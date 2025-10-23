Fernando Escobar retornaba a las 20 horas 50 minutos del miércoles 22/10 desde Madrid en un vuelo de la compañía Iberia: su estudio contable había sido allanado pero no pudieron retenerle sus dispositivos electrónicos debido al citado viaje a España.
APORTES NARCOS
Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España
Se trata de Fernando Escobar a quien le secuestraron 2 celulares personales y una notebook. Buscan encontrar comunicaciones con el diputado nacional Espert.
El domingo debería votar en San Isidro, provincia de Buenos Aires, pero tal vez no se haga presente en la sede de votación ya que podría generarse un gran revuelo en torno a su presencia.
¿Cómo sigue la causa judicial contra Espert?
Avanza a toda velocidad la investigación que involucra al ex titular de la comisión de presupuesto de la cámara baja.
Se lo vincula con el presunto lavado de dinero en un trabajo que lleva adelante el fiscal Fernando Domínguez.
La justicia de Texas, USA, confirmó vínculos de Espert con una empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, que afronta un proceso judicial en ese país.
El contador Fernando Escobar posee en España una cadena de heladerías.