Otra alarmante señal de la crisis: Se consumen menos lácteos, especialmente la leche

Caída de ingresos y “ventas informales”

El Observatorio destacó que hay “un fuerte deterioro de los ingresos reales de la población” que “hacen que proliferen las “ventas informales” que obviamente ninguna estadística puede registrar y además han crecido fuertemente productos que por precio sustituyen el consumo de lácteos, como rayados, bebidas con lácteos, margarinas y otros similares”.

El relevamiento cubre el 80,2% del total comercializado bajo el sistema de Liquidación Única Mensual Electrónica, lo que equivale al 60% de la leche total producida, por eso quedan fuera las “ventas informales” y los “canales alternativos”.

La OCLA recuerda que hubo un descenso en el total de leches fluidas (al menos las que captura la Resolución 230) que se viene dando en los últimos 10 años. Por otra parte, se evidencia que fueron creciendo en participación las leches no refrigeradas en detrimento de las leches refrigeradas.

En tanto, las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron una muy alta tasa de crecimiento en 2021 y 2022, y que era sólo por efecto de comparar con un año donde las ventas fueron extremadamente bajas, en 2023 se mantuvieron prácticamente iguales al año anterior y en 2024 se desploman un 34,8%, casi a niveles de pandemia, y recuperando un 22,9% en 2025, arrancando positivamente en 2026 si se compara con enero 2025. Situación bastante parecida presentan yogures, postres y flanes, aunque enero 2026 muestra una venta menor a la de 2025.

Entre los datos positivos del relevamiento, se destaca que, para los quesos, el principal rubro de destino de elaboración y comercialización de productos, se da una situación donde “el volumen se ha recuperado casi en su totalidad” y fue el rubro que “absorbió gran parte del 50% del crecimiento del volumen de producción de 2025. También inicia positivamente en enero 2026 en su comparación interanual (+1,9% de volumen respecto a enero 2025, y +0,7% en litros equivalentes); aunque con menores ventas respecto al último mes”.

