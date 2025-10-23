urgente24
ACTUALIDAD Casación > LIBRA > Milei

EPPUR SI MUOVE

Casación dejó firme el embargo por caso $LIBRA a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Los jueces de casación Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci descartaron un recurso de organizadores de Tech Forum. Podrían pedir la detencion de empresarios.

23 de octubre de 2025 - 22:32
Mauricio Novelli y Javier Milei

Mauricio Novelli y Javier Milei

El fiscal Eduardo Taiano analiza (con parsimonia) los pasos a seguir ya que es la tercera derrota de Novelli y Terrones Godoy: sucumbieron en primera instancia, cámara de apelaciones y luego casación.

Ambos cripto activistas fueron los organizadores del Tech Forum y est{an además sospechados de participar en la estafa de $Libra.

Los citados jueces de tercera instancia rechazaron la apelación de los acusados y ratificaron el embargo sobre sus cuentas por lo que ahora solamente restaría un recurso extraordinario para intentar que la Corte Suprema se interesara por la controversia legal.

Seguir leyendo

image
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en los pasillos de la Casa Rosada, esperando a Javier Milei

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en los pasillos de la Casa Rosada, esperando a Javier Milei

Se suceden las malas noticias judiciales

El traspié en la estrategia judicial de los operadores cripto se produjo luego que presentaran una medida cautelar para que no les inmovilizaran los fondos. El argumento que utilizaron los abogados defensores fue que se trataba de fondos anteriores al propio lanzamiento del criptoactivo y que no pueden siquiera por vía de hipótesis vincularse a los supuestos delitos que se investigan. El traspié en la estrategia judicial de los operadores cripto se produjo luego que presentaran una medida cautelar para que no les inmovilizaran los fondos. El argumento que utilizaron los abogados defensores fue que se trataba de fondos anteriores al propio lanzamiento del criptoactivo y que no pueden siquiera por vía de hipótesis vincularse a los supuestos delitos que se investigan.

Novelli y Terrones Godoy sostuvieron que:

"No existe trazabilidad que vincule las billeteras virtuales congeladas con el token $Libra”.

Sin embargo, recientemente, la comisión investigadora por el Criptogate en el Congreso aportó pruebas sobre transferencias de fondos de una cuenta de Hyden Davis a una billetera virtual o digital wallet. La trazabilidad indica que desde allí se envió el dinero a una cuenta a nombre de Novelli. Sin embargo, recientemente, la comisión investigadora por el Criptogate en el Congreso aportó pruebas sobre transferencias de fondos de una cuenta de Hyden Davis a una billetera virtual o digital wallet. La trazabilidad indica que desde allí se envió el dinero a una cuenta a nombre de Novelli.

La información fue aportada por la diputada Sabrina Selva, integrante del bloque justicialista.

image
Diputada nacional Sabrina Selva

Diputada nacional Sabrina Selva

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES