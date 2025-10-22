Flamengo y Racing juegan por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el Estadio Maracaná, la Academia busca dar el batacazo ante el poderoso Fla. El árbitro del encuentro es el venezolano Jesús Valenzuela.
Flamengo 0 - Racing 0: la Academia va por la hazaña en el mítico Maracaná
Desde las 21.30, Flamengo recibe a Racing por la ida de las semifinales de Copa Libertadores en el mítico Estadio Maracaná.
23:11
[VAR] GOL ANULADO A FLAMENGO: La tecnología trazó líneas y detectó que Lino estaba en offside
23:10
¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: Lino mete el cabezazo por arriba de Cambeses y pone el 1-0
23:07
¡Qué pelota sacó Cambeses! VIDEO: Impresionantes reflejos del arquero, que puso el brazo firme ante lo que era medio gol
23:03
Al equipo argentino le cuesta mucho generar jugadas y la sensación es que el gol llegará, en todo caso, por un error del equipo brasileño
22:52
Piernas frescas más que necesarias: ingresan Mura y Nardoni
22:49
El conjunto brasileño está cerca del primero y Racing la pasa mal
22:37
Comienza el 2T
22:19
Final del 1T
22:13
La Academia modificó la postura agresiva inicial y se dedica a esperar al Flamengo en campo propio
22:06
¡Qué manotazo, Rossi! VIDEO: El arquero salvó al Fla con una atajada bárbara
-
21:57
¡Rápido de reflejos, Cambeses! VIDEO: El arquero argentino es, por ahora, el mejor de su equipo
21:46
Flamengo llega con más claridad y preocupa a la Academia, que por ahora es solo centros
21:38
Racing salió a jugar de igual a igual y presiona al Flamengo
21:31
Comienza el partido
21:16
"Ese cariño y afecto que nos demuestran nos hacen muy bien"
21:15
Flamengo, una roca de vallas invictas
21:03
El poderío ofensivo de Racing, mucho más contundente que el de Flamengo
-
Palmeiras visita la altura: así es la otra llave de la semi de Copa Libertadores
-
¡Equipo confirmado en Racing!
-
VIDEO: Hinchas racinguistas copan el Maracaná y van en busca del sueño
-
Artillero: Maravilla Martínez quiere escaparse en la tabla de goleadores de la Copa Libertadores
-
¡Qué ausencia complicada! Racing sufre una baja de último momento
-
Los dos pibes de Racing convocados a la Selección Argentina para el Mundial Sub 17
-
TV: Dónde ver Flamengo vs. Racing
-
¿Mura o Martirena? Gustavo Costas ya tomó una decisión
Racing tiene una cita con la historia. El equipo de Gustavo Costas viene subiendo peldaños desde hace casi dos años; como quien construye con paciencia y determinación, el entrenador fue forjando un Racing competitivo que se propuso desafíos cada vez más altos, hasta llegar a la semifinal de esta noche ante Flamengo.
No es un duelo fácil porque la Academia no es candidata. Enfrente, el poder de un equipo brasileño con economía europea lo vuelve el gran favorito para avanzar a la final y también a ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, el conjunto argentino sabe que las noches de Copa se le dan muy bien y que cuando se trata de hazaña y gesta, una motivación especial sale a flote.
