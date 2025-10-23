El fiscal Eduardo Taiano analiza (con parsimonia) los pasos a seguir ya que es la tercera derrota de Novelli y Terrones Godoy: sucumbieron en primera instancia, cámara de apelaciones y luego casación.
EPPUR SI MUOVE
Casación dejó firme el embargo por caso $LIBRA a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy
Los jueces de casación Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci descartaron un recurso de organizadores de Tech Forum. Podrían pedir la detencion de empresarios.
Ambos cripto activistas fueron los organizadores del Tech Forum y est{an además sospechados de participar en la estafa de $Libra.
Los citados jueces de tercera instancia rechazaron la apelación de los acusados y ratificaron el embargo sobre sus cuentas por lo que ahora solamente restaría un recurso extraordinario para intentar que la Corte Suprema se interesara por la controversia legal.
Se suceden las malas noticias judiciales
Novelli y Terrones Godoy sostuvieron que:
"No existe trazabilidad que vincule las billeteras virtuales congeladas con el token $Libra”.
La información fue aportada por la diputada Sabrina Selva, integrante del bloque justicialista.