El destructor de guerra estadounidense USS Gravely llegó este lunes a Puerto España, en Trinidad y Tobago, tras la orden del ministerio de Defensa de Estados Unidos (ahora rebautizado como “Ministerio de guerra”) a cargo del presidente Donald Trump de desplegar más buques de guerra, aviones de combate y tropas en el Caribe y Puerto Rico como parte de su operativo para desbaratar el flujo de fentanilo, mientras escalan las tensiones con Venezuela.
ASEDIO A MADURO
USS Gravely, el colosal buque de guerra de USA / Trump, llegó al Caribe
Un buque de guerra de Estados Unidos llegó a la capital de Trinidad y Tobago, una isla cercana a Caracas, en pleno contexto de escalada de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el de Nicolás Maduro.
El buque de guerra estadounidense, el 57.º destructor de la clase Arleigh Burke de la Armada de los Estados Unidos, atracó en la mañana de este lunes en la capital de Trinidad y Tobago, una nación insular caribeña que es vecina de Venezuela, a pocas semanas de que el presidente estadounidense Donald Trump le haya dado el visto bueno a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Caracas y después de que el mismo dijera que evalúa llevar a cabo ataques terrestres.
El arribo del USS Gravely a Trinidad y Tobago forma parte de unas maniobras conjuntas programadas por el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa estadounidense junto a las fuerzas locales, que se prolongarán hasta el 30 de octubre. Según funcionarios de ambas naciones, las actividades incluyen ejercicios de entrenamiento y operaciones de cooperación en materia de seguridad marítima.
Al respecto, la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Puerto España, Jenifer Neidhart de Ortiz, explicó que el objetivo de la visita es “enfrentar amenazas compartidas como el crimen transnacional y fortalecer la resiliencia mediante misiones humanitarias y esfuerzos de seguridad”.
En tanto, en una reciente manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, David Abdulah, líder del partido político Movimiento por la Justicia Social, sostuvo que el gobierno Trinidad y Tobago no debería haber permitido que un buque de guerra de una nación externa entrara en aguas juridiccionales.
Despliegue naval, aéreo y operativo terrestre encubierto de la CIA: Donald Trump asedia el Caribe y a Maduro
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado estadounidense le puso precio a su cabeza, acusándolo de recibir financiamiento de los cárteles narcotraficantes Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, denunció el despliegue y la llegada del nuevo buque de guerra estadounidense cerca de sus costas, considerándolo un intento de provocar “una nueva guerra eterna” contra su país.
El pasado viernes, el Pentágono confirmó el envío al Caribe de otro portaaviones, el USS Gerald R. Ford, como parte del actual operativo del gobierno de Donald Trump para "desmantelar organizaciones criminales transnacionales". Mientras tanto Nicolás Maduro, visiblemente atemorizado, lanzó en esa jornada un mensaje de paz en inglés.El USS Gerald Ford es el mayor portaviones del Ejército de los Estados Unidos.
Además, en las últimas semanas ha aumentado el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y continúan los ataques de EE.UU. a supuestas 'narco lanchas'. Paralelamente, Donald Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela. La semana pasada, radares de la zona caribeña detectaron tres bombarderos B-52 de EE.UU. sobrevolando los alrededores de Los Roques y La Orchila, donde Caracas alberga instalaciones militares.
