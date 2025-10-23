Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España

Buscan determinar si el economista recibió dinero de origen ilícito, lo que podría configurar el delito de lavado de activos ya que el solo hecho de recibir dinero proveniente de actividades ilegales puede generar responsabilidad penal. El contrato comprobado con el extraditable Fred Machado era por un millón de dólares, aunque solo se pudo confirmar un pago parcial de US$ 200.000. Buscan determinar si el economista recibió dinero de origen ilícito, lo que podría configurar el delito de lavado de activos ya que el solo hecho de recibir dinero proveniente de actividades ilegales puede generar responsabilidad penal. El contrato comprobado con el extraditable Fred Machado era por un millón de dólares, aunque solo se pudo confirmar un pago parcial de US$ 200.000.

La justicia de Texas, USA, confirmó vínculos de Espert con una empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, que afronta un proceso judicial en ese país.

El contador Fernando Escobar posee en España una cadena de heladerías.