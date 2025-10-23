Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas

La fiscal Paloma Ochoa y el juez Sebastián Ramos impulsaron la causa y llamaron a indagatoria a Alfredo Coto y su hijo, máximos responsables del holding. También, debieron comparecer 4 funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, integrantes de la Policía Federal y la Prefectura Naval (PNA).

Todos los uniformados recibieron la acusación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro de armas”.

image Coto padre e hijo: la Corte Suprema encabezada por Horacio Rosatti reabrió las investigaciones

Los Coto y una causa que se reinicia

Tras el análisis inicial, el juez Ramos y luego la cámara de apelaciones le dieron la razón a los empresarios bajo el argumento de que no podían conocer lo que ocurre en cada uno de sus locales ya que la red es muy vasta y abarca toda la Argentina.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión por considerarla “prematura y sin fundamentos suficientes”.

Al mismo tiempo, ordenó que la causa volviera al juzgado de instrucción para dictar un nuevo pronunciamiento.

Contra esa decisión, los empresarios llegaron con un recurso extraordinario a la Corte Suprema, que rechazó el planteo y finiquitó una discusión que abarcó casi una década. Contra esa decisión, los empresarios llegaron con un recurso extraordinario a la Corte Suprema, que rechazó el planteo y finiquitó una discusión que abarcó casi una década.



Contra esa decisión, los empresarios llegaron con un recurso extraordinario a la Corte Suprema, que rechazó el planteo y finiquitó una discusión que abarcó casi una década.