Crece la preoocupación por una "burbuja" en la IA y su impacto en la economía real

Los analistas de Wall Street basaron sus previsiones optimistas en la continuidad del boom tecnológico. En septiembre, el estratega jefe de Wells Fargo proyectó que el S&P 500 podría alcanzar los 7.200 puntos en 2026, pero advirtió: “La música se detiene cuando se detiene el gasto en IA”.

El impacto de la IA en el consumo

El propio Egelhof reconoce que el impacto de la IA va más allá de las cifras de producción:

La economía está apalancada a la IA no solo por su contribución al PBI, sino porque el alza bursátil ha incrementado la riqueza de los hogares de altos ingresos y eso impulsa el gasto de los consumidores. La economía está apalancada a la IA no solo por su contribución al PBI, sino porque el alza bursátil ha incrementado la riqueza de los hogares de altos ingresos y eso impulsa el gasto de los consumidores.

Esta dinámica, sin embargo, plantea un riesgo doble: si las inversiones en IA se desaceleran o si los rendimientos prometidos no se concretan, podría reducirse el gasto de consumo y frenarse el crecimiento económico. “Si la IA no cumple las promesas que hizo, existe un riesgo económico negativo”, advirtió el economista.

Desde una óptica más moderada, David Kelly, estratega global jefe de JP Morgan Asset Management, considera que una eventual caída en el sector no implicaría una crisis sistémica. “Si la IA se implementa sin problemas, no debería causar una recesión”, aseguró. Kelly recordó que incluso el estallido de la burbuja puntocom en 2000 provocó una recesión “relativamente leve”, con un aumento del desempleo del 4,3% al 5,5%, lejos de la gravedad de 2008.

“El verdadero desafío no será el impacto sobre el PBI, sino lo que suceda con las carteras de inversión”, concluyó Kelly.

En un mercado que respira inteligencia artificial, Wall Street y la economía real avanzan al mismo ritmo. Pero para muchos analistas, basta un tropiezo tecnológico para que ambas empiecen a caer juntas.

Más noticias en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró