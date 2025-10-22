urgente24
Flamengo 0 - Racing 0: la Academia va por la hazaña en el mítico Maracaná

Desde las 21.30, Flamengo recibe a Racing por la ida de las semifinales de Copa Libertadores en el mítico Estadio Maracaná.

22 de octubre de 2025 - 20:36

EN VIVO

Flamengo y Racing juegan por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el Estadio Maracaná, la Academia busca dar el batacazo ante el poderoso Fla. El árbitro del encuentro es el venezolano Jesús Valenzuela.

Racing tiene una cita con la historia. El equipo de Gustavo Costas viene subiendo peldaños desde hace casi dos años; como quien construye con paciencia y determinación, el entrenador fue forjando un Racing competitivo que se propuso desafíos cada vez más altos, hasta llegar a la semifinal de esta noche ante Flamengo.

No es un duelo fácil porque la Academia no es candidata. Enfrente, el poder de un equipo brasileño con economía europea lo vuelve el gran favorito para avanzar a la final y también a ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, el conjunto argentino sabe que las noches de Copa se le dan muy bien y que cuando se trata de hazaña y gesta, una motivación especial sale a flote.

[VAR] GOL ANULADO A FLAMENGO: La tecnología trazó líneas y detectó que Lino estaba en offside

¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: Lino mete el cabezazo por arriba de Cambeses y pone el 1-0

¡Qué pelota sacó Cambeses! VIDEO: Impresionantes reflejos del arquero, que puso el brazo firme ante lo que era medio gol

Al equipo argentino le cuesta mucho generar jugadas y la sensación es que el gol llegará, en todo caso, por un error del equipo brasileño

Piernas frescas más que necesarias: ingresan Mura y Nardoni

El conjunto brasileño está cerca del primero y Racing la pasa mal

Comienza el 2T

Final del 1T

La Academia modificó la postura agresiva inicial y se dedica a esperar al Flamengo en campo propio

¡Qué manotazo, Rossi! VIDEO: El arquero salvó al Fla con una atajada bárbara

¡Rápido de reflejos, Cambeses! VIDEO: El arquero argentino es, por ahora, el mejor de su equipo

Flamengo llega con más claridad y preocupa a la Academia, que por ahora es solo centros

Racing salió a jugar de igual a igual y presiona al Flamengo

Comienza el partido

"Ese cariño y afecto que nos demuestran nos hacen muy bien"

En la previa del duelo, el volante Santiago Sosa se refirió a la cantidad de hinchas racinguistas que viajaron a Río de Janeiro para alentar al equipo en el Maracaná. "Es una felicidad muy grande ver a los hinchas, el apoyo que recibimos. Sabemos que vinieron muchos, ese cariño y afecto que nos demuestran a nosotros nos hace muy bien".

Flamengo, una roca de vallas invictas

El conjunto brasileño ha acumulado 6 vallas invictas en total en lo que va de la Libertadores. La Academia tendrá en frente un hueso duro de roer.

El poderío ofensivo de Racing, mucho más contundente que el de Flamengo

La Academia lleva 19 goles convertidos en esta Copa Libertadores, contra 11 marcados por el Flamengo.

Palmeiras visita la altura: así es la otra llave de la semi de Copa Libertadores

En la otra llave del torneo, Palmeiras y Liga de Quito buscarán el pase a la final. El Verdao es candidato por su jerarquía, pero LDU buscará hacerse fuerte en la altura ecuatoriana.

¡Equipo confirmado en Racing!

Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo, Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari, Martínez, Conechny

VIDEO: Hinchas racinguistas copan el Maracaná y van en busca del sueño

Artillero: Maravilla Martínez quiere escaparse en la tabla de goleadores de la Copa Libertadores

El delantero racinguista lleva 7 goles en lo que va del torneo y es el máximo artillero junto a José Manuel López. El jugador argentino de Palmeiras también lleva 7 gritos.

¡Qué ausencia complicada! Racing sufre una baja de último momento

Juan Nardoni se pierde el partido ante Flamengo. El volante se había recuperado de su desgarro y había entrenado a la par, pero finalmente no saldrá en el XI inicial. Su lugar lo ocupará Bruno Zuculini.

Los dos pibes de Racing convocados a la Selección Argentina para el Mundial Sub 17

Mateo Martínez y Alejandro Tello son los dos juveniles de la Academia que Diego Placente, entrenador de la Albiceleste Sub 17, convocó para la Copa del Mundo que se disputará en noviembre.

Argentina comparte Grupo D con Bélgica, Túnez y Fiji.

TV: Dónde ver Flamengo vs. Racing

El cotejo se puede ver por DSports, Fox Sports y Disney+

¿Mura o Martirena? Gustavo Costas ya tomó una decisión

Las posibilidades de Facundo Mura para establecer un sistema algo más conservador llevaron a las dudas sobre la titularidad de Martirena. Finalmente, Costas se inclinó por este último, que saldrá en el XI inicial.

