mercado cambiario, el efecto fue el inverso. El dólar blue se desplomó -6,6%, hasta los $1.430, mientras el MEP y el CCL retrocedieron -8,3% y -8,6%, respectivamente. La corrección borró casi toda la presión de cobertura preelectoral y llevó la brecha con el oficial al 5,5%, la más baja desde julio.

El dólar mayorista viene subiendo a lo largo de la jornada, mientras el oficial se mantuvo estable en $1.517, confirmando la continuidad del esquema de bandas. Los contratos de dólar futuro también cedieron cerca de 5%, con un mercado que descuenta estabilidad en el corto plazo y sin señales de devaluación brusca tras los comicios.

La dinámica que preocupa es la que corresponde al dólar oficial, el cual, fue subiendo a lo largo de toda la jornada

Una apuesta política que el mercado aplaude

El “trade Milei” volvió a funcionar. La consolidación del poder legislativo del presidente fue interpretada por el mercado como un espaldarazo a su plan económico. La reducción del gasto público, la liberalización de precios y la búsqueda de un equilibrio fiscal sostenible son ahora vistos con mayor probabilidad de continuidad.

“Los activos argentinos estaban extremadamente castigados y cualquier señal de gobernabilidad genera un rebote violento”, resumió un operador de la City.

El optimismo, sin embargo, aún convive con cautela. La fragilidad de las reservas del BCRA y la falta de financiamiento externo siguen siendo desafíos estructurales. Pero el cambio de expectativas marcó un punto de inflexión: el riesgo político dejó de ser el principal freno para los flujos hacia Argentina.

Un día de alivio para la City

La jornada fue una muestra del cambio de humor financiero. Con los dólares financieros cayendo, los bonos repuntando y las acciones trepando en ambos hemisferios, el mercado parece haber encontrado un punto de inflexión después de meses de volatilidad.

El “lunes Milei” quedará marcado como el día en que los inversores apostaron nuevamente por Argentina.

