urgente24
ACTUALIDAD Espert > España > Escobar

APORTES NARCOS

Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España

Se trata de Fernando Escobar a quien le secuestraron 2 celulares personales y una notebook. Buscan encontrar comunicaciones con el diputado nacional Espert.

23 de octubre de 2025 - 00:33
Javier Milei, José Luis Espert y Fred Machado, según xAI / Grok.

Javier Milei, José Luis Espert y Fred Machado, según xAI / Grok.

FOTO: xAI / Grok.

Fernando Escobar retornaba a las 20 horas 50 minutos del miércoles 22/10 desde Madrid en un vuelo de la compañía Iberia: su estudio contable había sido allanado pero no pudieron retenerle sus dispositivos electrónicos debido al citado viaje a España.

Si bien el contador logró recuperar su libertad, sigue involucrado en la causa porque las autoridades judiciales están siguiendo la pista de las declaraciones juradas de Espert ya que podrían existir cuentas no declaradas por el entorno familiar del legislador nacional en bancos de los Estados Unidos. Si bien el contador logró recuperar su libertad, sigue involucrado en la causa porque las autoridades judiciales están siguiendo la pista de las declaraciones juradas de Espert ya que podrían existir cuentas no declaradas por el entorno familiar del legislador nacional en bancos de los Estados Unidos.

El domingo debería votar en San Isidro, provincia de Buenos Aires, pero tal vez no se haga presente en la sede de votación ya que podría generarse un gran revuelo en torno a su presencia.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1981182793951695242&partner=&hide_thread=false

¿Cómo sigue la causa judicial contra Espert?

Avanza a toda velocidad la investigación que involucra al ex titular de la comisión de presupuesto de la cámara baja.

Se lo vincula con el presunto lavado de dinero en un trabajo que lleva adelante el fiscal Fernando Domínguez.

Buscan determinar si el economista recibió dinero de origen ilícito, lo que podría configurar el delito de lavado de activos ya que el solo hecho de recibir dinero proveniente de actividades ilegales puede generar responsabilidad penal. El contrato comprobado con el extraditable Fred Machado era por un millón de dólares, aunque solo se pudo confirmar un pago parcial de US$ 200.000. Buscan determinar si el economista recibió dinero de origen ilícito, lo que podría configurar el delito de lavado de activos ya que el solo hecho de recibir dinero proveniente de actividades ilegales puede generar responsabilidad penal. El contrato comprobado con el extraditable Fred Machado era por un millón de dólares, aunque solo se pudo confirmar un pago parcial de US$ 200.000.

La justicia de Texas, USA, confirmó vínculos de Espert con una empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, que afronta un proceso judicial en ese país.

El contador Fernando Escobar posee en España una cadena de heladerías.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES