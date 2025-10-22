Apuestas deportivas y deporte profesional: el hockey se asocia con Kalshi y Polymarket

El acuerdo con la NHL acerca los mercados de predicciones a una igualdad de condiciones con las casas de apuestas tradicionales.

"Debería quedar claro: los mercados de predicciones llegaron para quedarse", declaró Tarek Mansour, director ejecutivo de Kalshi.

Los socios

Kalshi Inc., fundada en 2018 por los analistas financieros Tarek Mansour y Luana Lopes Lara, es un mercado de predicciones financieras que ofrece una plataforma donde tanto inversores minoristas como institucionales pueden operar en diversos eventos futuros tales como indicadores económicos, patrones meteorológicos, premios y resultados políticos y legislativos.

La plataforma permite a los usuarios operar con preguntas de sí o no, con contratos cuyo precio se basa en la probabilidad estimada del mercado de que ocurra un evento, tal como elecciones y eventos deportivos.

En octubre, Kalshi anunció una ronda de financiación que la valoró en US$ 5.000 millones.

Fundada en 2020 por el tecnólogo millonario más joven del mundo, Shayne Coplan, Polymarket es un mercado de predicciones que permite a los usuarios predecir el resultado de eventos mundiales.

En mayo de 2024, la empresa anunció que había recaudado US$ 70 millones de Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum; y Founders Fund, de Peter Thiel.

En octubre de 2025, Polymarket obtuvo una inversión de US$ 2.000 millones de Intercontinental Exchange -empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York-, que valoró la empresa en US$ 8.000 millones.

Los participantes pueden depositar USDC (criptomoneda emitida por Circle, vinculada al dólar estadounidense) a través de la red blockchain de Polygon e intercambiar acciones que representan la probabilidad de que ocurran resultados específicos en el futuro.

Polymarket ha bloqueado el acceso a los clientes estadounidenses desde 2022.

El negocio

Kalshi y Polymarket podrán ahora mostrar sus anuncios en el campo de juego y en las pantallas de los aficionados en todas las transmisiones de los partidos de la NHL, desde la temporada regular hasta los playoffs de la Copa Stanley.

Kalshi no tiene un acuerdo con la NFL, así que, aunque permitió a los corredores apostar en el reciente Super Bowl entre los Chiefs y los Eagles, no pudo usar esos nombres, protegidos por derechos de autor.

En su lugar, denominó al partido "campeonato de fútbol americano profesional" entre Kansas City y Filadelfia.

Los contratos de eventos se basan en preguntas de sí o no, tales como "¿Ganarán los Penguins?".

Técnicamente son opciones, lo que las coloca bajo la jurisdicción de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas estadounidense y las legaliza en todo el país.

Entonces, las empresas pueden ofrecer contratos de eventos deportivos en estados que no han legalizado las apuestas deportivas, tales como Texas y California.

La asociación entre Kalshi y Polymarket con la NHL “ofrece una tremenda oportunidad para lograr la más amplia participación de los fanáticos”, afirmó Keith Wachtel, presidente de NHL Business.

Pero en una declaración a Barron’s, Bill Miller, presidente y director ejecutivo de la American Gaming Association, calificó la asociación de “profundamente preocupante”.

“Contrariamente a lo que afirma la liga, el futuro de estas plataformas es incierto, tal como lo demuestran los procesos judiciales en varios estados, las opiniones de más de la mitad de los fiscales generales del país y la decisión de los reguladores estatales de declararlas ilegales”, declaró Miller. “Ninguna liga profesional debería ceder su marca a empresas que operan en contravención de las leyes estatales y las normas de protección al consumidor”.

