Consumo frío: Grupo Libertad se cansó de los supermercados y se pasa al negocio inmobiliario

Respecto a ese negocio, Grupo Libertad admitió una mejor rentabilidad y aseguró que la sociedad con La Anónima se concretó con la visión de poder mantener las operaciones con mercadería aprovechando la experiencia de la cadena patagónica en la gestión del rubro. De esa manera, la empresa se quedó solamente con dos supermercados.

De cara al futuro, Grupo Libertad aseguró que va a intensificar sus proyectos de desarrollo inmobiliario, no solo en Argentina sino también en sus operaciones para Colombia, El Salvador y Uruguay, entre otras.

Desde el lado de La Anónima, el avance en la Región Centro y el norte del país representa un paso de expansión importante teniendo en cuenta que la compañía no estaba presente en esas áreas. Con la absorción de los 12 nuevos supermercados, pasará a ser una de las competidoras más importantes del sector de consumo básico, codeándose con las grandes cadenas presentes en el país.

SUPERMERCADO LA ANONIMA La Anónima se mete en el centro y norte del país.

Consumo caído

Mientras tanto, el negocio de los supermercados se encuentra en una etapa de quiebre para el organigrama del mercado. Con fuerte contracción en las ventas al calor de la demanda y la imposibilidad de trasladar aumentos significativos a las góndolas, las operaciones de las grandes cadenas están en revisión constante.

Casos como el de Carrefour, marca que insistió con la venta de sus operaciones en Argentina por órden de la casa central en Francia, dan cuenta de un nivel de rentabilidad en declive, aún a pesar de que los precios en dólares para los consumibles son de los más altos en el mundo.

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