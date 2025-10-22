Esta vez será diferente sin tanto show el oficialismo bonaerense pondrá cerrará la campaña en la universidad de San Martín, Allí Axel Kicillof y Sergio Massa se cruzarán con jubilados, PyMEs, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública aquellos que consideran maltratados por la administración Milei.
EN USAM
Axel Kicillof y Sergio Massa van a terreno seguro para cerrar la campaña
Fuerza Patria optó por ir a lo seguro. Cierra la campaña en la Universidad de San Martín alineada con los posibles resultados del domingo.
En el escenario de la UNSAM también estarán el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, junto a referentes del INTI, INTA y la CNEA, entre otros sectores que respaldan al espacio.
Fuentes partidarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el encuentro en UNSAM servirá para rematar la campaña provincial. La convocatoria se inscribe dentro de cierto formato acotado que alcanza para visitar Almirante Brown y Berazategui.
Municipios bonaerenes (de los fieles al PJ)
En las comunas el gobernador y los postulantes del frente aprovechar actividades de gestión para cerrar el trabajo proselitista del que esperan buenos resultados el domingo 26 en horas de la noche
Campaña en Almirante Brown
En Almirante Brown, Kicillof cerrará la capacitación de fiscales de Fuerza Patria y más tarde se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich, de Berazategui.
Para integrar el itinerario de cierre cursaron invitaciones a todos los candidatos de la alianza, por lo que se especula con la presencia de Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo, entre otros.
