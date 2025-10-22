El plato de espaguetis de inteligencia artificial se puede llevar puesto al mercado

AMD, competidor de Nvidia, ofreció a OpenAI la opción de adquirir hasta un 10% de sus acciones a un precio simbólico, a cambio de convertirse en cliente. Es una apuesta fuerte que, si no se traduce en ingresos sostenidos, podría volverse en su contra.

image Circularidad en los flujos de capital de las principales empresas en inteligencia artificial. Fuente: WSJ.

Por otro lado, CoreWeave, empresa de infraestructura en la nube especializada en IA, ejemplifica la complejidad del ecosistema. Nvidia posee una participación en la compañía y también se comprometió a comprar su capacidad no vendida hasta 2032. Microsoft, otro actor clave, es cliente de CoreWeave, inversor en OpenAI, comprador de chips de Nvidia y socio estratégico de AMD.

Todo esto configura una red de relaciones tan intrincada que analistas de Morgan Stanley la describieron como un "plato de espaguetis". Las dependencias cruzadas generan oportunidades, pero también riesgos. Si una pieza cae, podría desencadenarse un efecto dominó.

Por ahora, el mercado sigue apostando al éxito de la IA como tecnología transformadora. Pero si los flujos de capital no se traducen en beneficios tangibles y sostenidos, el entusiasmo podría desvanecerse. Y en ese escenario, la circularidad pasaría de ser una herramienta de crecimiento a un signo de vulnerabilidad sistémica.

Más contenido de Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo