CÓRDOBA. En un contexto de consumo enfriado y sin perspectivas de repunte inmediato, Grupo Libertad resolvió la venta de al menos 12 supermercados en todo el país a la empresa patagónica La Anónima. El acuerdo comprende el traspaso de las operaciones en Córdoba (sede central), Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.
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Consumo frío: Grupo Libertad se cansó de los supermercados y se pasa al negocio inmobiliario
Grupo Libertad confirmó la venta de 12 supermercados a La Anónima. Se queda con el negocio inmobiliario y deja la mercadería por bajo consumo.
La venta, que además incluye un enorme centro de distribución, era un negocio buscado hace tiempo por los empresarios salvadoreños que controlan hace algunos años los destinos de Grupo Libertad. Sin embargo, la decisión eclosionó al calor de la crisis económica y las crecientes dificultades para sostener la rentabilidad en medio de un desafiante cambio en el mercado, con una fuerte contracción del consumo.
Cabe destacar que el negocio entre Grupo Libertad y La Anónima comprende el traspaso de 1.600 empleados actuales. Esto incluye a los cuatro supermercados ubicados en Córdoba capital y el resto de las mencionadas.
En ese sentido, Grupo Libertad notó que el negocio pasó a estar en otro lado. Se trata del real state o del negocio inmobiliario para el manejo de grandes superficies, las cuales el grupo ostenta en gran cantidad a lo largo y ancho del país.
Supermercados sí, mercadería no
Como parte del acuerdo, La Anónima pasaría a ser el locatario de Grupo Libertad, quien sostendrá las operaciones que rodean a los hipermercados. Esto incluye las unidades apostadas en los denominados “Paseos”, que están rodeadas de circuitos comerciales y gastronómicos.
Respecto a ese negocio, Grupo Libertad admitió una mejor rentabilidad y aseguró que la sociedad con La Anónima se concretó con la visión de poder mantener las operaciones con mercadería aprovechando la experiencia de la cadena patagónica en la gestión del rubro. De esa manera, la empresa se quedó solamente con dos supermercados.
De cara al futuro, Grupo Libertad aseguró que va a intensificar sus proyectos de desarrollo inmobiliario, no solo en Argentina sino también en sus operaciones para Colombia, El Salvador y Uruguay, entre otras.
Desde el lado de La Anónima, el avance en la Región Centro y el norte del país representa un paso de expansión importante teniendo en cuenta que la compañía no estaba presente en esas áreas. Con la absorción de los 12 nuevos supermercados, pasará a ser una de las competidoras más importantes del sector de consumo básico, codeándose con las grandes cadenas presentes en el país.
Consumo caído
Mientras tanto, el negocio de los supermercados se encuentra en una etapa de quiebre para el organigrama del mercado. Con fuerte contracción en las ventas al calor de la demanda y la imposibilidad de trasladar aumentos significativos a las góndolas, las operaciones de las grandes cadenas están en revisión constante.
Casos como el de Carrefour, marca que insistió con la venta de sus operaciones en Argentina por órden de la casa central en Francia, dan cuenta de un nivel de rentabilidad en declive, aún a pesar de que los precios en dólares para los consumibles son de los más altos en el mundo.
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