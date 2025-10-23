En 2025, economía y mercados financieros parecen más conectadas que nunca. El auge de la inteligencia artificial (IA) no solo impulsó el crecimiento de los mercados, sino que también sostuvo la expansión económica estadounidense, evitando, según algunos economistas, una recesión inminente. ¿Hay una burbuja financiera?
¿LA ECONOMÍA REAL EN RIESGO?
Crece la preoocupación por una "burbuja" en la IA y su impacto en la economía real
La interconexión entre las tecnológicas de la IA comienza a preocupar a especialistas, que creen que hay una burbuja que impactará en la economía real.
“Creemos que la IA ha mantenido a la economía fuera de la recesión”, afirmó James Egelhof, economista jefe de BNP Paribas en Estados Unidos, a Barron’s. Según su equipo, las inversiones vinculadas a la IA aportaron una cuarta parte del crecimiento del PBI durante la primera mitad de 2025.
El fenómeno, aunque positivo, genera inquietud por su nivel de concentración. Son pocos los gigantes tecnológicos —Apple, Amazon, Alphabet, Broadcom, Palantir y Tesla— que explican cerca del 58% del aumento de capitalización de mercado del S&P 500, equivalente a US$ 7,58 billones.
Cómo subieron los mercados
Las subas en los mercados estuvieron fuertemente ligadas a los anuncios de inversiones en IA. OpenAI, líder en modelos de lenguaje, firmó acuerdos por US$ 300.000 millones con Oracle en servicios de computación en la nube y adquirió una participación en el fabricante de chips AMD. A su vez, Nvidia, el mayor productor de procesadores de IA, invirtió US$ 100.000 millones en OpenAI, reforzando el círculo de dependencias entre los grandes actores del sector, tal como informó Urgente24.
“El destino de la economía está inexplicablemente entrelazado con el de la IA, por lo que cuando las inversiones comienzan a parecer circulares, es una señal preocupante”, advirtió Hardika Singh, estratega económica de Fundstrat, en un informe del 11 de octubre.
Los analistas de Wall Street basaron sus previsiones optimistas en la continuidad del boom tecnológico. En septiembre, el estratega jefe de Wells Fargo proyectó que el S&P 500 podría alcanzar los 7.200 puntos en 2026, pero advirtió: “La música se detiene cuando se detiene el gasto en IA”.
El impacto de la IA en el consumo
El propio Egelhof reconoce que el impacto de la IA va más allá de las cifras de producción:
Esta dinámica, sin embargo, plantea un riesgo doble: si las inversiones en IA se desaceleran o si los rendimientos prometidos no se concretan, podría reducirse el gasto de consumo y frenarse el crecimiento económico. “Si la IA no cumple las promesas que hizo, existe un riesgo económico negativo”, advirtió el economista.
Desde una óptica más moderada, David Kelly, estratega global jefe de JP Morgan Asset Management, considera que una eventual caída en el sector no implicaría una crisis sistémica. “Si la IA se implementa sin problemas, no debería causar una recesión”, aseguró. Kelly recordó que incluso el estallido de la burbuja puntocom en 2000 provocó una recesión “relativamente leve”, con un aumento del desempleo del 4,3% al 5,5%, lejos de la gravedad de 2008.
“El verdadero desafío no será el impacto sobre el PBI, sino lo que suceda con las carteras de inversión”, concluyó Kelly.
En un mercado que respira inteligencia artificial, Wall Street y la economía real avanzan al mismo ritmo. Pero para muchos analistas, basta un tropiezo tecnológico para que ambas empiecen a caer juntas.
