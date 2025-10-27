USS Gravely, el colosal buque de guerra de USA / Trump, llegó al Caribe

Este es un buque de guerra en Trinidad, que estará anclado aquí durante varios días a solo millas de Venezuela cuando hay una amenaza de guerra..Eso es una abominación Este es un buque de guerra en Trinidad, que estará anclado aquí durante varios días a solo millas de Venezuela cuando hay una amenaza de guerra..Eso es una abominación

Despliegue naval, aéreo y operativo terrestre encubierto de la CIA: Donald Trump asedia el Caribe y a Maduro

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado estadounidense le puso precio a su cabeza, acusándolo de recibir financiamiento de los cárteles narcotraficantes Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, denunció el despliegue y la llegada del nuevo buque de guerra estadounidense cerca de sus costas, considerándolo un intento de provocar “una nueva guerra eterna” contra su país.

image

El pasado viernes, el Pentágono confirmó el envío al Caribe de otro portaaviones, el USS Gerald R. Ford, como parte del actual operativo del gobierno de Donald Trump para "desmantelar organizaciones criminales transnacionales". Mientras tanto Nicolás Maduro, visiblemente atemorizado, lanzó en esa jornada un mensaje de paz en inglés.El USS Gerald Ford es el mayor portaviones del Ejército de los Estados Unidos.

Además, en las últimas semanas ha aumentado el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y continúan los ataques de EE.UU. a supuestas 'narco lanchas'. Paralelamente, Donald Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela. La semana pasada, radares de la zona caribeña detectaron tres bombarderos B-52 de EE.UU. sobrevolando los alrededores de Los Roques y La Orchila, donde Caracas alberga instalaciones militares.

