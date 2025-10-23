Casación dejó firme el embargo por caso $LIBRA a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

"No existe trazabilidad que vincule las billeteras virtuales congeladas con el token $Libra”.

Sin embargo, recientemente, la comisión investigadora por el Criptogate en el Congreso aportó pruebas sobre transferencias de fondos de una cuenta de Hyden Davis a una billetera virtual o digital wallet. La trazabilidad indica que desde allí se envió el dinero a una cuenta a nombre de Novelli.

La información fue aportada por la diputada Sabrina Selva, integrante del bloque justicialista.